Об эффективном использовании редкоземельных металлов высказался Маулен Ашимбаев

Сенат
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спикер Сената Маулен Ашимбаев предложил шире посмотреть на проблему доступа к устойчивым и современным источникам энергии и максимально эффективно использовать потенциал Казахстана, обладающего редкоземельными металлами, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Такое мнение он озвучил в ходе четвертого заседания парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК.

– Понятно, что мы должны обязывать крупные компании, которые инвестируют в ВИЭ, чтобы они накоплением занимались. Но, в этой связи, надо на проблему еще шире посмотреть. В Казахстане есть редкоземельные металлы. У нас огромные сейчас проекты по ВИЭ, мы начали их реализовывать, большие планы. И, в этой связи, может, Казахстан в дальнейшем должен позиционировать себя и как производитель этих батарей и аккумулирующих систем? Не только покупать у других стран, у Китая, у других, а самим вместе с иностранными партнерами здесь уже производить. Учитывая, что у нас есть и потребители, и сырье, и соответственно, может быть, этот промежуточный участок мы сами должны закрывать и по возможности экспортировать соответствующие батареи и аккумулирующие системы. Мне, кажется, это тоже очень перспективное направление для развития нашей промышленности, – подчеркнул спикер Сената.

Также спикер Сената предложил объединить в Национальной статистике гидрогенерацию с возобновляемыми источниками и вести общую статистику, с учетом международного опыта и мнений экспертов в этом направлении. В случае необходимости, как отметил Маулен Ашимбаев, будут внесены соответствующие поправки в национальное законодательство.

Напомним, сегодня в Сенате состоялось четвертое заседание парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #редкоземельные металлы

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