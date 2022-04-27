Объединение партий "AMANAT" и "ADAL" прокомментировал известный предприниматель

Внеочередной съезд «AMANAT» стал важным событием для партии и всех ее сторонников. Лично я полон надежд на будущее и решимости работать на благо государства.

В первую очередь на съезде произошло очень знаковое для партийного поля и политической жизни событие: объединение «AMANAT» с партией «ADAL».

«ADAL» позиционируется как инновационное политобъединение, которое применяет в своей работе новые решения и нестандартный подход. У партии «AMANAT», в свою очередь, имеются огромный опыт, развитая инфраструктура и большие ресурсы. Так что объединение, я считаю, даст хорошую синергию, усилит работу по решению вопросов социального характера в нашем обществе.

Хотелось бы, чтобы партия начала свою работу по-новому, с более современными подходами. Я, как представитель молодежи, возлагаю на это определенные надежды.

Еще одна важная новость – объявление Главы государства о выходе из партии «AMANAT». Лично мне импонирует его позиция, потому что он таким образом не только сдержал данное ранее обещание, но и продолжил тренд на децент­рализацию.

В выступлении Президента, мне кажется, важно обратить внимание на его видение того, что представляет собой Новый Казахстан. Импонируют его слова о том, что это в первую очередь справедливый Казахстан.

В то же время для его построения необходимо «слышащее государство». И партия «AMANAT» должна этому способствовать в меру своих весьма немаленьких сил. Нам нужно повышать доверие к власти, показать людям, что государство не оставит их один на один с проблемами, что социальная справедливость – это не пустой звук.