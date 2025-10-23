Обменялись опытом, наладили контакты Инвестиции 23 октября 2025 г. 3:30 140 Наталия Портнягина собственный корреспондент по ЗКО Меморандумы по 14 проектам на общую сумму свыше 1,1 млрд тенге подписаны в ходе состоявшегося в Казталовском районе инвестиционного мероприятия Kaztalov-invest. Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Открывая мероприятие, аким района Асланбек Саркулов привел слова Главы государства из нынешнего Послания народу Казахстана относительно инвестиций. Их успешное привлечение, как отметил Президент, «это результат слаженной работы не только центральных, но и местных исполнительных органов». Сейчас в районе проводится системная работа по созданию благоприятной среды для бизнеса. По словам заместителя акима района Рашита Имангалиева, в последние годы наряду с количеством субъектов предпринимательства растет и качество выпускаемой ими продукции. За два года в программе «Ауыл аманаты» приняли участие жители 16 сельских округов – поданы 123 заявки на общую сумму 774,5 млн тенге. Из 123 заемщиков, получивших кредиты по данной программе, 100 зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Они уже создали 110 новых рабочих мест. Благодаря такому подходу в районе возросло поголовье скота и домашней птицы, налажено производство кумыса, шубата, мясных полуфабрикатов, швейных изделий в этностиле. Работают колбасный цех, пекарня, теплица и другие объекты сельского бизнеса. В нынешнем году в рамках программы «Ауыл аманаты» намечено завершить 79 проектов на общую сумму 507,1 млн тенге, что позволит создать 51 рабочее место. Большинство участников программы – молодежь, многодетные и малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью. Объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие составил по Казталовскому району 14 млрд 796 млн тенге, из них на частные приходится 11 млрд 190 млн тенге. В целом до конца года этот показатель здесь намерены довести до 21 млрд тенге. На пленарной части Kaztalov-invest участникам встречи рассказали о мерах господдержки МСБ, условиях льготного кредитования и получения грантов. Конкретные результаты инвестиционной политики были представлены на выставке товаров. Также в рамках мероприятия состоялось открытие новой гостиницы «Ақкөл». Многие годы живописная местность у побережья озера Рыбный Сакрыл притягивает любителей активного отдыха на природе, охоты и рыбалки. Местное рыболовное хозяйство решило инвестировать в развитие сферы отдыха и туризма. В дальнейшем на территории гостиничного комплекса построят бани, детские бассейны. Будут установлены юрты и топчаны, появится пляж. Общая стоимость данного проекта составляет 410 млн тенге, из них 60 млн потрачено на гостиницу. Уже сегодня гостиничный комплекс обеспечивает работой десять человек. #ЗКО #инвестиции #бизнес #меморандум