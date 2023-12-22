Об атоме мирном замолвите слово

К чистой и безопасной энергии

Не в теории, а на практике они получили возможность посетить ветряные и солнечные электростанции, виртуально совершили тур по АЭС «Аккую», чтобы увидеть, как вырабатывается экологически чистая энергия.

Семинар был организован Британским исследовательским цент­ром New Nuclear Watch Institute (NNWI) в сотрудничестве с Ассоциацией атомной промышленности Турции, а также турецкой компанией Sustainable Enerji Projeler.

Приветствуя журналистов, президент NNWI Тим Йео отметил, что цель семинара – рассказать представителям СМИ о важности атома как чистой и безопасной энергии в мире. В прошлом году NNWI открыл свое представительство в Казахстане, чтобы усиленно работать в Центральной Азии.

– Мы поддерживаем правительства многих стран, чтобы они переходили к атомной энергетике. Важно решить проблему энергетического дефицита и предотвратить глобальное потеп­ление. Мы считаем, что ­Казахстан и Центральная Азия имеют огромный потенциал для развития атомной энергетики и уменьшения объемов использования каменного угля и других видов ископаемого топлива, – сказал Тим Йео.

Первую воркшоп-сессию открыл аналитик Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA) Кит Эверхарт. По его словам, агентство создано в 1974 году под эгидой ОЭСР в Париже. Цель – помочь миру обеспечить надежное энергоснабжение и стимулировать технологические исследования и инновации.

Эксперт назвал три условия современного развития национальных энергетических систем – это безопасность, доступность и устойчивость. Аналитик считает, что самый эффективный способ снизить содержание углекислого газа в атмосфере – внедрять солнечные, ветряные и гидроэлектростанции, а также развивать атомную генерацию. Последняя, кстати, является наиболее экономически эффективным инструментом низкоуглеродной технологии. При этом необходимо подумать и о продлении срока службы атомных электростанций. По прогнозу МЭА, до 2050 года спрос на электро­энергию вырастет втрое.

– Переход на «зеленую» энергию предусматривает снижение выбросов. Это требует увеличения экологически чистой энергии в девять раз к 2030 году. В свою очередь, на эти цели необходимы большие затраты, что приводит к некоторой экономической уязвимости, особенно стран с развивающейся экономикой, – заметил Кит Эверхарт.

При этом производство атомной энергии в мире к 2050 году увеличится более чем вдвое. Рост составит почти 60 ГВт.

Международное энергетическое агентство ожидает инвес­тиций в экологически чис­тую энергетику на сумму около 1,7 трлн долларов к концу 2023 года. Для сравнения: в 2017-м объем требуемых затрат составлял около 1 трлн долларов.

– До 2030 года прогнозируется, что инвестиции превысят два триллиона долларов. Более того, в сценарии чистых нулевых выбросов эта сумма составит более четырех триллионов долларов, – сказал аналитик.

Согласно Парижскому соглашению, подписанному в 2015 году, многие страны обязались дос­тичь нулевого уровня выбросов. Но, по словам Кита Эверхарта, это непростая задача, поскольку многие страны все еще зависимы от традиционных видов энергии. Только в прошлом году общемировые выбросы углекис­лого газа в атмосферу достигли 37 гигатонн.

– Чтобы уменьшить загрязнение, необходимо существенно увеличивать рост во многих секторах экологически чистой энергетики. Для этого важно принять новую парадигму энергетической безопасности. На время перехода важны как системы «зеленой» энергетики, так и системы на ископаемом топливе. Оценка и управление обеими системами имеют решающее значение, – отметил Кит Эверхарт.

А вот отказ от строительства АЭС и других источников возоб­новляемой энергии ежегодно обойдется потребителям на 20 млрд долларов дороже. Также это создаст большую нагрузку на цепочки поставок и увеличит потребность в электроэнергии.

На следующей сессии участники рассмотрели взаимосвязь между инвестициями в энергетику и экономическим развитием страны. Например, как развивать атомную энергию и создавать новые рабочие места и улучшать качество жизни. Представителям СМИ объяснили, что такое экономические мультипликаторы, а также как достичь Целей устойчивого развития в контекс­те низкоуглеродной экономики.

Выступая перед журналистами, председатель Международного банка ядерной инфраструктуры (IBNI) Дэниел Дин подчеркнул, что атомные электростанции являются на сегодня самым надеж­ным источником экологически чистой энергии.

– Общепризнанно, что атомная энергетика – наиболее устойчивый вид производства энергии, который показывает очень высокие коэффициенты мощности, час­то достигающие 90% и выше. В каждой стране, чтобы уменьшить парниковые выбросы, необходимо разнообразить энергетику. А такие формы снабжения энергии, как водород и опресненная вода, в наши дни имеют большое значение. Поэтому ядерные технологии становятся универсальным решением, способным обеспечить различными видами энергии, – отметил эксперт.

