Обещают, что будет красиво

Часть сквера, расположенная за Пирамидой (Дворцом Мира и Согласия), в 2024 году получит свою долю внимания от городских властей. В паспорте объекта, прикрепленном на ограждении из профнастила, расписан весь план: вот тут будет разбит прогулочный сад, дальше разрастется зона воркаута, амфитеатра, беговые дорожки… Рассмотреть карту в подробностях пока, правда, не удастся из-за сугробов возле забора, но общая картина вырисовывается – парк постараются облагородить по максимуму. В конце концов, он того давно заслуживает, хотя бы ввиду названия.

Если исходить из представлений городского акимата, то нас вскорости ждут активные работы по благоустройству в этом районе: под реконструкцию попадет не только Президентский парк, но и мемориальный комплекс «Қазақ Елі». Реконструкция затронет улицы Кошкарбаева, Байтурсынова, Аманжолова, Нажимеденова, Калдаякова и территорию вдоль реки Есиль. В общей сложности площадь обновляемой территории составит 96 гектаров. Проект, который так и называется – «Реконструкция Президентского парка», заключается в приведении парка в соответствие с международными стандартами качества, сообщили в акимате столицы в декабре минувшего года.

К работам пока не приступили – очевидно, ждут весны. А чего ждать от реконструкции нам, горожанам, помимо прописанных на заборе площадок и садов?

Во-первых, как обещается, текущая система пешеходных маршрутов будет преобразована в интегрированную сеть. Во-вторых, грядет модернизация водных элементов, включая фонтан «Самрук» (это целый комплекс фонтанов в виде мифической птицы, охватить взглядом который можно только с высоты). Идет речь и об установке светового шоу, и эффекта «летающих крыльев» с использованием осветительного оборудования. Должны позаботиться и о людях с особыми потребностями – для них создадут пешеходные пандусы. Ну и, наконец, те самые обещанные сады – холмистый, топиарный (то есть насаждениям будет придана определенная форма), цветочный, сад дикой природы и классический…

Очень хочется надеяться, что все это сбудется и получится. В противном случае астанчанам будет по-прежнему обидно за этот парк: жалоб на его «неприкаянность» хватает. В 2019 году уже объявляли тендер на очень приличную сумму (почти миллиард тенге), пообещали красоту (те же амфитеатры, дорожки и тематические сады), но что-то там не заладилось с конкурсом, так ничего и не сбылось...

Но сейчас перспективы одно­знач­но реальнее: создать эффект «утопающего в зелени города» пообещал на заседании Правительства аким столицы Женис Касымбек.

По его словам, в течение пяти лет постепенно будет увеличиваться площадь озеленения на одного жителя столицы – с 14 м² до 19 м². Уже в этом году планируется посадка 500 тыс. зеленых насаждений. Разработанная Концепция по озеленению территории столицы, состоя­щая из двух стратегических документов – Схемы развития общественных пространств и озеленения и Устава озеленения – определяет концептуальные аспекты преобразования общественных пространств и озеленения города и закрепляет требования по озеленению строящихся и построенных объектов.

Кстати, грандиозные планы на 2024 год по улучшайзингу знаковых зон есть и у властей Алматы. Так, минувшей осенью в алматинском акимате сообщили, что запланирован капитальный ремонт парков Первого президента, «Атакента», «Южного», набережных рек Большой Алматинки и Есентай, а также сразу нескольких фонтанов.