Обеспечить фитобезопасность

– Рассмотренное соглашение предусматривает формирование правовой основы, регламентирую­щей совместные мероприятия в области карантина растений между Казахстаном и Турцией. С этой целью в рамках соглашения предусмотрены конкретные меры по обеспечению фитосанитарной безопасности и предотвращению распространения карантинных вредных организмов. В целом надеемся, что одобренный закон будет способствовать укреплению сотрудничества между нашими государствами в этих направле­ниях, – прокомментировал Маулен Ашимбаев одобренный закон.

Как было отмечено депутатами, соглашением устанавливается ряд обязательств. Прежде всего страны теперь должны обмениваться правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касаю­щимися карантина и защиты растений. Еще одно обязательство предполагает взаимное информирование государств о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними. Также страны будут развивать сотрудничество между научно-исследовательскими институтами и организациями в области карантина и защиты растений.

Комментируя документ, вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы отметил, что по итогам прошлого года объем товаров между Казахстаном и Турцией составил порядка 285 млн долларов. Казахстан экспортирует в Турцию в основном зерновые и зернобобовые культуры, а импортирует из Турции овощи, фрукты, орехи и другие культуры.

К слову, Минсельхоз сейчас проводит работу по обеспечению экспорта мяса и мясной продукции.

– В рамках этого проекта мы ведем соответствующую работу с ветеринарной службой Турции – согласовываем соответствующие ветеринарные требования, определяем предприятия, которые будут экспортировать мясо в Турцию, – пояснил зам­главы МСХ.

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы. Так, Галиаскар Сарыбаев высказал ряд инициатив по развитию креативной индустрии, потенциал которой, по мнению сенатора, сегодня используется не в полной мере.

Наурызбай Байкадамов выс­казался о необходимости строительства автомобильной дороги от Кызылординской области до границы с Узбекистаном. Такой шаг, по мнению сенатора, будет способствовать укреплению логистического и туристического потенциала страны, а также откроет новые возможности для международного сотрудничества.

Внимание Правительства на административные барьеры в процессе усыновления и недостаточную эффективность системы защиты детей, оставшихся без попечения родителей, обратил Геннадий Шиповских. Для эффективного решения проблемы он предложил совершенствовать систему опеки и патронатного воспитания, а также увеличить финансовую поддержку патронатных воспитателей.

Ключевые проблемы в сфере овцеводства, включая слабую систему переработки и экспорта продукции, а также социальные условия специалистов отрасли, обозначил Султан Дуйсембинов. В этой связи депутат предложил возродить деятельность научно-исследовательского института и усилить его работу через внедрение инновационных технологий.