Образ будущего: «Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация»

Обновление и модернизация

Мероприятия в рамках Нацио­нального курултая-2024 проходили в течение двух дней: накануне заседания с участием Президента в Атырау были организованы несколько больших тематических сессий, на которых обсуждались инициативы по самым разным направлениям – от культуры до экономического развития регионов.

На этих встречах прозвучало более 100 предложений, многие из них потом были представлены на, если так можно выразиться, «пленарном заседании».

Национальный курултай, по мнению Главы государства, сформировался как системный общест­венный институт, члены которого стали единой командой, поднимая важные вопросы развития страны. Он высоко оценил работу членов НК, отметив, что они дают ценные предложения и реализуют востребованные инициативы.

– В эти дни вами также было высказано много новых идей. Все они будут детально рассмотрены, по наиболее актуальным из них будут приняты конкретные меры. Считаю, что деятельность Национального курултая весьма эффективна. Нужно не сбавлять темпы и дальше работать в таком же ключе, – призвал Касым-Жомарт Токаев.

Национальный курултай-2024 пришелся сразу на два больших праздника – традиционный Наурыз, который в этом году празднуется в новом формате и более масштабно, чем обычно, и на начало священного для всех мусульман месяца Рамазан. С напоминания об этом красивом и символическом совпадении дат и событий Президент Касым-Жомарт Токаев и начал свое выступ­ление на заседании.

– В первую очередь хочу поздравить всех с праздником Көрісу күні. В этот день пос­ле долгой зимы благополучно пережившие ее родные и близкие люди встречаются и собираются­ вместе. У нас бытует мнение, что празднование Көрісу күні свойственно западным регионам страны. Однако не следует забывать, что это давняя традиция нашего народа, которая идет из глубины веков. Поэтому будет правильным, если мы всей страной начнем отмечать Наурыз с Көрісу күні. В этом году праздник Наурыз совпадает с первыми днями священного месяца Рамазан. Заседание Нацио­нального курултая тоже проходит в преддверии Наурыза. Праздник Наурыз олицетворяет пробуждение природы и жизни. А заседания курултая содействуют развитию и укреп­лению прогрессивных общественных ценностей. Потому что обновление и модернизация всегда открывают путь к лучшему, – подчеркнул Глава государства.

Особенность Национального курултая состоит в том, что значение при его проведении имеет не только повестка дня, но и место, где проходит очередная встреча. На этот раз заседание принимала Атыраус­кая область.

Как напомнил Президент, здесь, недалеко от берегов Жайыка, был расположен некогда знаменитый Сарайшык – город, занимающий особое место в нашей многовековой истории. Он был важнейшим административным и торговым центром Улуса Джучи и Казахского ханства. Через него пролегал Великий шелковый путь.

Город в свое время играл большую геостратегическую роль, содействуя интенсивному экономическому, политическому, культурному взаимодействию Востока и Запада. По мнению историков, именно здесь похоронен Касым-хан, превративший Казахское ханство в мощное государство.

– Мы отдаем дань уважения нашим славным предкам, передавшим потомкам это великое наследие. Однако, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну. Чтобы расширить горизонты нашей нации, мы должны сформировать новую систему ценностей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров и не будет таким и впредь, заявил Президент. Он отметил, что на предыдущих заседаниях был дан старт важным для развития страны начинаниям, многие из них уже реализованы. Объявлен переход к новой экономической политике. Перед обновленным в феврале Правительством поставлены новые задачи.

Однако, как акцентировал Глава государства, чтобы стать действительно развитой страной, решения одних лишь экономических задач недостаточно. Необходимо действовать комп­лексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере. Именно этому и было посвящено очередное заседание Национального курултая.

Интеллигенция должна укреплять единство

Первый вопрос, на котором остановился Глава государства, – укрепление единства народа. Здесь, по его мнению, особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе.

– Единство народа начинается с единства его интеллигенции. Иными словами, первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в нашем обществе людей. Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – В последнее время стало много обсуждений вокруг различных событий давнего прошлого, известных исторических фигур. Дошло до того, что наши писатели и поэты горячо спорят о происхождении Чингисхана, сравнивают и противопоставляют лидеров движения «Алаш» и наших деятелей советского периода. Добраться до истины в подобных дискуссиях сложно, а даже если и получится это сделать, такая пустопорожняя полемика, будоражащая общество, нам не нужна. У любой эпохи есть свои особенности. Все наши деятели прошлого служили своему народу, исходя из собственных воззрений и миропонимания. Они критиковали взгляды друг друга, а последующие поколения спорят о том, кто из них был прав, кто виноват.

Нельзя противопоставлять различных исторических деятелей, прошлый и современный периоды истории, подчеркнул Глава государства. Нужно честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать ее такой, какая она есть. Излишнее копание в прошлом может принести больше вреда, чем пользы.

– Наша история должна стать фактором консолидации нации, – уверен Президент.

Он напомнил не теряющие актуальности слова Абая: «Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела». На современном этапе истории у нашего народа слова и дела должны быть едины. Старшие поколения должны указывать путь, давать молодежи правильные ориентиры и наставления. Представители интеллигенции должны быть едины и проявлять взаимную солидарность.

– В конечном итоге из нашей взаимной заботы друг о друге складывается наше общее сочувствие и забота о судьбе страны. Надо прекратить все никчемные мелкие разговоры, которые вносят раздор в наше общество. Мы должны стремиться думать и размышлять на общенациональном уровне, – подчеркнул Глава государства.

