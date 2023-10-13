Комиссия расследует смертельное происшествие с альпинистами на стройке в Астане

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Управление контроля и качества городской среды Астаны создало комиссию по расследованию факта падения 4 альпинистов на строительном объекте ЖК «Алтын бесік», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Отмечается, что в ходе расследования будут установлены причины и ответственные лица, допустившие несчастный случай. Материалы будут переданы в департамент полиции для принятия процессуального решения.



Вместе с тем, по информации городской администрации, все строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.

Ранее сообщалось, что в Астане на одном из строительных объектов четверо рабочих упали с высоты. 1 рабочий погиб до приезда скорой.

Позже в больнице скончался второй альпинист.