Объективно и гласно

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Вадим МАХИН, Алматы
Открывая заседание, заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» Станислав Канкуров отметил, что вступление республики во Всемирную торговую организацию предъявляет высокие требования к государственным органам в плане улучшения качества услуг, создания необходимых условий для повышения конкурентоспособности отечественных предпринимателей.
Но насколько эффективно проводится эта работа? Что делается для того, чтобы устранить причины, порождающие коррупционные нарушения? Чтобы ответить на эти вопросы, Национальная палата предпринимателей с октября 2014 по февраль 2015 года провела общественный мониторинг по качеству предоставления 40 государственных услуг.
За это время было проведено анкетирование 22 430 предпринимателей, опрошено свыше 1 300 человек из состава более чем 200 фокус-групп. Состоялись беседы с покупателями, интервью дали около трех тысяч респондентов, осуществлялись выборочные наблюдения за работой госслужащих.
Итоги опроса показали, что в целом по стране не удовлетворены качеством государственных услуг только 16,6% респондентов от их общего числа. По городу Алматы было опрошено 1 334 предпринимателя. По сравнению с результатами прошлогоднего исследования наблюдается положительная динамика. В частности, респонденты высоко оценили работу алматинских ЦОНов.
В то же время в отдельных областях республики выявлены недостатки по оказанию услуг. В частности, это низкая скорость обслуживания, технические проблемы, связанные с зависанием электронных сервисов, грубость и невнимательность сотрудников. В Алматы, как, впрочем, и в других регионах, большинство опрошенных предпринимателей мало знакомы со стандартами и регламентами оказания госуслуг, слабо разбираются в терминах.
Аналитические материалы по итогам мониторинга направлены в Правительство и в Агентство для принятия мер по устранению недостатков. В настоящее время ведется контроль за тем, как устраняются недостатки, выявленные в ходе исследований.
На заседании обсужден также док­лад генерального директора ТОО «Алматыжарнама» Наили Мулюковой по совершенствованию контроля и сотрудничеству с институтами гражданского общества в противодействии коррупции в сфере госуслуг. Она привела ряд положительных примеров по улучшению ситуации.
Так, проанализирован порядок выдачи справок психоневрологическим и наркологическим диспансерами. По результатам проверки произведен перерасчет стоимости государственных услуг, она значительно уменьшена. Отменены приказы этих учреждений, на основании которых от граждан требовали дополнительные документы, такие как военный билет и адресная справка. В целях минимизации условий, создающих коррупционные риски, устранено взимание дополнительных сумм с граждан.
На заседании приняты рекомендации, в которых общественным советам по контролю в организациях и на предприятиях предлагается работать с государственными структурами оперативно, открыто, объективно и гласно.

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