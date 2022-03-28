Для шахт Карагандинской области начали приобретать новые горные машины.

После аварии на шахте «Абайская», которая произошла в нояб­ре прошлого года, угледобытчики выдвинули ряд требований. Они касались обеспечения безопасности труда и обновления устаревшего оборудования. Компания «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежат угольные шахты Карагандинской области, согласилась с работниками и начала закупать горные машины.

– Нам показали контракты, заключенные с поставщиками оборудования, – сказал главный технический инспектор профсою­за угольщиков «Қорғау» Андрей Лукин. – Скоро к нам придут новые проходческие комбайны китайского производства с анкероус­тановщиками. Их использование исключит нахождение людей в зоне возможного обрушения. Это важно, потому что здесь чаще всего травмируются рабочие при обвалах горной массы. Кроме того, закуплены германские и китайские буровые установки с дистанционным управлением.

АО «АрселорМиттал Темиртау» заключило контракт с научно-исследовательским институтом, который будет разрабатывать новую методику определения газоносности угольных пластов. Та, что применяется сейчас, была создана в 1995 году и уже не отвечает современным требованиям.