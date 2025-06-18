В Астане местная жительница предстала перед судом за мошенничество, совершенное в отношении граждан пенсионного возраста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под предлогом оказания помощи в незаконном «досрочном» снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ, она обманула 17 человек на сумму свыше 3 миллионов тенге.

Свою схему злоумышленница реализовывала с помощью WhatsApp. Там она размещала ложные объявления, обещая «помочь» снять средства тем, кто не достиг порога достаточности. Люди, поверившие в возможность легкого доступа к пенсионным деньгам, перечисляли ей суммы от 50 до 500 тысяч тенге, надеясь на обещанный результат. Однако никакого вывода средств, конечно же, не происходило.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину и возместила причинённый ущерб. Суд признал её виновной в мошенничестве, предусмотренном уголовным кодексом, и назначил соответствующее наказание.

Прокуратура города Астаны напоминает: за мошенничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности или вести определённую деятельность.