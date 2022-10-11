Объединение оралманов выдвинуло кандидата на выборы президента Казахстана

В Центризбирком представлены документы Габжалилова Хайруллы Мугавияевича о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

11 октября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", а также в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 67/545 "Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года", были представлены следующие документы Габжалилова Хайруллы Мугавияевича о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением "Объединением оралманов "Асар":

1. Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Объединение оралманов "Асар" о выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Габжалилова Х.М. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копия диплома о высшем образовании.