Обманул казну на 2 млрд тенге с помощью 13 компаний дуэт "бизнесменов" в Павлодаре

Факты незаконной выписки счетов-фактур пресекли сотрудники департамента Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Следствием установлено, что граждане В.Р. Легин и С.А. Рыжаков создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге. В результате преступных действий Легина и Рыжакова государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов», – отметили в ведомстве.

Суд признал обоих виновными и приговорил Вильгельма Робертовича Легина и Сергея Александровича Рыжакова к 2 годам 9 месяцам лишения свободы каждого с конфискацией у Легина более 13 млн тенге.