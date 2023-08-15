Обеспечить приемлемые цены на школьную форму и учебные принадлежности поручил Смаилов

Правительство, Общество, Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопрос подготовки регионов к новому учебному году рассмотрен на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что с 1 сентября в 7,7 тысячах организаций образования будут обучаться 3,9 млн детей, где 364 тысячи – первоклассники. Во исполнение поручения главы государства с этого года 1,4 млн учеников начальных классов (1-4) будут обеспечены бесплатным питанием.

К 1 сентября в республике откроют двери 52 новые школы на 65,6 тысячи мест, а до конца года – еще 102 школы на 66,4 тысячи мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ. Кроме того, для создания комфортной среды в 260 школах проводится капитальный ремонт.

В рамках обеспечения безопасности детей проведена следующая работа. Так, 3 103 школы подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел, 2 075 школ охвачены услугами лицензированных охранных агентств (рост в 1,8 раза с начала года), тревожные кнопки установлены в 3 327 школах (рост в 1,9 раза). Работа в данных направлениях продолжается.

С докладом об обеспечении безопасности на объектах образования также выступил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

О подготовке к новому учебному году, проводимой в регионах, рассказали акимы Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров, Атырауской области Серик Шапкенов, Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Премьер-министр отметил, что до начала учебного года планируется открыть 52 новые школы, чего ждут тысячи учеников. В то же время имеются риски несвоевременного ввода 15 школ.

«Большая часть таких рисковых объектов находится в Туркестанской области и столице. Надо активизировать работу в этом направлении и обеспечить ввод новых объектов», – указал Алихан Смаилов.

По его словам, в 180 школах завершается капитальный ремонт, но и здесь имеются риски несвоевременного окончания работ. Только в Акмолинской области таких школ порядка 7, еще по 2 в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

«Данным регионам необходимо принять оперативные меры для завершения ремонта. По нормам все строительные работы должны быть закончены за 2 недели до начала учебного процесса, чтобы дети пришли в чистые и проветренные помещения», – отметил премьер-министр.

Он также добавил, что до сих пор не вынесены котельные из зданий 54 школ.

Есть вопросы и по модернизации школ.

«Считается, что ее прошли 948 школ, однако только 290 школ оборудованы современными кабинетами робототехники, химии, биологии и физики. Но этого мало. Акиматам регионов совместно с Минпросвещения нужно обеспечить комплексную модернизацию, чтобы во всех школах появились современные предметные кабинеты. В этой работе не может быть формального подхода для отчета», – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, подчеркнул глава Правительства, недопустимо безответственное отношение и к обеспечению безопасности объектов образования.

«До сих пор не все объекты соответствуют требованиям безопасности. Свыше трети школ не подключены к центрам оперативного управления полиции. Эту работу надо активизировать», – сказал он.

Вместе с тем премьер-министр напомнил, что с 1 сентября абсолютно все учащиеся начальных классов будут охвачены бесплатным питанием. А это свыше 1,4 млн детей.

«В этом году малообеспеченные семьи получат не менее 40 тысяч тенге на одного ребенка для приобретения школьной одежды и канцелярских товаров. Такая помощь будет оказана почти 500 тысячам детей. Для обеспечения подвоза детей в текущем году приобретено свыше 500 новых автобусов», – отметил Алихан Смаилов.

Наряду с этим глава Правительства потребовал обеспечить 100-процентный охват детей, нуждающихся в помощи, мерами государственной поддержки.

«Следует организовать школьные ярмарки и выездные автолавки в отдаленные села. Акиматам, министерствам просвещения, торговли, индустрии и палате «Атамекен» – проработать вопросы обеспечения стабильных приемлемых цен на учебные принадлежности и школьную форму», – сказал он.

В заключение Алихан Смаилов обозначил необходимость завершить работу по обновлению видеокамер, выводу систем видеонаблюдения в центры оперативного управления и обеспечению организаций образования лицензированной охраной.

#Смаилов #премьер-министр #Образование #поручения #школы

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