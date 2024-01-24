О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 2024 года № 437
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан" следующие изменения:
в Положении о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:
"1) выработка рекомендаций по определению приоритетов, формированию и реализации комплексной государственной политики в отношении семьи, равенства женщин и мужчин в контексте Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года и международных договоров по вопросам семьи и гендерного равенства, участником которых является Казахстан;";
подпункт 6) пункта 4 изложить в следующей редакции:
"6) координировать деятельность комиссий при акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, заслушивать отчеты об их деятельности;";
состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 22 января 2024 года № 437
УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 1 февраля 2006 года № 56
СОСТАВ
Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан
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Балаева
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- Министр культуры и информации Республики Казахстан, председатель
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Искакова
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- советник Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, политолог, заместитель председателя (по согласованию)
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Рамазанова
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- общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию)
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Сулеймен
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- заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт парламентаризма" при Управлении делами Президента Республики Казахстан, заместитель председателя (по согласованию)
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Тарасенко
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- общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию)
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Абден
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- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
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Агибаева
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- эксперт в области трудового и профсоюзного права, генеральный директор "Academy of labour relations" (по согласованию)
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Адамбеков
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- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Адиева
|
- генеральный директор Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" (по согласованию)
|
Абдрахманова
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- директор товарищества с ограниченной ответственностью "International Business School" (по согласованию)
|
Байсакова
|
- председатель правления объединения юридических лиц "Союз кризисных центров" (по согласованию)
|
Гурина Марианна
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- президент общественного фонда "Үлағатты жанұя" (по согласованию)
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Жангазинова
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- эксперт в области медиакоммуникаций, основатель PR-бутика "NazymPR"
|
Жандосова
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- председатель общественного объединения "Шымкентский городской совет женщин - филиал общественного объединения
|
Жугунусова
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- предприниматель, продюсер, председатель республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" (по согласованию)
|
Зулхаиров
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- заместитель председателя Комитета
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Имашева
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- председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса