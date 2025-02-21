Обеспечить фитобезопасность
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Сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева одобрили ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Соглашение заключено для обеспечения фитосанитарной безопасности и предотвращения ввоза и распространения на территории двух государств карантинных вредных организмов. Таким образом, ратификация будет способствовать укреплению взаимодействия между сторонами.