В качестве примера он привел такой важный элемент культурного кода казахов, как шежіре, традиции почитания своих предков, знание и изучение родословной. Это в целом позитивное качество нередко имеет не самые приятные проявления, когда тема политизируется, порождает местечковое тщеславие (когда, например, имена людей увековечиваются в памятниках и названиях улиц по принципу родства и землячества). Подобный подход, по мнению Главы государства, деформирует единое идеологическое пространство страны, негативно сказывается на воспитании будущих поколений.

– В ономастической политике, наряду с действительно значимыми историческими деятелями, важно сделать акцент на общенациональных ценностях и ключевых понятиях, воплощающих в себе идеалы нашей государственности, таких как Независимость, Республика, Единство. Если мы хотим сохраниться как единая страна, состояться как сильное государство, то нам нужно всегда помнить об этом. Примером для нас и наших потомков должны быть люди, которые ставят общенациональные интересы выше личных. Это особенно актуально в условиях современной геополитической ситуации, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве примера таких людей Президент особо упомянул знаменитого писателя, видного государственного деятеля Абиша Кекилбаева. Писатель-классик, человек высокой внутренней культуры, уникальная личность, он оставил неповторимый след в духовной жизни нашего народа, внес огромный вклад в развитие государства.

– Абиш Кекилбаев никогда ни о ком не говорил плохо, не противопоставлял людей друг другу, относясь ко всем с уважением и любовью, – сказал Глава государства. – В этом зале присутствует Қазақстанның Еңбек Ері, видный деятель культуры, член Национального курултая Илья Жаканов. Илья Жаканович – настоящий государственник, яркий представитель нашей интеллигенции, снискавший большое уважение в обществе своими глубокими идеями и взвешенными мнениями. Нам нужно должным образом чтить таких сынов и дочерей нашего народа, рассказывая об их жизненном пути, всесторонне продвигая их принципы и идеалы.

Казахский язык

Ключевым приоритетом государственной политики останется расширение сферы применения казахского языка, продолжил Касым-Жомарт Токаев. Его востребованность растет, он становится языком бизнеса, техники и науки. Растет доля литературы на казахском языке на полках книжных магазинов, причем в переводе появляются не только мировая классика, но и современные мировые бестселлеры как художественной, так и деловой литературы.

– Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение. Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела. В связи с этим хочу особо отметить деятельность международного общества «Қазақ тілі», бразды правления в котором взяли представители нового поколения во главе с членом Национального курултая Рауаном Кенжеханулы, – сказал Президент.

В прошлом году в Казахстане был создан эндаумент-фонд Qazaq tili. Это благое начинание было поддержано как Президентом, так и многими состоятельными гражданами нашей страны.

Большое значение для укрепления государственного языка имеет и развитие креативной индустрии. Нужно также использовать возможности, которые дают для этого информационные технологии. При этом Президент обратил внимание на то, что эти инструменты нужно использовать с умом, чтобы не поощрять чрезмерное увлечение бессмысленным контентом в социальных сетях, которому сегодня подвержены как взрослые, так и дети.

Круглосуточные библиотеки и национальный день книги

По мнению Касым-Жомарта Токаева, нужно прежде всего прививать молодежи любовь к чтению. И здесь особого внимания требует вопрос возрождения библиотек.

– Книги должны быть доступны читателям. Вы знаете, что на прошлогоднем заседании курултая в Туркестане я говорил о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах. В скором времени в Алматы и Астане будут возведены замечательные здания для таких библиотек, – сообщил Президент.

Он также поручил акимам других регионов обратить внимание на необходимость модернизации библиотек в соответствии с требованиями времени – чтобы они были точками притяжения, местом для творчества, получения новых знаний.

– Любовь к книгам – это прекрасное качество. Во многих странах отмечается национальный день, посвященный чтению и книгам. В связи с этим я солидарен с инициативой членов Национального курултая Бурихана Нурмухамедова, Айдоса Сарыма, Данияра Ашимбаева об учреждении Национального дня книги. Но при условии, что он будет наполнен реальным содержанием. К примеру, к этому дню можно приурочить разные тематические мероприятия, специальные книжные выставки и фестивали. Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения, – сказал Глава государства.

Улус Джучи и Золотая Орда

Для уверенного движения вперед мы должны в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать свое культурное наследие, продолжил Президент.

– Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда, – подчеркнул он. – Геополитическое наследие этой средневековой державы послужило благодатной почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, включая Казахское ханство. Сплав различных этносов и религий создал на этом пространстве уникальную модель межкультурного симбиоза и государственного строительства. Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи на многие столетия вперед, вывел на качественно новый уровень государственное управление.

В 2024 году отмечается 800-летие образования Улуса Джучи, и эта дата, по мнению Главы государства, должна стать стимулом к серьезной исследовательской работе.

Улус Джучи занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, и важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном.

– Недавно с привлечением признанных иностранных специалистов начата работа над многосерийным документальным фильмом об истории и легендарных деятелях Золотой Орды. Этот фильм следует презентовать на популярных международных платформах. В целом в выстраивании образа нашей страны на международной арене необходимо активнее и шире использовать бренд Золотой Орды, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Для всестороннего изучения истории и наследия Золотой Орды важна системная деятельность. По инициативе Президента РК создан Институт изучения Улуса Джучи. Ведется планомерная работа по написанию новой академической истории Казахстана в семи томах, и впервые в академической практике подготовки таких изданий периоду Улуса Джучи будет посвящен отдельный том.

