Ночных грабителей задержали в Алматы

В Алмалинском районе мегаполиса полицейские задержали двух мужчин, которые грабили горожан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глубокой ночью злоумышленники выслеживали одиноких прохожих, угрожали им физической расправой и отбирали имущество: чаще всего мобильные телефоны и гаджеты.

«Вследствие оперативных мероприятий подозреваемые задержаны. Они – приезжие. На данном этапе расследования установлена их причастность к двум грабежам и трем кражам чужого имущества. Злоумышленники взяты под стражу», — сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

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