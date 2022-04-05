Проект «Мамин платок», объединивший женщин из разных стран, отправится в путешествие.

«Мамин платок» – проект уникальный, глубоко тронувший неравнодушных людей по всему миру своей простотой. Зародился он три года назад, в самый разгар пандемии, благодаря идее художника, председателя кураторского совета центра современного искусства «Куланши», президента Евразийской академии искусств Лейлы Махат.

Женщины разных профессий, возрастов, конфессий и национальностей пришивали свои платки, формируя единое полотно с особой историей. Проект разросся и получил известность далеко за пределами нашей страны.

– Первый толчок большого развития проект «Мамин платок» получил в Нур-Султане. Здесь мы собрали все кусочки пазла вместе. В наш проект присылают платки даже из Вьетнама, Буркина-Фасо, стран Африки, мексиканские платки пришли к нам через Европу. Женщины всего мира стараются объединиться, чтобы защитить в первую очередь наших детей от негатива, что нас окружает. Сейчас нужно быть добрее друг к другу, ближе… И этот символ – мамин платок – я выбрала не случайно: когда чувствуешь запах мамы, видишь ее вещь – кажется, что ты в безопасности, – рассказала Лейла Махат на пресс-конференции в СЦК.

Сейчас ее детище «выросло» до 500 м и продолжает объединять сторонников креативной индустрии – молодого и быст­ро развивающегося экономического сектора, к которому относятся отрасли, где пересекаются искусство, культура, бизнес и технологии, а прибыль идет с творческого продукта. По последним данным, капитализация креативной индустрии в мире достигает 2,3 трлн долларов.

– Креативная экономика – будущее не только нашей страны, но и всей планеты, ведь человек приходит в мир только создавать, ни в коем случае не уничтожать. Просто иногда мы об этом забываем, – считает Лейла Махат.

Совсем скоро инсталляция отправится и путешествовать по миру. В каж­дой новой стране – участнице проекта женщины будут добавлять свои платки к существующим и передавать полотно дальше. Таким образом «Мамин платок» «объедет» весь мир, развивая культурные и дружеские отношения между странами.

Идея воплотится благодаря содействию МИИР РК и Фонда поддержки и развития креативной индустрии Казахстана. По словам президента фонда Гау­хар Женисбек, будут привлекаться инвестиции не только казах­станских бизнесменов, но и международных организаций, деятельность которых направлена на поддерж­ку креа­тивной экономики в мире, так как основная цель фонда – создание площадок, где они смогут консолидироваться и прорабатывать свои идеи.

Директор департамента по работе с государственными и международными организациями АО «Авиакомпания «SCAT» Нурлан Жакупов также заявил о намерении содействовать «путешествию» платка по городам Казахстана и другим странам. К слову, SCAT первыми откликнулись на просьбу Лейлы Махат и фонда помочь с доставкой полотна в разные точки на карте.

– Отечественные авиакомпании, думаю, тоже присоединятся к проекту. Своей работой мы способствуем поднятию имиджа страны, наши пассажиры познакомятся с культурой, традициями других стран. Когда мы узнали об этом проекте, конечно же, захотели помочь, поддержать, – сказал Нурлан Жакупов.

Лейла Махат в заключение пресс-конференции обратилась к акиматам регио­нов с просьбой содействовать проекту, чтобы жители городов получили информацию не только из соцсетей, но и имели возможность участвовать в нем.

Первой точкой на карте путешествия «Маминого платка» станет Алматы. И каждая поездка будет отмечена на карте полетов в виде «лепестка».