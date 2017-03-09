​Обеспечить опережающее развитие

Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев в ходе недавней встречи с главой Министерства энергетики Канатом Бозумбаевым отметил особую важность проведения работ по добыче газа и газификации страны. За последние годы отечественная газовая отрасль стала одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных областей экономики страны. Если говорить в целом об общих тенденциях, то анализ мирового нефтегазового рынка показывает, что доля углеводородного газообразного топлива в мировом энергобалансе уже через 20 лет может составить более 30%. Этот фактор обуславливает для отечественной газовой промышленности необходимость решения ряда новых задач, разработки перспективных экспорт­ных маршрутов и расширение традиционных рынков сбыта газа. То есть сейчас перед казахстанской газовой отраслью стоят совершенно новые цели.

Надо учитывать, что сейчас в стране ускоренными темпами идет газификация регионов. Сегодня утвержденная Правительством генеральная схема газификации страны выполнена практически на 70%. За последние 10 лет реализованы масштабные проекты, диверсифицированы маршруты, разрабатываются собственные месторождения, обновлена вся отечественная газовая инфраструктура. Для решения новых задач, стоящих перед отраслью, необходимы четко ориентированный план действий, «дорожная карта». При этом за годы независимости Казахстана такой концептуальный, стратегический план развития был разработан только один раз – Программа развития газовой отрасли РК на 2004–2010 годы. После этого были отдельные проекты, локальные планы, но конкретного документа, который бы охватывал развитие всей современной сферы газовой отрасли и газовой промышленности, нет.

Что же необходимо сделать сегодня, чтобы разработать концептуальный план действий в газовой сфере? Как считает председатель Республиканского совета ветеранов газовой отрасли Павел Климов, чтобы решать новые задачи и ставить цели, надо сначала определиться, что мы имеем на данный момент.

– Сегодня ресурсная база государства не находится в полном ведении национального оператора в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз», – считает ветеран отрасли. – Да, нацоператор может отвечать за собственную ресурсную базу, но она недостаточна по сравнению с государственными потребностями. Если раньше считалось, что потребности страны в газе составляли 10–12 миллиардов кубометров в год, то сейчас, после достаточно стремительного экономического подъема и развития предприятий в республике, разговор идет уже о 25 миллиардах кубов и более.

По мнению специалистов, для определения основных направлений развития газовой отрасли в первую очередь необходимо оценить реально существующие ресурсы. Вторым пунктом будет оценка разрабатываемых месторождений. Третьим – оценка перспективных газовых запасов, в том числе, например, и метана угольных пластов. Эта оценка, проведенная на всех этих этапах, позволит определить потребности страны в газопотреб­лении прежде всего объектами промышленности, энергетики, перерабатывающих отраслей, а также создать глобальную ресурсную базу.

Что касается нефтегазового комплекса страны, в Послании Президента РК определено четкое направление – отрасль должна сохранить свое стратегичес­кое значение для устойчивости экономического роста. Но при этом дальнейшее ее развитие должно быть жестко увязано с углублением комплексной переработки сырья. Один из основных пунктов нового документа по дальнейшему развитию газовой отрасли должен решать вопросы газохимического производства. Это очень важный аспект для развития газовой отрасли. Сегодня в Казахстане эта сфера деятельности практически не получила развития, хотя во всем мире глубокая переработка является одной из передовых отраслей экономики. Вообще, если говорить о газохимии, то развитие государства определяется большим наличием газохимии и глубокой переработки. Недостаточное развитие отрасли говорит о низком применении современных технологий. Всегда выгоднее продавать не нефть и газ, а продукты последующей переработки.

Конечно же, в новом документе должен учитываться актуальный на сегодня проект по газификации Астаны, центральных и северных регионов страны. Надо сказать, что планы и проекты такие были и ранее. Почему же этот вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки? Сегодня Нацио­нальный оператор предлагает другой проект. Как говорят специалисты, вначале не было необходимого количества потребителей. Сегодня ситуация в стране несколько другая. На заре независимости газовикам достались такие же проблемы, как и всей нашей промышленности. На магистральном газопроводе Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алма­ты нам досталось не лучшее наследство. Нужно было строить производственные помещения, делать ремонт в домах, проводить связь, закупать технику. В 1992–1995 годах было важно технически встать на ноги, а после думать, как дальше развиваться. Сегодня для достижения конкурентоспособности необходимо прежде всего ускоренное внедрение мощной современной техники, средств автоматизации и телемеханики, которые являются верными союзниками газовиков.

Сам процесс развития государства, индустриальный рост страны изменились, появились новые центры, поэтому схема газификации претерпела сущест­венные изменения. За эти годы была «подтянута» ресурсная база, создана надежная инфраструктура. План, предложенный АО «КазТрансГаз» Правительству страны, уже включает в себя наиболее оптимальный путь газификации Астаны и северных регионов из отечественных ресурсов.

Немаловажную часть газовой сферы Казахстана составляет сжиженный газ. Но сегодня в стране отсутствует управляемый рынок этого энергоносителя, поскольку для его нормального функционирования нет законодательной базы. Очевидно, что необходимо передать функции регулятора данного рынка одному представителю – Национальному оператору, потому что «КазТрансГаз» может решать задачи в комплексе, у него есть полное видение. В сфере его задач находятся вопросы по природному газу, сжиженному природному газу, трубопроводный комплекс. В одном месте он может решать вопросы через компримирование газа, в другом – через сжиженный. Таким образом, в комплексе решать задачи поставок газа, сбалансированно по всей стране, с учетом всех ресурсов и исходя из экономической целесообразности.

Как считает депутат Мажилиса Шафхат Утемисов, который был основным докладчиком на парламентских слушаниях по вопросам оборота нефтепродуктов в РК, сейчас реализацией сжиженного газа в Казахстане занимаются около 70 аккредитованных газосетевых организаций.

– При определении объемов их поставок на внутренний рынок акиматы подают в Министерство энергетики сведения о прогнозном потреблении сжиженного газа по соответствующим регионам, а газосетевые организации – заявки на их поставку. Министерство энергетики передает данные сведения производителям (у нас 10 заводов), которые самостоятельно распределяют их объемы между газосетевыми организациями по своему усмотрению. Такой механизм поставок газа на внутренний рынок является непрозрачным и сопровождается рядом проблем, – отметил депутат.

По мнению мажилисмена, для решения проблем отечественного рынка сжиженного газа у Министерства энергетики отсутствуют необходимые механизмы и рычаги управления. В связи с этим Шафхат Утемисов считает, что функции по управлению рынком сжиженного неф­тяного газа следует передать Национальному оператору в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз». Но все эти шаги, которые в конечном итоге помогут упорядочить рынок сжиженного газа, должны быть опять же закреплены законодательно.

Таким образом, газовая отрасль может стать реальным фактором Третьей промышленной модернизации Казахстана. Для этого нужна государственная программа развития газовой отрасли, чтобы газ не оставался в тени нефти. Тем более что анализ мирового нефтегазового рынка показывает, что у газовой промышленности по отношению к производству и потреблению других видов энергоносителей должно быть опережающее развитие.