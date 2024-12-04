Обращаясь к истокам

фото из архива "КП"

Память, устремленная в прошлое

То, что культура в периоды общественных потрясений приоб­ретает особое значение, станет ясно даже при самом беглом экс­курсе в многовековую историю человечества. Ретроспективный взгляд на события прошлых лет позволяет разглядеть то, что по каким-то причинам не было замечено очевидцами тех событий. Большое, как известно, видится на расстоянии, да и упаднические настроения во времена острых кризисов – дело вполне естественное и закономерное. Переломные события, прокладывающие границу между целыми эпохами, словно норовят оставить культуру где-то на перепутье и потому воспринимаются как провозвестники ее гибели. Так было уже не раз. И все-таки конец культуры, возвещаемый многими, не наступил. Вновь и вновь она вселяет в человека веру в лучшее будущее, не позволяя согнуться под гнетом пресловутой бренности бытия.

О ее непреходящем значении очень точно высказалась культуролог Ольга Сокурова: «В эпохи кризисов и катастроф культура, как правило, отражает болезненное, а порой и гибельное состоя­ние множества человеческих душ, а с другой стороны – как и всякая настоящая культура, она способна вырабатывать своего рода «иммунные тела», дающие возможность оказывать сопротивление смертельно опасным духовным вирусам своей эпохи».

Подшивка номеров «Казахстанской правды» за 1991 год свидетельствует, насколько насыщенной была культурная жизнь нашей страны в период обретения ею подлинной независимости. Газетные публикации по сей день сохраняют дух того тяжелого времени, когда решалась судьба государства, и передают состояние общественного подъе­ма, связанного с появившейся, наконец, возможностью самостоятельно определять свое будущее. Сегодняшнего читателя многим из опубликованного уже не удивишь – так прочно те или иные исторические события, факты и имена закрепились в нашем сознании. А ведь в те годы люди фактически заново открывали для себя свою историю, обращались к истокам – традициям предков, издревле питавшим отечественную культуру.

В номере за 3 сентября интерес вызывает материал «Батыры не умирают в памяти потомков», рассказывающий о праздновании 300-летия со дня рождения Кабанбай-батыра, которое проходило в Талды-Кургане. Очень современно звучат слова корреспондента: «Воскрешение потомками подвигов национальных героев – это не проявление местного, родоплеменного пат­риотизма. Это возрождение духовности народа, национального самосознания. Оно начинается с потребности знать свою историю, язык, культуру, традиции и обы­чаи... История – это движение вперед и обращение человеческой памяти в прошлое. За десятилетие до вступления в третье тысячелетие казахский народ впервые по прошествии почти трех веков отдал своим батырам дань справедливой, а потому и нелегкой памяти. Вои­ны умирают на поле боя. Они не должны умирать в памяти потомков».

Насыщенной была программа торжественных мероприятий. Делегации со всего Казахстана и гости из зарубежных стран съехались в урочище Уйгентас, где их вниманию представили постановку «Дорогой народных батыров», участие в которой приняли около тысячи артистов, айтыс акынов и соревнования по национальным видам спорта. Яркий праздник фольклора стал наглядной демонстрацией позитивных изменений, произошедших в отечественной культуре к 1991 году и отразил возросший общественный интерес к событиям прошлого.

Неожиданным откровением прозвучали начальные строки материала, опубликованного 4 сентября: «Жюль Верн о Казах­стане ничего не писал. Так полагают многие. И ошибаются. Писал! Причем о таком человеке, к судьбе которого боятся притронуться даже беспристрастные историки вот уже в течение многих десятков лет». Из беседы корреспондента «Казправды» с писателем-фантастом Эриком Нуршиным, возглавлявшим тогда издательство «Алтын Орда», заинтри­гованный читатель мог узнать следующее. Оказывается, в 1900 году Иван Сытин, с именем которого связана целая эпоха российского книгоиздательства, напечатал сокращенный перевод романа Жюля Верна «Курьер царя», который рассказывал о «декабристах и русских повстанцах в отрядах Кенесары Касымова». Справедливости ради стоит признать, что литературоведы до сих пор не сошлись во мнении, имеет ли созданный в романе образ Феофар-хана реальный исторический прототип. Жюль Верн не ставил перед собой задачи создать строго документальное произведение и с событиями истории Российской империи обращался достаточно вольно, отводя им преимущественно фоновую роль. Тем не менее тот факт, что классик приключенческого жанра создал книгу, действие которой предположительно могло развиваться в том числе и на территории Казахстана, не мог не пробудить читательский интерес к роману. Свою роль сыграла и его малоизвестность, ведь после сытинского издания «Михаил Строгов» (а именно так произведение называлось в оригинале) в России и СССР печатался лишь дважды: в 1906 году в издательстве Петра Сойкина, которое предложило читателям полный перевод романа, и в 1959 году в журнале «Уральский следопыт».

Не менее занимателен рассказ Эрика Нуршина о том, как выходили из печати первые за долгие годы переиздания произведений казахских писателей-демократов начала XX века: «Поэма Миржакыпа Дулатова «Проснись, казах!» стотысячным тиражом разошлась­ за пару месяцев. Запрещенная прежде, она, на мой взгляд, призывает к уважению других народов. И когда отмечались дни памяти Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатова в Тургае, эта книга на казахском языке уже шла как бестселлер. За оставшимися ее экземплярами выстраивались очереди. Кстати, с изданием Миржакыпа Дулатова мы обогнали «Жазушы» почти на полгода... Буквально с первых своих шагов мы пошли на очень серьезный риск. Выпус­тили репринтным способом брошюру Мухамеджана Тыныш­паева «Материалы к истории киргиз-казахского народа». В чем сложность? Официальная наука с того момента, когда был изъят тираж книги, боялась даже касаться этой темы. Естественно, родословная казахов с 1925 года и не получила научного осмысления. Но надо было об этом заявить. Каким образом? Лозунгами, демонстрациями? У нас нашелся свой метод: мы издали Тынышпаева. Но пора уж продолжать исследования, а ошибки исправимы, если не бояться их исправлять».

Ориентиры духовного совершенствования

Перешагнув границы дней и открыв номер за 7 сентября, можно узнать о необычном мероприятии, которое проходило тогда в украинском городе Хмельницком, – межреспубликанском фестивале семейных ансамблей. Казалось бы, время для его проведения самое неподходящее. Однако во время социальных катаклизмов семья всегда оставалась одним из самых надежных пристанищ человеческого духа. Словно напоминание о святости семейных уз, удерживавших людей от падения в пропасть деформированных нравственных идеалов, прозвучали на фестивале народные песни. С наследием казахского фольклора слушателей познакомили династии Нурпеисовых, Сурашевых и Сарыбаевых, каждую из которых, по словам корреспондента «Казправды», долго не хотели отпускать со сцены. Неудивительно, что в Казахстан все три семьи вернулись с почетным званием лауреата фестиваля.

В том же номере – обширный материал известного писателя Павла Косенко «Вдова поэта», посвященный Елене Вяловой-Васильевой, спутнице жизни известного поэта Павла Васильева, многие произведения которого воссоздают картины казахского быта. Материал раскрывает малоизвестные подробности начавшегося с 1956 года возвращения читателю творчества необоснованно репрессированного поэта и представляет несомненный интерес как ценный документ по истории развития казахско-русских литературных связей.

17 октября «Казправда» писала о торжествах по случаю 150-летия Ибрая Алтынсарина. «Нынешняя дата имеет огромное значение не только для сегодняшнего дня, когда по республике восстанавливается исторический «статус-кво» многих забытых деятелей науки и культуры, прославивших родной край. Имя Ибрая Алтынсарина всегда почиталось у казахстанцев. И поэтому сегодняшний праздник более важен для наших потомков как ориентир гражданской честности, научного поиска и гуманизма», – отмечалось в материале «Ибраевские дни».

Сегодня наследие Алтынсарина заняло свое прочное место в истории педагогической мысли, а его личность служит образцом преданного служения свое­му делу, верности призванию, горячей любви к детям. А ведь тогда, в 1991 году, корреспондент с горечью констатировал: «К сожалению, нет улицы Ибрая в столице нашей республики. Как, впрочем, и памятника ему, хотя разговоры о проекте ведутся с 1976 (!) года».

Разговор о жизни и творчестве выдающегося педагога-просветителя продолжил опубликованный 22 октября материал «Первый апостол». Но лучше всего о втором рождении педагогических идей Алтынсарина свидетельствуют не биографические очерки, а небольшие заметки о жизни школьников. Например, о том, как сотня работ юных художников из алма-атинских школ была отправлена на выставку в Токио. Не будет лишним напомнить, что одно из центральных положений педагогической системы Алтынсарина – это организация учебного процесса, направленного на раскрытие творческих способностей учащихся. Именно с этой целью он знакомил детей с фольклором и лучшими произведениями русского и западноевропейского искусства.

Разумеется, идею создания изостудии при Республиканском Дворце школьников возвести напрямую к Алтынсарину нельзя. Но вот реализацию ряда его педагогических установок в этом решении увидеть можно без труда. И когда японский коллекционер Сакахара Тадакио, привезший в Алма-Ату картины своих юных соотечественников, увидел работы казахстанских школьников, он тотчас загорелся идеей представить их в Токио. Работники Дворца школьников помогли ему отобрать сотню лучших произведений, которые и стали основой художественной экспозиции.

В ноябре вся страна узнала о необычном коллективе, созданном студентами Целиноградского педагогического института. Женский духовой оркестр быстро покорил сердца преподавателей кафедры музыки и полюбился горожанам, устраивая концерты прямо на улицах и площадях. Тогда же, в ноя­бре, благодаря публикациям в «Казправде» широкую известность приобрел­ детский ансамбль «Белая бабочка», созданный при Республиканском корейском театре музыкальной комедии. Завоевав признание на родине, юные музыканты отправились в Киев, где приняли участие в фестивале «Дети планеты – детям Чернобыля», своим выступлением напомнив, что все детские песни мира звучат на одном языке.

«Ансамбль уже завоевал признание у специалистов и стал популярным среди любителей музыки. Он несомненно будет способствовать дальнейшему развитию культуры корейского народа, проживающего в Казахстане. Нелегка жизнь взрослого артиста: гастроли, фестивали. Словом, всегда в пути. Но дети быстро втянулись в эту жизнь на колесах», – писала наша газета 24 ноября.

О событиях декабрьских дней 1991 года, наполненных предвкушением самых скорых и самых решительных перемен, будет рассказано в следующих выпус­ках. Вместе с читателями мы проследим, как стремительно менялась жизнь наших сограждан в то судьбоносное время, когда Казахстан стал подлинно независимым государством. И так же вместе мы увидим, как воплощалась магистральная идея эпохи, отразившая надежды многих поколений – «Человек должен быть свободен».