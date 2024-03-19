Обладателя исторической медали по шорт-треку встретили в Астане

В столичном аэропорту торжественно встретили команду Казахстана по шорт-треку во главе с автором исторической медали Денисом Никишей, передает Kazpravda.kz

Фото: Сали Сабиров

В Роттердаме казахстанский спортсмен отметился «серебром» на дистанции 500 метров.

Никиша стал первым казахстанцем, сумевшим завоевать награду на взрослом чемпионате мира по шорт-треку, отметил Национальный олимпийский комитет РК.

Вместе с Никишей чествовали Алина Ажгалиеву. Она завоевала «серебро» на юниорском ЧМ.

Это первая медаль чемпионата мира в истории казахстанского шорт-трека, которую принесла девушка, подчеркнули в НОК.