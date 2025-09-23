Объем грузоперевозок в Казахстане вырос почти на 10% за 8 месяцев текущего года

Транспорт,Статистика
3
Дана Аменова
специальный корреспондент

Наибольший объем перевозок пришелся на железнодорожный транспорт

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-августе 2025 года объем грузоперевозок в РК составил 753 млн тонн, что на 9,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

Доходы от перевозки грузов и багажа всеми видами транспорта составили 3,7 млрд тенге.

В региональном разрезе в январе-августе 2025 года увеличение грузооборота отмечается в городах Астана (15,2%), Алматы (1,5%), Атырауской области (47,8%), также в областях Жетісу (41,1%) и Абай (30%).

По видам транспорта наибольший объем перевозок пришелся на железнодорожный транспорт – 300,3 млн тонн, что на 11,4% больше, чем за январь-август 2024 года.

Перевозки автомобильным транспортом также выросли на 1,8%.
Значительный прирост наблюдается в трубопроводных перевозках – 228,1 млн тонн, что превышает уровень прошлого года на 16,5%.

Воздушный транспорт перевез 19,1 тыс. тонн груза, что на 7,5% выше показателей аналогичного периода 2024 года.

Морской и прибрежный транспорт показал рост на 30,6%, за 8 месяцев 2025 года перевезено 2 485,5 тыс. тонн груза.
 

