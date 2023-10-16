Сорвались с высоты на стройке в Астане: третий альпинист скончался в больнице

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В реанимации находится еще один пострадавший альпинист

Фото: Kazpravda.kz

Умер третий альпинист, сорвавшийся с высоты на одной из строительных площадок в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Пациент 1999 года рождения с многочисленными внутренними травмами, с тяжелой степенью тяжести здоровью был экстренно госпитализирован в многопрофильную городскую больницу №2, где ему проводились все необходимые оперативные вмешательства. Всё это время пациент находился в критическом состоянии. Несмотря на весь проводимый комплекс лечения, к сожалению, его спасти не удалось", – сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны. 

В реанимации этой же больницы находится еще один пострадавший альпинист. Его состояние крайне тяжелое. 

Напомним, 12 октября 2023 года в Астане на одном из строительных объектов четверо рабочих упали с высоты. 1 рабочий погиб на месте до приезда скорой. Позже в больнице скончался второй альпинист.

Управление контроля и качества городской среды Астаны создало комиссию по расследованию этого несчастного случая. По итогам будут установлены причины и ответственные лица, допустившие происшествие. 

Все строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.

#Астана #гибель #происшествия #госпитализация #травма #рабочие #падение #стройка

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