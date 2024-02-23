Об эффективном использовании редкоземельных металлов высказался Маулен Ашимбаев

Фото: Сенат

Такое мнение он озвучил в ходе четвертого заседания парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК.

– Понятно, что мы должны обязывать крупные компании, которые инвестируют в ВИЭ, чтобы они накоплением занимались. Но, в этой связи, надо на проблему еще шире посмотреть. В Казахстане есть редкоземельные металлы. У нас огромные сейчас проекты по ВИЭ, мы начали их реализовывать, большие планы. И, в этой связи, может, Казахстан в дальнейшем должен позиционировать себя и как производитель этих батарей и аккумулирующих систем? Не только покупать у других стран, у Китая, у других, а самим вместе с иностранными партнерами здесь уже производить. Учитывая, что у нас есть и потребители, и сырье, и соответственно, может быть, этот промежуточный участок мы сами должны закрывать и по возможности экспортировать соответствующие батареи и аккумулирующие системы. Мне, кажется, это тоже очень перспективное направление для развития нашей промышленности, – подчеркнул спикер Сената.

Также спикер Сената предложил объединить в Национальной статистике гидрогенерацию с возобновляемыми источниками и вести общую статистику, с учетом международного опыта и мнений экспертов в этом направлении. В случае необходимости, как отметил Маулен Ашимбаев, будут внесены соответствующие поправки в национальное законодательство.

Напомним, сегодня в Сенате состоялось четвертое заседание парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева.