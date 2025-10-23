Обменялись опытом, наладили контакты

Инвестиции
140
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Меморандумы по 14 проектам на общую сумму свыше 1,1 млрд тенге подписаны в ходе состоявшегося в Казталовском районе инвестиционного мероприятия Kaztalov-invest.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Открывая мероприятие, аким района Асланбек Саркулов привел слова Главы государства из нынешнего Послания народу Казахстана относительно инвес­тиций. Их успешное привлечение, как отметил Президент, «это результат слаженной работы не только центральных, но и местных исполнительных органов».

Сейчас в районе проводится системная работа по созданию благоприятной среды для бизнеса. По словам заместителя акима района Рашита Имангалиева, в последние годы наряду с количеством субъектов предпринимательства растет и качество выпускаемой ими продукции. За два года в программе «Ауыл аманаты» приняли участие жители 16 сельских округов – поданы 123 заявки на общую сумму 774,5 млн тенге.

Из 123 заемщиков, получивших кредиты по данной программе, 100 зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Они уже создали 110 новых рабочих мест. Благодаря такому подходу в районе возросло поголовье скота и домашней птицы, налажено производство кумыса, шубата, мясных полуфабрикатов, швейных изделий в этностиле. Работают колбасный цех, пекарня, теплица и другие объекты сельского бизнеса.

В нынешнем году в рамках программы «Ауыл аманаты» намечено завершить 79 проектов на общую сумму 507,1 млн тенге, что позволит создать 51 рабочее место. Большинство участников программы – молодежь, многодетные и малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью.

Объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие составил по Казталовскому району 14 млрд 796 млн тенге, из них на частные приходится 11 млрд 190 млн тенге. В целом до конца года этот показатель здесь намерены довести до 21 млрд тенге.

На пленарной части Kaztalov-invest участникам встречи рассказали о мерах господдержки МСБ, условиях льготного кредитования и получения грантов. Конкретные результаты инвестиционной политики были представлены на выставке товаров. Также в рамках мероприятия состоялось открытие новой гостиницы «Ақкөл».

Многие годы живописная местность у побережья озера Рыбный Сакрыл притягивает любителей активного отдыха на природе, охоты и рыбалки. Местное рыболовное хозяйство решило инвес­тировать в развитие сферы отдыха и туризма. В дальнейшем на территории гостиничного комплекса построят бани, детские бассейны. Будут установлены юрты и топчаны, появится пляж.

Общая стоимость данного проекта сос­тавляет 410 млн тенге, из них 60 млн потрачено на гостиницу. Уже сегодня гостиничный комплекс обеспечивает работой десять человек.