По информации Главы государства, в подготовке упомянутого семитомника задействованы более 250 ученых, в том числе 60 иностранных специалистов. Одного из них Касым-Жомарт Токаев упомянул отдельно – это российский историк Вадим Трепавлов. Он недавно ушел из жизни, но успел подготовить и передать редколлегии многотомника ценные исследовательские материалы. Это, по словам Президента, хороший пример плодотворного взаимодействия казахстанской и российской исторических школ.

Защитить природные и исторические памятники

Отдельно Глава государства остановился на работе по включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО уникальных природных и исторических объектов Казахстана.

В 2023 году в этот список были включены Алтын-Эмель и Барсакельмес. Идеальный следующий кандидат – плато Устюрт, неповторимое место, завораживающие и величественные виды которого привлекают интерес туристов и путешественников со всего мира.

Еще одна удивительная достопримечательность западных регионов Казахстана – подземные мечети, их там больше двух десятков, они построены в разные периоды и отличаются друг от друга. Это свидетельствует о том, что у нашего народа были самобытные духовные традиции, имеющие глубокие корни.

– Мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне свои уникальные природные ландшафты и наше историко-культурное наследие. Поручаю уполномоченным органам совместно с Национальной комиссией начать работу по включению указанных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, – сказал Президент.

Защита уникальных природных и исторических мест, увы, вопрос для Казахстана очень актуальный.

– Казахстан не случайно называют страной петроглифов. Хребет Ешкиольмес – одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации. В последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли. Мы должны защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, для сохранения нашего богатого историко-культурного наследия Президент поручил навести порядок в археологической деятельности. По его словам, острая нехватка профессиональных археологов и системные пробелы в лицензировании раскопок привели к засилью в Казахстане различных дельцов от археологии. Они за огромные деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения.

– В этой же плоскости лежит проблема так называемых «черных археологов». За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Сложившуюся ситуацию надо срочно исправлять через совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки, – сказал Глава государства.

Он поручил усилить регулирование и в области реставрации объектов историко-культурного наследия, активизировать работу по возвращению в Казахстан исторических артефактов из зарубежных музеев.

Важность национальной идентичности

Важнейшей задачей Президент назвал укрепление национальной идентичности.

В этом контексте он, в частности, отметил, что с этого года по-новому начинает отмечаться Наурыз мейрамы. Значимость этого праздника будет и далее повышаться, обогащаться его содержание. В праздничный период, начинающийся с Көрісу күні, каждый день теперь имеет собственное название. Один из них, подчеркнул Глава государства, посвящен национальной одежде, по которой казахстанцев должны узнавать в мире.

Он отметил, что некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле, и это начинание следует поддержать и расширить.

– Это особенно важно сейчас. Дело в том, что в последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей. И это не чужие люди, а наши сограждане. Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность. Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По убеждению Президента, в Казахстане необходимо опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно предков.

– Для сохранения и укрепления духовного суверенитета страны нам нужно ориентироваться на традиционный для большинства тюркских народов, в том числе казахов, суннизм ханафитского толка, – сказал он. – Свойственные ханафизму интеллектуальное восприятие мира и свободомыслие создали предпосылки для исламского ренессанса, расцвета искусства и науки в нашем регионе, появления таких великих мыслителей, как аль-Фараби.

Глава государства призвал обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, основоположника тюркского суфизма. Для начала он предложил провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных ученых.

Здесь Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание, что на усыпальнице Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане уже длительное время отсутствует специальный покров, которым по мусульманской традиции оформляют могилы особо значимых религиозных деятелей. Он поручил качественно восстановить этот ценный артефакт и вернуть его на положенное ему место.

Светскость и традиционные ценности

– Почитая наши духовные корни, мы должны всячески укреплять светский статус нашего государства, – продолжил Глава государства.

Он подчеркнул, что Казахстан всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей государственности и общественной морали. Но страна не может и не будет идти на поводу тех, кто продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира. В эту деструктивную пропаганду вовлекаются наши дети, поэтому цена вопроса как никогда велика – это духовное здоровье подрастающего поколения, заявил он.

Президент считает, что Казахстан должен твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности.

– Следует обратить самое серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде. В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья, – озвучил одну из проблем Касым-Жомарт Токаев. – В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки.

Глава государства призвал противодействовать религиозному экстремизму и архаике, придерживаться канонов традиционного для казахов ислама, выступающего одной из главных основ национальной идентичности.

– Нам нужно всегда исходить из собственного понимания мира, следовать своему уникальному культурному коду, – добавил Президент.

Государственные символы

Зримым воплощением национальной идентичности Касым-Жомарт Токаев назвал государственные символы Республики Казахстан.

Ранее Президент уже ставил задачу по систематизации и приведению к единому стандарту символики городов и областей, которая должна отражать не только региональную специфику, но и содержать ключевые элементы образа страны.

На нынешнем же заседании Национального курултая речь зашла о необходимости модернизации всей системы государственной символики.

– Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны. То же самое относится к Государственному гимну, который емко вобрал в себя ценности и дух нашего народа. В отношении же Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствуют эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана, – предложил Глава государства.