Важной задачей для каждой страны является достижение национальных и глобальных целей в области «зеленой» энергетики. В этом плане атомная генерация предлагает больше, чем просто низкоуглеродную энергию. Дэниел Дин перечислил аргументы в пользу инвес­тиций в ядерную энергетику. Это экологически чис­тая, надежная и универсальная энергетика, которая обеспечивает электричест­вом, отоплением, охлаждением и опрес­нением, дос­тупом к стабильной и недорогой энергии, стимулирует экономический рост, создание безопасных рабочих мест, новых технологий, а также развитие промышленности, науки, образования и медицины. Поэтому в ближайшие годы ожидается, что инвестиции в атомные и возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия, будут расти.

– Все страны должны определить свои будущие суверенные энергетические балансы. Ядерные и возобновляемые источники энергии становятся наиболее осуществимыми вариантами, которые обеспечат дальнейший глобальный экономический рост. Так в чем же универсальность атомной энергетики? Она способна удовлетворить различные энергетические потребности, будь то спрос на растущее потребление электроэнергии, электрификация экономики или растущая потребность в водороде в низкоуглеродной энергетике, – добавил Дэниел Дин.

О текущих трендах в энергетической геополитике подробно рассказал управляющий директор Transitional Markets Consultancy Ltd Вадим Малкин. Спикер проанализировал геополитические риски с экономической точки зрения, включая затраты на переключение и риски поставок из разных источников энергии. Разграничил различные виды безопасности, уделяя особое внимание управлению рисками. Так, например, природный газ в виде экономического риска имеет высокие затраты на замену трубопроводов и значительную степень взаимозависимости – это ограниченные запасы, высокая стоимость консервации скважин, жесткость распределительной сети.

– Что касается возобновляемых источников энергии, здесь относительная зависимость от погодных условий и низкий коэффициент мощности. А вот ядерная энергетика имеет относительно низкие затраты на переключение, но некоторую степень так называемой зависимости от маршрута. Поэтому более экономично использовать технологию, которая уже внед­рена, – пояснил управляющий директор.

В ходе семинара Вадим Малкин развеял некоторые мифы об атоме.

– Люди боятся атомной энергетики, которая изначально вызывает неприятие. В мире было всего три аварии на АЭС. Есть даже специальное исследование. Так, например, вероятность умереть в течение года от умышленного убийства составляет 0,013%, автомобильной катастрофы – 0,021%. А вот стать жертвой аварии на атомной электростанции вероятно на 0,0000000001%. То есть такой риск почти нулевой, – говорит эксперт, отметив, что человечеству необходимо избавляться от радиофобии и стереотипов.

Следующая сессия была пос­вящена журналистике в сфере атомной энергетики. Спикер, директор Исполнительного совета NUTEK Energy Гуль Гоктепе, раньше была атташе по атомной энергии и советником постоянного представителя Турции в Вене (2011–2014 годы). Гоктепе сегодня известна как специалист по ядерной защите. Она является основателем и президентом организации «Женщины в ядерной Турции». В настоящее время ее работа связана с культурой безо­пасности, цепочками поставок и деятельностью по локализации в странах-новичках в области ядерной энергетики.

Ее выступление было сосредоточено на таких важных проблемах, как роль средств массовой информации в управлении общественным мнением. Эксперт поведала о текущих тенденциях в политике в области ядерной энергетики, о преимуществах и связанных с ней рисках. И посоветовала журналистам всегда перепроверять информацию, обращаться к экспертам в области атомной энергетики, доверять науке и проводить собственные расследования.

Дуют ветры, ярко светит солнце

На следующий день мы, журналисты, поехали в горы вблизи города Силифке, что около 180 км от Мерсина, чтобы посетить ветряные и солнечные электростанции.

Прибыли к одному из таких «ветряков», построенных высоко в горах. Рассекая воздух огромными вращающимися лопастями, перед нами высилась белая башня. Всего в этой округе было смонтировано 18 подобных ветро­генераторов.

Тремя из них владеет энергетическая компания Sur Yapı. Как сообщил нам инженер компании, ветряная станция работает начиная с минимальной скорости вет­ра в 15 км в час. На этой скорости за час она производит 500 киловатт электроэнергии, которой в течение часа можно обеспечить около 50 частных домов.

– А так полная мощность турбины составляет 3,3 мегаватта, но она может достигать и 3,45–3,50 мегаватт. Выработка энергии зависит не только от скорости, но и направления ветра. Турбина автоматически останавливается при отсутствии ветра или его недостаточной скорости, например, менее 15 километров в час, – пояснил представитель компании.

Рядом с турбинами находится подстанция, аккумулирующая и передающая электроэнергию для нескольких близлежащих городов.

Как сообщили инженеры Sur Yapı, электростанция работает 24 часа в сутки, ее обслуживают восемь человек. В настоящее время здесь в эксплуатации находятся три турбины общей мощнос­тью девять мегаватт. Стоимость одной турбины составляет 3,5 млн долларов.

