О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 2024 года № 437

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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан" следующие изменения:

в Положении о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) выработка рекомендаций по определению приоритетов, формированию и реализации комплексной государственной политики в отношении семьи, равенства женщин и мужчин в контексте Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года и международных договоров по вопросам семьи и гендерного равенства, участником которых является Казахстан;";

подпункт 6) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"6) координировать деятельность комиссий при акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, заслушивать отчеты об их деятельности;";

состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Президента

Республики Казахстан

от 22 января 2024 года № 437

УТВЕРЖДЕН

Указом Президента

Республики Казахстан

от 1 февраля 2006 года № 56

СОСТАВ

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан