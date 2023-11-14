О состоянии упавшего с высоты альпиниста рассказали врачи в Астане

По их словам, есть улучшение

Фото: Kazpravda.kz

Столичные врачи рассказали о состоянии упавшего с высоты альпиниста, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Состояние пациента 1999 г. р. характеризуется положительной динамикой. Пациент находится в стационарной палате и получает полное комплексное лечение. Дышит самостоятельно, без трахеостомической трубки. С сегодняшнего дня начал принимать самостоятельно пищу и совершать минимальные прогулки. От интервью отказывается", - сообщили в пресс-службе многопрофильной городской больницы №2.

По словам врачей, дальнейший прогресс и выздоровление пациента во многом зависят от физического потенциала его организма.

Напомним, 12 октября в Астане на одном из строительных объектов четверо рабочих упали с высоты. Один погиб на месте до приезда скорой. Позже в больнице скончался второй альпинист. 16 октября стало известно о смерти третьего пострадавшего.

Управление контроля и качества городской среды Астаны создало комиссию по расследованию этого несчастного случая. По итогам будут установлены причины и ответственные, допустившие происшествие.

Все строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.