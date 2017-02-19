​Обеспечить верховенство Основного закона

Ольга Файнштейн

При этом должен учитываться принцип разделения властей, система сдержек и противовесов при сохранении незыблемых столпов Основного закона – унитарности, территориальной целостности республики, независимости государства.

Так считают участники заседания «круглого стола» «Конс­ти­туционная реформа – основа построения современной и эффективной системы государственного управления». Организатором мероприятия, которое прошло в Алматы, выс­тупил общественный фонд «Хартия за права человека» при участии Конституционного совета РК и поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане. В работе мероприятия приняли участие члены рабочей группы по вопро­сам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, представители Администрации Президента РК, Парламента, Правительства, Конституционного совета, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, а также неправительственных правозащитных организаций и ученые-правоведы.

Заседание открыла исполнительный директор общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова. С приветственным словом выступили заместитель руководителя Администрации Президента РК Талгат Донаков, председатель Конституционного совета Игорь Рогов, Генеральный прокурор Жакип Асанов, а также посол, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердь Сабо.

Как сообщила пресс-служба КС РК, на обсуждение был вынесен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Консти­туцию Республики Казахстан», в частности, положения, касающиеся таких вопро­сов, как усиление механизма защиты прав и свобод человека, повышение роли Парламента и его палат, перераспределение некоторых полномочий Президента РК между Правительством и Парламентом, а также уточнение конституционных основ судебной системы и прокуратуры, дальнейшее совершенствование правовых основ деятельности органов местного государственного управления и самоуправления, усиление механизмов защиты конституционного строя.

В ходе мероприятия были ­заслушаны доклады председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Нурлана Абдирова, заместителя министра юстиции Эльвиры Азимовой, а также представителей неправительственных организаций.

В целом участники мероприя­тия дали высокую оценку работе «круглого стола», отметив, что обеспечение верховенства Основного закона страны, дальнейшее его совершенствование в свете глобальных вызовов и уровня развития демократи­ческих процессов в стране служит условием поступательного и стабильного развития государства и общест­ва. По итогам обсуждений выработаны предложения и рекомендации, которые будут направ­лены в адрес рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Популярное

Все
Конституция как стратегическая опора развития страны
Два золота из Праги
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Наградили лучших животноводов
Укрепляя кадровый потенциал
Победа и бонус в придачу
По следам сказки «Алтын сақа»
Праздник пришел на землю Улытау
Провал Германии и Нидерландов
Безопасное лето
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Гости здесь круглый год
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Прицел на Азиаду
Искусство без границ
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
Россыпь наград от кадетов
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Правовое просвещение, гражданская ответственность и культура законности
Конституция закладывает образ будущей нации
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]