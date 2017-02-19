​Обеспечить верховенство Основного закона

При этом должен учитываться принцип разделения властей, система сдержек и противовесов при сохранении незыблемых столпов Основного закона – унитарности, территориальной целостности республики, независимости государства.

Так считают участники заседания «круглого стола» «Конс­ти­туционная реформа – основа построения современной и эффективной системы государственного управления». Организатором мероприятия, которое прошло в Алматы, выс­тупил общественный фонд «Хартия за права человека» при участии Конституционного совета РК и поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане. В работе мероприятия приняли участие члены рабочей группы по вопро­сам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, представители Администрации Президента РК, Парламента, Правительства, Конституционного совета, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, а также неправительственных правозащитных организаций и ученые-правоведы.

Заседание открыла исполнительный директор общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова. С приветственным словом выступили заместитель руководителя Администрации Президента РК Талгат Донаков, председатель Конституционного совета Игорь Рогов, Генеральный прокурор Жакип Асанов, а также посол, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердь Сабо.

Как сообщила пресс-служба КС РК, на обсуждение был вынесен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Консти­туцию Республики Казахстан», в частности, положения, касающиеся таких вопро­сов, как усиление механизма защиты прав и свобод человека, повышение роли Парламента и его палат, перераспределение некоторых полномочий Президента РК между Правительством и Парламентом, а также уточнение конституционных основ судебной системы и прокуратуры, дальнейшее совершенствование правовых основ деятельности органов местного государственного управления и самоуправления, усиление механизмов защиты конституционного строя.

В ходе мероприятия были ­заслушаны доклады председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Нурлана Абдирова, заместителя министра юстиции Эльвиры Азимовой, а также представителей неправительственных организаций.

В целом участники мероприя­тия дали высокую оценку работе «круглого стола», отметив, что обеспечение верховенства Основного закона страны, дальнейшее его совершенствование в свете глобальных вызовов и уровня развития демократи­ческих процессов в стране служит условием поступательного и стабильного развития государства и общест­ва. По итогам обсуждений выработаны предложения и рекомендации, которые будут направ­лены в адрес рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.