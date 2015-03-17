Статьи Обратились с призывом Зарина НОКРАБЕКОВА

Осознавая судьбоносность нынешнего исторического момента и учитывая современные вызовы и риски, с призывом к соотечественникам обратились директор Национальной академической библиотеки Умитхан Муналбаева, генеральный директор КазНИИ культуры Министерства культуры и спорта Андрей Хазбулатов, директор Русского драматического теат­ра им. М. Горького Еркин Касенов, заслуженный деятель культуры Азамат Жылтыркозов, ведущая солистка балета театра Astana Opera Мадина Баспае­ва и другие деятели культуры.



– Решение о проведении внеочередных выборов стало ответом на глобальные геополитические и экономические события. Толерантность и единство стали неотъемлемой частью нашей культуры, главной целостной базой общенациональной идеи "Мәңгілік Ел", – говорится, в частности, в тексте обращения.



Деятели культуры выразили уверенность, что в этот важнейший период развития Казахстана каждый гражданин страны должен принять участие в голосовании на выборах Президента РК.