Дальше наш путь лежал к новой солнечной электростанции. На ее площадке в четыре гектара было смонтировано 6 272 панели. Представитель управляю­щей компании сообщил, что с помощью солнечной генерации планируется вырабатывать 2,6 мегаватта электроэнергии.

– В следующем месяце рассчитываем запустить нашу станцию. Солнечные панели местного производства, экономичные и эффективные. Зимой станция может работать по три-четыре часа в день, а летом – по шесть-восемь часов. Мы можем обеспечить электричеством три тысячи домов, – отметил инженер компании.

Не случайно местом для установки солнечных и ветряных генераторов выбраны горы местности Гюльнар. Здесь постоянно дуют ветры, ярко светит солнце. Возобновляемые источники энергии составляют 55% от общей электрической мощности Турции. По данным Ассоциации ветроэнергетики Турции, мощность ветряных электростанций в Турции по состоянию на конец мая 2023 года составила более 11 тыс. МВт при имеющемся ветроэнергетическом потенциале в 150 тыс. МВт. В 50 провинциях в выработке электроэнергии задействовано 3 983 ветряные турбины. В прошлом году на долю ветряных станций пришлось 11% всего объема выработанной электро­энергии в Турции. Эксперты прогнозируют, что потенциал ветряной энергии страны будет увеличиваться за счет создания новых типов ветряных турбин и высокопрочных материалов для лопастей и башен.

Турция занимает пятое место в Европе по выпуску ветроэнергетического оборудования. При участии более 100 компаний из Турции ветряные турбины и их компоненты производятся и экспортируются в 45 стран на шести континентах.

Большой потенциал и у солнечной энергетики. Турция до 2035 года планирует довести суммарную мощность солнечных электростанций до 52,9 ГВт. Это означает, что установленная солнечная энергия Турции, которая в ноябре 2022 года составляла 9,32 гигаватта, к 2035 году увеличится примерно на 500%.

Грандиозная стройка

Журналистам также устроили виртуальный пресс-тур на АЭС «Аккую», которая расположена у побережья Средиземного моря в районе Гюльнар. Это первая атомная электростанция Турции, которая строится госкорпорацией «Росатом». Представители компании объяснили, что получить офлайн-доступ представителям СМИ на станцию не представляется возможным из-за требований безопасности, в апреле туда завезли стратегическое топливо – уран.

Впервые Турция задумалась о строительстве АЭС еще в 1974 году. Через два года была выбрана площадка для первой АЭС «Аккую». В 2010 году подписано межправительственное соглашение между Россией и Турцией о строительстве атомной электростанции. После подписания документа потребовалось три года на создание и изменение законодательства страны для строительства АЭС.

Как сообщили представители «Росатома», сегодня на огромной строительной площадке одновременно возводятся четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1 200 МВт каждый.

– Каждый день на площадке появляются 25 тысяч человек, работающих в три смены. Помимо реакторов здесь строят 560 зданий и сооружений, – сообщил представитель компании.

Проект реализуется по принципу BОО (build – own – operate – строй – владей – эксплуатируй). Другими словами, «Росатом» принял на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации атомной электростанции. На ее строительство выделили 20 млрд долларов.

И совсем недавно первый энергоблок АЭС получил разрешение турецких властей на ввод в эксплуатацию. Как пояснили в «Росатоме», следующим этапом станет получение лицензии на запуск первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции. Предполагается, что первый энергоблок АЭС должен заработать в 2025 году.

Представитель подрядчика заверил, что в АЭС заложены усиленные системы безопасности, которые соответствуют всем современным требованиям. Станция прослужит 60 лет с возможным продлением ее эксплуатации еще на 20 лет. Предполагается, что «Аккую» будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

В последний день семинара председатель британского института New Nuclear Watch Institute в Центральной Азии Бауржан Ибраев поблагодарил журналис­тов, которые о сложном атоме говорят простым и доступным языком.

– Когда я учился на факультете физики, среди студентов была известна фраза «каждый физик может быть юристом, но не каждый юрист может стать физиком». Эту фразу можно соотнести и с профессией журналиста. Не всем вам, не будучи специалистами, удается понять, как «работает» атом. Но важно доходчиво и достоверно рассказать об атомной энергетике своим читателям и зрителям. Для этого мы и организовали наш воркшоп, чтобы вы лучше поняли достоинства и недостатки атомной энергетики, – сказал ветеран атомной науки.

Бауржан Ибраев подчеркнул, что журналисты помогают обществу преодолеть радиофобию.

– Сейчас мы потихоньку возвращаемся к ренессансу атомной энергетики. Но при этом помним старое – Чернобыль. На самом деле прошлое – это старая технология прошлого века. Сейчас век новых технологий. Подумайте только, в мире дейст­вуют 18 500 ядерных реакторов, и за всю историю было всего три аварии. Поэтому бояться атомной энергии – это бояться будущего, – заключил эксперт.