Сорвались с высоты на стройке в Астане: третий альпинист скончался в больнице

В реанимации находится еще один пострадавший альпинист

Фото: Kazpravda.kz

Умер третий альпинист, сорвавшийся с высоты на одной из строительных площадок в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Пациент 1999 года рождения с многочисленными внутренними травмами, с тяжелой степенью тяжести здоровью был экстренно госпитализирован в многопрофильную городскую больницу №2, где ему проводились все необходимые оперативные вмешательства. Всё это время пациент находился в критическом состоянии. Несмотря на весь проводимый комплекс лечения, к сожалению, его спасти не удалось", – сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны.

В реанимации этой же больницы находится еще один пострадавший альпинист. Его состояние крайне тяжелое.

Напомним, 12 октября 2023 года в Астане на одном из строительных объектов четверо рабочих упали с высоты. 1 рабочий погиб на месте до приезда скорой. Позже в больнице скончался второй альпинист.

Управление контроля и качества городской среды Астаны создало комиссию по расследованию этого несчастного случая. По итогам будут установлены причины и ответственные лица, допустившие происшествие.

Все строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.