Помнить имена героев

Еще одна тема, поднятая Президентом, – национальные герои и восприятие переломных событий прошлого. Эти вопросы во многих странах становятся инструментом информационных и политических манипуляций. В частности, в этом контексте Глава государства упомянул о Второй мировой войне, которая со временем обрастает все большим количеством исторических и военных мифов.

– Казахстан всегда выступал и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самом кровопролитном конфликте в истории человечества, – заявил Президент.

Он также напомнил, что в следующем году в мире будет широко отмечаться 80-летие Великой Победы, и подготовку к празднованию этой знаменательной даты нужно начать уже сейчас.

В целом, по его словам, в последние годы государством проводится системная работа по устранению белых пятен нашей истории, восстановлению исторической справедливости.

– Для объективного взгляда на прошлое большое значение имеет тщательное изучение архивных материалов. Огромный вклад в эту работу вносит проект «Қазақстандық қаһарман майдангерлер». Вот уже три десятилетия его реализует группа исследователей под руководством Қазақстанның Еңбек Ері, депутата Мажилиса, члена Национального курултая Бактыкожи Измухамбетова. За это время подготовлено и выпущено 56 томов о судьбах и подвигах воинов-казахстанцев, шесть из которых полностью посвящены женщинам-фронтовикам. Думаю, что приближающееся 80-летие Победы придаст исследованиям в данном направлении новый импульс, – сказал он.

Государство проводит работу по сохранению памяти о казахстанцах, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги. Имена таких героев, как Малик Габдуллин, Сабыр Рахимов, Алия Молдагулова, Маншук Маметова и многих других, увековечены в названиях населенных пунктов, объектов, улиц по всей стране. Имя Талгата Бигельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны в Актобе, в честь Нуркена Абдирова названа Карагандинская авиационная база, а Международному аэропорту в Атырау присвоено имя Хиуаз Доспановой.

– Нужно продолжить эту практику и должным образом отметить заслуги легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского, который проявил исключительное мужество на фронте. В его родном Алматы имя Сергея Луганского носит одна из улиц. Считаю, что память Героя следует увековечить и в названии авиабазы Сил воздушной обороны Казахстана, расположенной в Талдыкоргане, – сказал Президент.

Также он напомнил о том, что заложена важная традиция присвоения звания «Халық қаһарманы» героям, мужество и стойкость которых в свое время не получили заслуженного признания. Так, в 2022 году высшая степень отличия присвоена посмертно Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову и Ибраиму Сулейменову, в 2023 году – аксакалам Абдыгали Каймолдину и Ивану Гапичу.

Глава государства также напомнил об инициативе присвоить ряду орденов имена выдающихся деятелей Казахстана, и сообщил, что сейчас под эгидой Республиканской комиссии ведется работа по совершенствованию системы государственных наград.

– У нас есть почетный орден «Айбын», который вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых органов. Считаю целесообразным присвоить различным степеням данного ордена имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева. Тем самым мы сделаем еще один важный шаг в деле восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов. Уверен, данное решение наполнит эти награды героическим духом наших прославленных соотечественников и вдохновит их кавалеров на беззаветное служение Родине, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Пять социальных зол

Как отметил в своем выступлении Глава государства, чтобы достичь созидательных устремлений, нам надо избавляться от разрушительных моделей поведения. Следуя заветам Абая, который призывал избегать пяти вещей и к пяти стремиться, Президент обозначил «пять социальных зол», порожденных современными вызовами и угрозами, и распространению которых мы, как нация, должны поставить надежный заслон.

В первую очередь Президент назвал наркоторговлю, в том числе синтетическими наркотиками, которая стала настоящей эпидемией. По его словам, только в 2023 году в данной сфере было выявлено свыше 7,5 тыс. преступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна наркотических веществ. Наркозависимость особенно быстро распространяется среди детей, отравляя подрастающее поколение.

В настоящее время в Казахстане предусмотрено достаточно строгое наказание за наркоторговлю. И, как подчеркнул Президент, по всей строгости надо наказывать тех, кто производит и способствует торговле наркотиками. Что касается курьеров, они также не должны избегать наказания, но сроки для них должны соответствовать тяжести конкретно их преступления.

– Предлагаю максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Прошу Парламент поддержать данную инициативу, – сказал Глава государства.

На прошлом заседании курултая Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость принятия системных мер для борьбы с распространением вейпов, и в настоящее время на рассмотрении в Парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за их ввоз, производство и оборот. Президент поручил проводить системную разъяснительную работу относительно важности этого решения.

– Еще одна проблема нашего общества – лудомания. По некоторым данным, постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города. Лудомания приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления. Изо дня в день приходят новости о том, как, влезая в долги из-за азартных игр, люди накладывают на себя руки. Эта зависимость наносит огромный вред подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей, – обозначил Президент еще одно «зло».

Он поручил Правительству утвердить комплексный план по борьбе с лудоманией, законодательно ограничив это пагубное пристрастие. По инициативе фракции партии «Amanat» подготовлен соответствующий законопроект, и его, по мнению Главы государства, необходимо принять до конца текущей сессии.

– Другая тревожная тенденция – рост семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии. Откровенно говоря, в нашем обществе стало много проявлений жестокости. Немало тех, кто готов оскорбить, унизить, избить человека, все, наверное, видели нападения на водителей скорой помощи и общественного транспорта, – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что решение проблемы начинается с ее признания, поэтому о таких «социальных недугах» нужно говорить открыто. Нужно укреплять принципы закона и порядка, воспитывать поколение с высокой нравственной культурой.

