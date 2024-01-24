О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан"

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Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 2024 года № 437

Фото: kazpravda.kz

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан" следующие изменения:

в Положении о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) выработка рекомендаций по определению приоритетов, формированию и реализации комплексной государственной политики в отношении семьи, равенства женщин и мужчин в контексте Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года и международных договоров по вопросам семьи и гендерного равенства, участником которых является Казахстан;";

подпункт 6) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"6) координировать деятельность комиссий при акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, заслушивать отчеты об их деятельности;";

состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан       К. Токаев

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 22 января 2024 года № 437

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 1 февраля 2006 года № 56

СОСТАВ
Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан

Балаева
Аида Галымовна

- Министр культуры и информации Республики Казахстан, председатель

Искакова
Жулдызай Амангельдиновна

- советник Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, политолог, заместитель председателя (по согласованию)

Рамазанова
Лаззат Керимкуловна

- общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию)

Сулеймен
Ляззат Жанылыскызы

- заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт парламентаризма" при Управлении делами Президента Республики Казахстан, заместитель председателя (по согласованию)

Тарасенко
Елена Ивановна

- общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию)

Абден
Каракат Жаксылыккызы

- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Агибаева
Бибигуль Шакирбаевна

- эксперт в области трудового и профсоюзного права, генеральный директор "Academy of labour relations" (по согласованию)

Адамбеков
Тилектес Серикбайулы

- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Адиева
Альфия Даулеткалиевна

- генеральный директор Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" (по согласованию)

Абдрахманова
Алина Бауржановна

- директор товарищества с ограниченной ответственностью "International Business School" (по согласованию)

Байсакова
Зульфия Мухамедбековна

- председатель правления объединения юридических лиц "Союз кризисных центров" (по согласованию)

Гурина Марианна

- президент общественного фонда "Үлағатты жанұя" (по согласованию)

Жангазинова
Назым Жанибековна

- эксперт в области медиакоммуникаций, основатель PR-бутика "NazymPR"
(по согласованию)

Жандосова
Баян Айтбековна

- председатель общественного объединения "Шымкентский городской совет женщин - филиал общественного объединения
"Республиканский совет женщин Казахстана" (по согласованию)

Жугунусова
Айнур Сериковна

- предприниматель, продюсер, председатель республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" (по согласованию)

Зулхаиров
Ренат Вазирович

- заместитель председателя Комитета
административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Имашева
Снежанна Валерьевна

- председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса
Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
#Токаев #президент #указ

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