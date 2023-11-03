Обновление на основе проектов

В ходе встречи глава Правительства отметил, что между Казахстаном и Францией исторически сложилось стратегическое партнерство в энергетике.

– Orano – важный и надежный партнер в данном направлении. Компания успешно работает в Казахстане в течение 27 лет. Совместное предприятие «КАТКО» является примером долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничест­ва. Мы готовы рассмотреть возможности дальнейшего развития деловых контактов, – сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь Николя Мас обозначил интерес Orano S.A. в расширении взаимодействия с Казахстаном.

– В настоящее время нам с обеих сторон не хватает крупных проектов, которые могли бы этому поспособствовать. Поэтому сегодня я бы хотел предложить обновить наши отношения на основе конкретных проектов, – сказал главный операционный директор.

Во встрече также приняли участие представители Министерства энергетики РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и НАК «Казатомпром», сообщила пресс-служба Премьер-министра.

Оrano S.A. – лидер атомной промышленности Франции. Основные направления деятельности компании связаны с ядерной энергетикой: это добыча, переработка и обогащение урана, транспортировка ядерного топлива, обращение с радиоактивными отходами.