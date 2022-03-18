О ситуации с Wildberries рассказали в Минторговли РК

В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали о текущей ситуации с интернет-магазином Wildberries, на сайте которого несколько дней назад произошел технический сбой, передает Kazpravda.kz.

"14 марта в работе интернет-магазина Wildberries отмечались технические неполадки. Компания в тот же день восстановила основной функционал, ИТ-специалисты компании продолжают работать над устранением ошибок: к 17 марта их количество снизилось в 40 раз", - проинформировали в ведомстве.

В Wildberries предупреждают, что могут со сбоями работать некоторые разделы - в частности, не отображаться текущие заказы. Все заказы обязательно будут доставлены покупателям. В том случае, если код для получения заказа не отображается у покупателя в приложении или на сайте, то товар можно получить в пункте выдаче с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

В компании подчеркивают, что персональная и финансовая информация, в том числе данные банковских карт, не пострадали и находятся в безопасном хранилище.

Продлен срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи или курьерскую службу. Кроме того, автоматически увеличен срок хранения товаров в пунктах выдачи заказов.

Для оперативного отслеживания статуса исправления ошибок и получения обратной связи от Wildberries создан телеграм-канал для покупателей: t.me/wildberriesofficialcustomer