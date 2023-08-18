ОБЪЕКТИВная реальность

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Юлия Миленькая, Алматы

Известный казахстанский фотохудожник Олег Белялов рано ушел из этого мира, оставив большой светлый след на планете Земля, которую искренне любил и воспевал в своих работах.

фото Юрия Беккера

Название выставки «Прикосновение к вечности» можно трактовать по-разному. Олег Белялов каждый день прикасался к чему-то незыблемому и бесконечно важному. Он работал, а лучше сказать – дружил с природой. Как вспоминают сегодня его близкие, друзья и коллеги, Олега Белялова неоднократно испытывала судьба, насылая беды и болезни, но он со всем успешно справлялся. По воле судьбы перед коварной и цепкой пандемией коронавируса Мастер не устоял – вечными остались его труды и дела, его безмерный и безграничный талант, его доброе отношение к людям и к каждой частичке флоры и фауны. Он входил в круг многих профессиональных сообществ: его знали и уважали как фотографа, ученого-орнитолога, оператора, режиссера, сценариста, эссеиста, археолога, зоолога и даже тюльпановеда. Символично, что выставка работ фотохудожника состоялась 15 августа – в День археолога. Экспозицию приурочили и к соз­данию Фонда Олега Белялова в стенах Института археологии имени А. Х. Маргулана.

– Любой архив – это всегда очень много работы с информацией. В архиве Олега Белялова сконцентрировано большое количество фотографий – каждый снимок теперь нам предстоит проиндексировать. Его фонд будет находиться в нашем научном архиве. Теперь любой археолог, специалист сможет обращаться к этим материалам, – отметила ведущий сотрудник Института археологии имени А. Х. Маргулана Галия Базарбаева.

Мир археологии помнит Олега Белялова как вдумчивого специалиста, сумевшего создать фонд великолепных фотографий объектов историко-культурного наследия и артефактов, найденных в ходе археологических экспедиций. Помимо такого рода фоторабот, стены одного из залов Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева сегодня украшают уникальные снимки птиц – главной страсти фотохудожника – и зверей, природы родного края, а также фотопорт­реты самого Олега Вячеславовича, созданные его коллегами. В центре зала – камуфляжная палатка, вместе с которой Белялов путешествовал и охотился, но исключительно с мирными целями – фотографическими.

Художник Александр Ророкин очень любил беседовать с Олегом Беляловым:

– С ним можно было говорить обо всем. И везде он имел свое мнение, как правило, очень весомое и оригинальное. Замечательный был человек!

В рамках вернисажа в лектории музея состоялся показ документального фильма «Солнечный ветер» кинорежиссера Бахыта Каирбекова, посвященного Олегу Белялову.

– Называя его человеком эпохи Возрождения, я хочу отметить в нем главный талант – любить все живое на нашей планете и так естественно возрождать ее красоту в своих фотоработах и документальных фильмах, радоваться уцелевшим видам птиц и зверей, поневоле оказавшимся в покрасневшей от стыда Красной книге, воздать должное каждому цветку, растениям, веками украшавшим нашу степь, лелеять надежду на бережное отношение к природе – к ее озерам и горам, – таким запомнил Олега Белялова его друг и единомышленник кинорежиссер Бахыт Каирбеков.

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