Объем инвестиций ЕАБР в Казахстан растет опережающими темпами

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Объем инвестиций Евразийского банка развития (ЕАБР) в Казахстан по итогам первых двух лет реализации Стратегии на 2022-2026 годы может превысить план на 70% и составить более $2,2 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра РК Алихана Смаилова с председателем правления банка Николаем Подгузовым. 

Николай Подгузов подчеркнул, что Казахстан является лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР. Так, в различных отраслях уже реализованы 104 проекта на $5,6 млрд. Это в том числе касается строительства солнечной и ветровой генерации, модернизации предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновления парка железнодорожного подвижного состава, развития компаний сектора АПК, строительства аэропортов, магистрального газопровода и так далее. 

В июне этого года открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, которая была построена при финансировании ЕАБР в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития и Исламским банком развития. В настоящее время ЕАБР совместно с международными партнерами финансирует расширение и модернизацию аэропорта Алматы. Наряду с этим перспективными проектами являются строительство ж/д линии Аягоз – Бахты и нового погранперехода на казахстанско-китайской границе. Предполагается, что новая инфраструктура позволит увеличить грузооборот на 20 млн тонн в год.

Кроме того, банк намерен принять участие в реконструкции и расширении магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак». С учетом высокой социальной значимости проекта планируется предоставление специальных условий финансирования. 

Алихан Смаилов отметил важную роль ЕАБР в инфраструктурном развитии республики и обозначил правильность подхода банка, учитывающего цели национального развития РК.  

Справка: Евразийский банк развития – международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц.

Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

 

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