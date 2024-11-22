Ночных грабителей задержали в Алматы
78
В Алмалинском районе мегаполиса полицейские задержали двух мужчин, которые грабили горожан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Глубокой ночью злоумышленники выслеживали одиноких прохожих, угрожали им физической расправой и отбирали имущество: чаще всего мобильные телефоны и гаджеты.
«Вследствие оперативных мероприятий подозреваемые задержаны. Они – приезжие. На данном этапе расследования установлена их причастность к двум грабежам и трем кражам чужого имущества. Злоумышленники взяты под стражу», — сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.