– Еще одно крайне негативное явление – вандализм. К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах? Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье, – сказал Глава государства.

Следующий порок, который назвал Президент, – расточительство. Он подчеркнул, что началом достатка является бережливость, но в нашей стране понимания осознанного потребления пока не сложилось. Напротив, по словам Главы государства, из-за расточительства миллионов наших сограждан богатства страны пускаются по ветру.

– Взять к примеру водный вопрос – откровенно говоря, у нас отсутствует культура бережливого водопотребления. Тогда как во всем мире хорошо понимают, что вода – это ресурс будущего. Для Казахстана, уже сейчас столкнувшегося с дефицитом воды, данная проблема особенно актуальна, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Мы имеем дело не только с материальной расточительностью, но и духовной. Сколько бесценного времени, которое можно было бы использовать на самосовершенствование и развитие страны, уходит на пустопорожние споры и бесполезные дела. Если каждый из нас будет стремиться к умеренности и рачительности, это станет залогом поступательного прогресса Казахстана. Нужно, чтобы подрастающее поколение это хорошо понимало. Только избавившись от всех этих пороков, мы сформируем новое качество нации, выведем страну на новый уровень развития, – подчеркнул он.

Глава государства призвал представителей интеллигенции, СМИ, НПО, все общество вместе противостоять указанным социальным порокам, поскольку это напрямую касается будущего нашей нации.

Четыре инфраструктурные инициативы

Выступая на заседании, Президент обратил внимание, что хотя на Национальном курултае в большей степени обсуждаются вопросы в культурно-гуманитарной и идеологической сфере, но главной целью проводимых в стране преобразований являются улучшение качества жизни и создание широких возможностей для реализации потенциала всех граждан.

– Поэтому нужно всегда искать новые точки роста экономики, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Нам необходимы проекты, которые дадут серьезный мультипликативный эффект. С этой целью поручаю Правительству реализовать в текущем году четыре масштабные инфраструктурные инициативы.

Прежде всего, по словам Президента, предстоит полностью отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тыс. километров инженерных сетей.

Следующая инициатива – новая жилищная программа, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7%. Наряду с этим Глава государства поручил Правительству кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа.

Также предстоит охватить работами не менее 12 тыс. километров автомобильных дорог. В результате существенно улучшится транспортная доступность населенных пунктов, вырастет деловая активность и социальная мобильность людей.

Кроме того, Правительству следует значительно увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать не менее 1 700 километров сетей. Это обеспечит доступ к голубому топливу для более чем 300 тыс. граждан.

– При реализации этих инфраструктурных инициатив надо в полной мере задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий. Для обеспечения поступательного экономического роста важно использовать все наши конкурентные преимущества. Предстоит предпринять решительные шаги, чтобы превратить Казахстан в один из ключевых транзитных хабов Евразии, – сказал Глава государства.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо последовательно развивать транзитные коридоры, пролегающие по территории нашей страны, и комплексно стимулировать внешнеторговый оборот. Для этого будут возводиться логистические центры и складские помещения, наращиваться строительство железнодорожных линий, укрепляться инфраструктура морских перевозок, проводиться гибкая тарифная политика.

– Все это позволит извлечь максимальную пользу из географического положения нашей страны и придаст толчок многим отраслям экономики, – уверен Президент.

Еще одной перспективной точкой роста являются IT-технологии.

– До конца года в Казахстане планируется создать суперкомпьютер и запустить новый дата-центр. Мы намерены построить волоконно-оптическую линию связи по дну Каспийского моря. Этот проект позволит проложить еще один цифровой коридор между Европой и Азией, – сказал Глава государства.

Он также подчеркнул, что цифровизация, внедрение передовых технологий позволяют повысить производительность труда и снизить издержки. И лучший опыт в этой сфере нужно масштабировать во всех секторах экономики.

В то же время Президент подчеркнул, что постоянного внимания Правительства требуют бюджетные расходы: государственные средства нужно направлять на реализацию только самых востребованных проектов, решение самых актуальных проблем.

Национальная буржуазия

Высказался Касым-Жомарт Токаев и на еще одну важную тему – национальной буржуазии, которая должна сыграть ключевую роль в развитии предпринимательства и последовательном становлении нашей страны в качестве важного регионального полюса открытой, рыночной экономики.

– Свое понимание национальной буржуазии я впервые представил широкой публике на Давосском экономическом форуме еще 24 года назад. В моем представлении буржуазия является национальной не по этническому признаку, а по степени гражданской сознательности ее представителей. Нам нужна национальная буржуазия, осознающая свою ответственность перед обществом и вносящая значимый вклад в развитие страны, – сказал Президент.

Он напомнил, что как Глава государства всегда открыт для диалога, проводит встречи с отечественным бизнесом, ожидая от него стратегических инициатив и интересных предложений по развитию различных отраслей экономики, совершенствованию политики в той или иной сфере.

Но, по его словам, некоторые предприниматели в первую очередь поднимают свои узкие проблемы, а не масштабные вопросы, касающиеся всей страны. Налицо желание действовать по старинке, лоббировать свои интересы, решать личные вопросы за счет государства. В то время как в других странах крупный бизнес наоборот, сам добровольно вкладывает большие средства в развитие государства.

