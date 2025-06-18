Обманувшую пенсионеров мошенницу задержали в столице

Закон и Порядок
7
Венера Баталова
корреспондент

В Астане местная жительница предстала перед судом за мошенничество, совершенное в отношении граждан пенсионного возраста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под предлогом оказания помощи в незаконном «досрочном» снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ, она обманула 17 человек на сумму свыше 3 миллионов тенге.

Свою схему злоумышленница реализовывала с помощью WhatsApp. Там она размещала ложные объявления, обещая «помочь» снять средства тем, кто не достиг порога достаточности. Люди, поверившие в возможность легкого доступа к пенсионным деньгам, перечисляли ей суммы от 50 до 500 тысяч тенге, надеясь на обещанный результат. Однако никакого вывода средств, конечно же, не происходило.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину и возместила причинённый ущерб. Суд признал её виновной в мошенничестве, предусмотренном уголовным кодексом, и назначил соответствующее наказание.

Прокуратура города Астаны напоминает: за мошенничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности или вести определённую деятельность.

#мошенничество #пенсионеры #пенсионные накопления

Популярное

Все
Что мешает развитию пчеловодства?
Крепкий выпуск «Арыстана»
Тариф почти как в столице
Почему приборы не «кашляют»?
Регион укрепляет связи с Поднебесной
Чек-лист для защиты от взломщиков
Суд потребовал наказать ЧСИ за незаконный арест счетов костанайца
Пример созидательного стратегического партнерства
Цифровая карта и новые больницы
Транзитные коридоры, ритейлеры, маркетплейсы
Машину сделает машина
По пути практического сотрудничества
На границе появится новая объездная дорога
В Алматы завершился питчинг кинопроектов
И учебная практика, и забота о будущем
У АПК есть потенциал для глубокой переработки сырья
На страже жизни
По волнам памяти
В Улытау засеяно более 32 тыс. га
Отношения динамично развиваются
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Премьер-министра Словакии торжественно встретили в Акорде
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Робертом Фицо
Выступление у озера Копа
Атомная энергетика: реалии и перспективы
С востока на запад
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав

Читайте также

17-летний сельчанин из Туркестанской области сядет в тюрьму…
Полицейский спас человека из огня в СКО
«Закон Салтанат»: как изменился за год уровень бытового нас…
Алкоголь перестали продавать в одном из сел Акмолинской обл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]