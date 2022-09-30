О ситуации в городе из-за притока россиян рассказали в маслихате Астаны

В Астане наблюдается большая нагрузка на гостиничные комплексы, отели, квартиры. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии столичного маслихата по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью Нурлан Купешов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В рамках соглашения ЕАЭС сейчас ведутся необходимые мероприятия. Граждане, прибывающие из Российской Федерации, обратились в наши ЦОНы. Большая нагрузка возникла. В первый же день выстроились очереди. За ночь совместно с Госкорпорацией «Правительство для граждан» организовали на площадке дворца «Жастар» специальный ЦОН, где все окошки оказывали услуги», - рассказал в маслихате Нурлан Купешов.

По его словам, в день для регистрации ИИН и получения прочих услуг в ЦОНы обращалось порядка 3 тысяч россиян.

Также, по его словам, наблюдается обращение россиян в религиозные учреждения, в основном, в православную церковь.

«По 30-40 человек приходят, консультацию получают, где, как можно здесь себя реализовать, разместиться и так далее. Других особых условий и напряжений сейчас нет. Мы наблюдаем большую нагрузку на гостиничные комплексы, отели, квартиры. На сегодня острых конфликтных ситуаций нигде не зафиксировано. В целом, все правоохранительные органы нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности прибывающих граждан и наших граждан, в том числе», - резюмировал спикер.