В Казахстане тоже есть немало деловых людей, которые финансируют социальные проекты, принимают участие в реализации благотворительных и волонтерских инициатив. И таких предпринимателей, пообещал Президент, государство будет всегда отмечать и поддерживать.

– Мне понятны искренние, благородные мотивы бизнесменов, которые на свои деньги возводят в регионах мечети. Но ведь не менее благородным и полезным делом стало бы строительство новых школ, общежитий, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов. Уверен, что потомки будут благодарны именно за такие конкретные дела, – также отметил Касым-Жомарт Токаев. – Капитанам бизнеса важно во всем проявлять активность и социальную ответственность, по мере возможности помогая своим соотечественникам. Только в этом случае можно будет говорить о появлении действительно новой по духу национальной буржуазии, способной к созиданию конкурентоспособной экономики и готовой честно служить своему народу.

Новая общественная этика и ценности

В выступлении Глава государства также подчеркнул, что не имея четких ценностных ориентиров, невозможно выбиться в лидеры и совершить рывок в развитии. Он сообщил, что в ходе дискуссий на полях Национального курултая ряд его членов высказывали идеи об утверждении перечня общенациональных ценностей.

Собственно, и сам Касым-Жомарт Токаев регулярно поднимает вопрос формирования новой общественной этики. Однако, признал он, искусственно навязать гражданам те или иные ценности крайне сложно, если вообще возможно.

– Политические реформы реализуются посредством законодательных и институциональных преобразований. Но когда речь идет об общественной этике, изменением законов не обойтись. Здесь требуется более тонкая работа, и члены Национального курултая могли бы принять в ней самое активное участие. Важно, чтобы в обществе укоренились созидательные установки, бесповоротно ушли в прошлое архаичные стереотипы и разрушительные модели поведения. Нельзя постоянно смотреть назад, быть в плену различных исторических обид. Нация, желающая занять достойное место в мировом сообществе, должна уверенно смотреть вперед, избавившись от истощающих ее потенциал комплексов и предрассудков, – подчеркнул Президент.

В своем выступлении он выделил ряд ключевых ценностей, определяющих образ нашей нации.

В первую очередь – это Независимость и патриотизм. Сохранить и преумножить достижения нашей священной Независимости, по мнению Главы государства, можно только посредством гармоничного сочетания усилий справедливого государства и ответственных, патриотичных граждан, а также постоянной адаптации нашего культурного кода к требованиям времени.

– Мы как нация, как ответственный член международного сообщества должны всегда быть готовыми отстаивать национальные интересы, защищать суверенитет и Независимость государства. Это особенно актуально сейчас, когда в мире все чаще стали апеллировать к принципу «не сила права, а право силы», и допускают рассуждения о, дескать, второсортных с точки зрения суверенности государствах, которым уготована участь сателлитов, – обратил внимание Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что нужен комплексный анализ событий в мире и их последствий для национальных интересов Казахстана. Это задача профильных ведомств, ученых и политологов.

Наша страна, подчеркнул Глава государства, остается приверженной двустороннему и многостороннему сотрудничеству посредством конструктивного диалога, активной дипломатической и внешнеэкономической деятельности. В фокусе нашего внимания остаются интеграционные процессы на евразийском пространстве, в Центрально-Азиатском регионе, между тюркскими странами.

– В основе всех решений нашего государственного аппарата, будь это внутренняя или внешняя политика, должны находиться фундаментальные общенациональные интересы, а не популизм и конъюнктурные соображения, – вновь акцентировал Президент. – Каждому государственному решению должен предшествовать всесторонний анализ его содержания и последствий. Особенно это касается внешнеполитической сферы.

Следующими базовыми ценностями выступают единство и солидарность. Здесь Касым-Жомарт Токаев в очередной раз подчеркнул, что наша сила – в единстве. И в условиях новых беспрецедентных вызовов эта ценность обретает особое значение. Так же как и солидарность казахстанцев: Казахстан – наш общий дом, и каждый гражданин должен относиться к судьбе страны, как к своей судьбе. Солидарность лежит в основе всей социальной политики государства.

К фундаментальным ценностям относятся также справедливость и ответственность. Эти качества, по мнению Президента, являются моральным компасом государства и общества, необходимым для достижения социального равенства, мира и гармонии.

– Как Глава государства своей главной миссией я вижу построение Справедливого Казахстана, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – На основополагающие принципы справедливости ориентируюсь с первых дней своего президентства. Целостное концептуальное оформление эта идея получила в сентябрьском Послании 2022 года. В связи с этим слышу мнения, что использование в политической риторике и практике понятия «справедливость» якобы влечет за собой определенные риски, порождая чрезмерные ожидания и усиливая требования к власти. Полагаю, это упрощенное понимание и трактовка справедливости как, главным образом, равного распределения благ и ресурсов. В то же время, по моему глубокому убеждению, справедливость – это прежде всего равное распределение прав и ответственности. Справедливость и ответственность – неразрывные понятия, потому что справедливость не может существовать без ответственности. Именно ответственное отношение к своему делу, к своим обязанностям является необходимым условием успеха каждого гражданина и всей нации. В этом заключается сила справедливости.

Другая основополагающая ценность – закон и порядок. Закон должен неукоснительно соблюдаться всеми и везде, каждый гражданин должен хорошо понимать, что государство никогда не допустит вседозволенности и хаоса, любые антизаконные, деструктивные действия и намеренные провокации будут жестко пресекаться.

