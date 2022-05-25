Обещанного три года ждут

В селе Аккистау Исатайского района вот уже третий год ведется строительство трех многоквартирных домов.

Из бюджета на строительство жилья было выделено более 1,7 млрд тенге. Подрядчиком освоен 1 млрд, однако до полного завершения работ придется ждать еще полгода. Во всяком случае так уверяют строители.

Глава региона пообещал, что если дома не будут введены в строй в нынешнем году, компанию-подрядчика могут привлечь к ответственности.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов, посетивший район, остался недоволен ходом строительства жилья. Осмотрев строи­тельство трех 60-квартирных домов, он заявил: «Если подрядчик не будет выполнять работу должным образом, то понесет ответственность по закону».

Жилье действительно необходимо сельчанам. На сегодняшний день в очереди стоят 906 человек этого района, между тем за последние 10 лет было сдано всего два дома по 60 квартир.

«Нынешнее строительство трех 60-квартирных домов началось еще в 2019 году, и они до сих пор не сданы в эксплуатацию», – отметили в районном акимате.

По информации начальника районного отдела строительства Жумажана Сыдихова, в 2020 году деятельность подрядчика (ТОО «ДанСтройБаза ЛТД») была приостановлена в связи с пандемией, работы возобновились в конце прошлого года. Кроме того, на ход работ повлияли несвоевременные поставки кирпича из Актюбинской области.

– К сожалению, и сегодня строительство ведется низкими темпами. Мы подали иск в межрайонный экономический суд о признании подрядчика недобросовестным участником госзакупок, наложении штрафа и принуждении к окончанию работ в срок. Суд оштрафовал ТОО на 6 миллионов тенге за ненадлежащее исполнение работ и обязал завершить строительство в течение шести месяцев. Наше требование о признании ТОО недобросовестным участником госзакупок удовлетворено не было, – отметил Жумажан Сыдихов.

Недобросовестные компании встречаются нередко. Многие социальные объекты из-за них становятся долгостроями.

– В соответствии с прогнозными показателями до конца года в регионе должно быть сдано в эксплуатацию 220 тысяч квад­ратных метров жилья. Сейчас ведется строи­тельство 39 домов на 2 368 квартир общей площадью 202,5 тысячи квадратных метров. Из них 16 домов на 1 030 квартир будет сдано до конца года, – сказал заместитель начальника управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов.

Также он сообщил, что в текущем году ведется строительство восьми школ и спортивных объектов, амбулатории, инфекционной больницы. Планируется приступить к возведению пристройки на 80 мест для детского реабилитационного центра. В сфере культуры за счет местного бюджета возводят пять домов культуры.