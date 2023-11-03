Обновление на основе проектов Общество 3 ноября 2023 г. 5:00 10 Анвар Ахметов Актуальные вопросы сотрудничества в энергетической сфере обсудили Премьер-министр РК Алихан Смаилов и главный операционный директор французской компании Orano S.A. Николя Мас. В ходе встречи глава Правительства отметил, что между Казахстаном и Францией исторически сложилось стратегическое партнерство в энергетике. – Orano – важный и надежный партнер в данном направлении. Компания успешно работает в Казахстане в течение 27 лет. Совместное предприятие «КАТКО» является примером долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Мы готовы рассмотреть возможности дальнейшего развития деловых контактов, – сказал Алихан Смаилов. В свою очередь Николя Мас обозначил интерес Orano S.A. в расширении взаимодействия с Казахстаном. – В настоящее время нам с обеих сторон не хватает крупных проектов, которые могли бы этому поспособствовать. Поэтому сегодня я бы хотел предложить обновить наши отношения на основе конкретных проектов, – сказал главный операционный директор. Во встрече также приняли участие представители Министерства энергетики РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и НАК «Казатомпром», сообщила пресс-служба Премьер-министра. Оrano S.A. – лидер атомной промышленности Франции. Основные направления деятельности компании связаны с ядерной энергетикой: это добыча, переработка и обогащение урана, транспортировка ядерного топлива, обращение с радиоактивными отходами. #казахстан #Франция #сотрудничество #энергетика