– Мы будем неизменно следовать принципу: «созидательному плюрализму – полновесное да, разрушительному радикализму – решительное нет». Порядок в стране начинается с каждого из нас. Недаром говорят, что если хочешь реально изменить мир к лучшему, начни с самого элементарного: создай уют дома, приберись на рабочем месте, в подъезде, во дворе, веди себя подобающим образом в обществе, – сказал Глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что порядок есть там, где есть дисциплина, и часто в критических ситуациях именно дисциплинированность граждан становится главным фактором их безопасности. В качестве примера Президент привел недавние землетрясения в Алматы и поведение людей, что наглядно показало – воспитывать дисциплину нужно с самого раннего возраста.

Важнейшими для нас ценностями также являются трудолюбие и профессионализм. Как уверен Президент, настоящего успеха в жизни может добиться только трудолюбивый человек, преданный делу профессионал.

– Я, как Глава государства, выступаю за то, чтобы наши граждане, в особенности молодежь, были хорошо образованными и обладали широким кругозором, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Во время своих региональных поездок я замечаю, что многие молодые люди с неохотой покидают родные края. По моему поручению в 2022 году для молодежи западных областей было выделено 10 тысяч образовательных грантов. К сожалению, значительная часть из них не была использована. Фактически молодые люди не воспользовались предоставленными им возможностями. Каким будет мировосприятие и будущее молодежи, безвылазно просидевшей на одном месте? – сказал он.

По мнению Президента, в этом есть и вина старшего поколения. Родители не должны удерживать своих детей рядом с собой. После того как ребенок становится взрослым, он должен покидать родительское гнездо, окрыленный своими целями и мечтами, узнавать свою страну, видеть, как живут люди в других государствах, учиться, получать новый опыт, развиваться, не бояться ехать туда, где есть возможность принести наибольшую пользу себе и своей стране.

– Мы не должны забывать, что являемся потомками номадов. Сегодня модернизированное кочевничество стало общемировым феноменом и востребованным, общепризнанным стилем жизни, – напомнил Глава государства. – В свое время в нашей стране были те, кто позволял себе свысока смотреть на граждан соседних стран, вынужденных работать за рубежом. Но по сути ведь эти люди получают в других странах хороший трудовой опыт, новые знания, востребованные навыки. Тем самым они вносят значимый вклад в развитие экономик своих стран. В поисках достойного заработка не считают зазорным переезжать в другие страны и граждане развитых государств. Именно такие мобильные, открытые миру, восприимчивые ко всему новому люди во всем мире называются современными кочевниками – Modern Nomads.

В последние годы наша молодежь тоже чаще и больше стала выезжать за рубеж, на данный момент около 200 тысяч казахстанцев на законных основаниях работают за границей. Но есть и те, кто трудится за рубежом без официального статуса, признал Президент.

– Не имеет значения, кем они трудятся, каким бизнесом занимаются, потому что плохой работы не бывает. Важно, чтобы все было в рамках закона. Только в этом случае государство сможет защитить их трудовые права и, если потребуется, оказать им необходимую поддержку. Если внутри страны или за границей появляется хорошая возможность достойного легального заработка, то ее надо использовать. Самое главное – быть ответственным гражданином, добросовестно трудиться и зарабатывать честным путем, – призвал Касым-Жомарт Токаев.

Еще один тандем ценностей, которые выделил Президент, – это созидание и новаторство, являющиеся залогом конкурентоспособности нации в быстро меняющемся мире.

По его словам, для построения прогрессивного государства необходимо, чтобы наши граждане воплощали в себе стремление к созиданию и инновационное мышление.

– Наша страна богата талантами, которые благодаря нестандартным подходам и смелым решениям добиваются успеха в самых разных сферах. В последние годы стремительный рост показывает креативная индустрия. Не случайно мы говорим о казахстанской культурной волне, неуклонно набирающей обороты на региональном и глобальном уровнях, – отметил он. – Огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в совершенно новых направлениях искусства. Уверен, креативная индустрия станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны.

Казахстан шаг за шагом приближается к постиндустриальной модели общества, главной движущей силой которой являются идеи и инновации. Нам предстоит построить экономику знаний, основанную на передовых технологиях.

– Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации и ускоренного развития искусственного интеллекта. Это наша стратегическая задача, – подчеркнул Президент. – Мы должны во всем соответствовать прогрессивным стандартам современной цивилизации цифровых номадов. Считаю, что в этой сфере у нас, в силу потенциала, менталитета и таланта нашей молодежи, есть реальные шансы на «казахстанский прорыв». Именно здесь нужно не бояться действовать масштабно и амбициозно.

Мировоззрение «Адал азамат»

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, перечисленные им ценности – это не канонический реестр, а лишь ориентир для формирования нового качества нации.

Чтобы стать прогрессивной нацией, жизненно важно укоренить эти основополагающие ценности в сознании подрастающего поколения, воспитать в них стремление стать подлинным «Адал азамат» – человеком, обладающим лучшими качествами, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего.

– Если каждый гражданин будет следовать идеалам концепции «Адал азамат», мы построим справедливое общество. «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех» – это неотделимые друг от друга понятия, имеющие ключевое значение для построения прогрессивного государства, – подчеркнул Президент.

В связи с этим он обратил внимание, что вопрос воспитания детей и молодежи в духе всех прогрессивных ценностей требует особого внимания.

