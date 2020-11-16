О введении жесткого карантина в Казахстане высказался Токаев

Президент
Иллюстративное фото пресс-службы Президента РК
Вторая волна пандемии пройдет в непростое для экономики Казахстана время, поэтому нужно обуздать ее, не прибегая к карантину весенних масштабов. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению COVID-19, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что за время пандемии отечественные врачи приобрели необходимый опыт, научились определять основные симптомы заболевания и знают, как с ним бороться.

Значительно укреплена система здравоохранения, запущено массовое тестирование, улучшена идентификация контактных лиц. Бизнес тоже приспособился к новым реалиям, изменилось и отношение самих граждан к пандемии.

"Вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдет в непростое для экономики страны время. Мы должны учитывать это. Сегодня весь мир стоит перед решением так называемого "ковидного уравнения", предполагающего не только прямые потери определенных отраслей, но и отложенный эффект, когда безработица или пробелы в обучении могут привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту преступности. Поэтому текущая задача – обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов", – сказал Глава государства.

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