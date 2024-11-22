Ночных грабителей задержали в Алматы

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

В Алмалинском районе мегаполиса полицейские задержали двух мужчин, которые грабили горожан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глубокой ночью злоумышленники выслеживали одиноких прохожих, угрожали им физической расправой и отбирали имущество: чаще всего мобильные телефоны и гаджеты.

«Вследствие оперативных мероприятий подозреваемые задержаны. Они – приезжие. На данном этапе расследования установлена их причастность к двум грабежам и трем кражам чужого имущества. Злоумышленники взяты под стражу», — сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

#задержание #полиция #Алматы

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