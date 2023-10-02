Обновлен топ-10 лучших боксеров Казахстана

Коллаж: Kazpravda.kz

Сайт Boxrec.com обновил рейтинг лучших казахстанских боксеров (вне зависимости от весовой категории) по итогам сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Главным изменением за последний месяц стало исключение из рейтинга Геннадия Головкина, который занимал первое место — ввиду его неактивности.

После этого лучшим казахстанским боксером стал Мейирим Нурсултанов.

На второе место поднялся Жанибек Алимханулы, в тройку вошел Бекман Сойлыбаев.

Топ-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec (сентябрь):

1. Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО)

2. Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО)

3. Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО)

4. Жанкош Тураров (27-0, 20 КО)

5. Батыр Джукембаев (21-1, 16 КО)

6. Султан Заурбек (15-0, 11 КО)

7. Бек Нурмаганбет (11-0, 9 КО)

8. Садриддин Ахмедов (13-0, 11 КО)

9. Руслан Мадиев (15-2, 6 КО)

10. Жан Кособуцкий (19-1, 18 КО).