О славных подвигах героев

Экспонаты предоставили Жамбылский областной историко-краеведческий музей, Актюбинский мемориальный музей Алии Молдагуловой и музей Малика Габдуллина в Кокшетау.

Сотрудники музея из Тараза привезли в столицу личные вещи Бауыржана Момышулы, среди них особое внимание привлекает кожаный чемодан, с которым наш герой впервые поехал на военную службу в 1932 году, а в 1941-м отправился на фронт. С ним он не расставался до самого выхода в отставку. Еще один ценный экспонат выставки – металлический сейф, где в течение четырех лет войны Бауыржан Момышулы хранил секретные документы сначала батальона, затем полка и дивизии, которыми он командовал.

– В этом году 80-летие Великой Победы совпало со 100-летием Алии Молдагуловой. В связи с этим по всей стране проводятся мероприятия, приуроченные к этим датам. В музее Алии Молдагуловой в Актобе хранятся около 11 тысяч экспонатов. Среди них – фронтовые письма, указ о присвоении Алие Молдагуловой звания Героя Советского Союза, архивные документы, материа­лы и реликвии военных лет. Экспозиция подробно рассказывает о жизни Алии, юности, учебе, фронтовых буднях и главное – о ее героическом подвиге, – отметила директор музея Жанар Максутова.

В разделе, посвященном Малику Габдуллину, находим номер фронтовой газеты «Вперед на врага», из заметки в которой узнаем, что «...рослый, светлолицый парень с милым обликом и орлиным взглядом совершенно другим человеком вышел из первых боев под Моск­вой осенью 1941 года, в ходе которых ему самому приш­лось руководить боевыми действиями. Его боевые друзья-товарищи, восхищенные мужеством и выдержанностью совсем молодого политработника, стали относиться к нему с еще большей симпатией».

Как известно, Малику Габдуллину посвятил свою песню на слова кзылординского поэта Толеу Уркимбаева композитор Есхан Есетов. Об этом в газете «Фронтовая правда» от 12 мая 1943 года было опубликовано небольшое сообщение: «В колхозах и аулах тепло восприняли новую песню поэта Толеу Уркимбаева о славном сыне казахского народа, Герое Советского Союза Малике Габдуллине. Новая песня о народном герое быстро расходится среди людей, ее поют не только юноши и девушки, но и практически все взрослое население».

В экспозиции выставки также были представлены материалы общественного объединения «Атамнын аманаты», которое разыскивает родственников казахстанцев, погибших на полях Великой Отечественной войны.