– Я обобщил все наши ключевые идеологемы и базовые ориентиры. Повторю их еще раз – это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Считаю, что, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил всем уполномоченным государственным органам (как в центре, так и на местах) пересмотреть и синхронизировать свою работу в соответствии с данной платформой. В частности, следует обновить подходы к организации воспитательного процесса в школах, органично интегрировать эти ценности в работу со студенческой молодежью. Обозначенные идеалы должны лечь в основу военно-патриотических мероприятий. Огромное значение имеет популяризация озвученных ценностей посредством СМИ и креативной индустрии, в особенности кино, музыки, литературы – здесь нужны оригинальные проекты, которые будут востребованы у аудитории.

Представленная система ценностей, по мнению Главы государства, может стать ориентиром также для просветителей и общественных активистов. Надо искать, предлагать и продвигать эффективные механизмы культивирования в обществе прогрессивных установок, чтобы они стали неотъемлемой частью нашего менталитета.

И члены Национального курултая должны быть в авангарде этой сложной и важной работы.

– Указанные ценности не заимствованы извне, не оторваны от реальности, а обусловлены нашей историей, культурой, устремлениями в будущее и поэтому отвечают интересам всех граждан, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Государственный аппарат и все общественные силы должны действовать единым фронтом для их широкого продвижения. Поручаю Администрации Президента взять на контроль данную работу и сформировать комплексный план, направленный на реализацию поставленных в идеологической сфере задач.

Всесторонняя модернизация

Как отметил Президент, обозначенные инициативы – лишь часть большой работы по всесторонней модернизации страны. Все еще есть множество социально-экономических проблем, которые влияют на жизнь граждан. На устранение таких проблем нужны силы, время, а также понимание и терпение.

– Положение усугубляется беспрецедентно сложной ситуацией в мире. Порой появляются безответственные заявления некоторых политиков, играющие на руку различного рода подстрекателям. Перед нами три пути: деградация, застой и прогресс. И мы выбираем прогресс. Это тернистая дорога, на которой нас ждет много трудностей. Но мы, несмотря ни на что, должны идти только вперед, – сказал Глава государства.

Он напомнил, что за последние пять лет реализованы важные инициативы, изменившие политическую жизнь в стране и улучшившие социальное самочувствие граждан. Эта работа продолжается, и результаты не заставят себя ждать. Самое главное, чтобы у государства была четкая цель и граждане знали и видели, куда в конечном счете движется страна.

– Конечно, образ будущего нашей страны многогранен, и каждый его может воспринимать по-своему. Но его основные контуры можно очертить в виде триады: «Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация». Эти три элемента тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, – поделился видением Президент.

Он подчеркнул, что стратегический курс нашей страны – это строительство справедливого государства с сильными демократическими институтами и развитой правовой системой, обеспечивающей торжество закона и порядка. Это создание общества равных возможностей для всех и каждого, в котором ответственные граждане усердным трудом вносят свой весомый вклад в развитие страны. Это сохранение мира и согласия в стране, твердо следуя принципу «единство в многообразии». Казахстан также продолжит выполнять свою почетную миссию сближения различных религий и конфессий, налаживания диалога по самым актуальным проблемам современности.

Также предстоит построить строить открытую, развитую экономику, обеспечивающую рост благосостояния наших граждан, привлекательную для предпринимателей, инвесторов и талантов со всего мира. Всем обществом важно продолжать борьбу против коррупции.

– Никто вместо нас самих не создаст лучшее будущее для нас и наших потомков, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Справедливость – как принцип, ответственность – как основа, прогресс – как цель. Следуя этим установкам, наша нация непременно расширит горизонты развития, а каждый ответственный гражданин своим честным трудом добьется заслуженного успеха.

Отдельно он обратился к молодежи Казахстана, напомнив, что будущее страны – в их руках. Именно им уже в ближайшем будущем предстоит управлять страной, и молодое поколение должно уже сейчас осознавать эту ответственность и всегда быть готовым исполнить свою историческую миссию.

– Мы должны стать народом-созидателем. Основа для этого есть, ведь в калейдоскопе веков менялась форма нашей государственности, а ее стержень и дух оставались неизменными. Мы, как прогрессивная нация, должны смотреть только вперед, много трудиться, постоянно учиться и быть едины в своих устремлениях. Только так мы построим сильную страну, обеспечим ее светлое будущее, – уверен Глава государства.

Встретимся в Кокшетау

Завершая заседание, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Национальный курултай сформировался как системный общественный институт, члены которого стали единой командой, поднимая важные вопросы развития страны.

При этом он обратил внимание, что для участия в третьей встрече по его поручению были приглашены представители общественности Атырауской области, среди которых есть гражданские активисты, поднимающие экологические проблемы. В их числе – загрязнение реки Жайык, которое происходит из-за износа систем водоснабжения и водоотведения. Есть проблемы с сортировкой и переработкой мусора, для решения которых акимату в короткие сроки поручено обеспечить ввод в эксплуатацию построенного мусоросортировочного комплекса, а также рекультивировать действующий полигон.

– Поручаю Правительству и акимату региона в полной мере реализовать поставленные задачи – это будет на моем личном контроле, – сказал Президент.

В целом он отметил, что развитию Атырауской области нужно уделить особое внимание, в этом направлении Правительство и акимат будут работать по специальному плану. Имеющиеся проблемы постепенно решаются: найдено финансирование для строительства в Атырау онкологического центра (он будет возведен в следующем году) и радиологического корпуса (завершится до конца текущего года). Кроме того, в этом году в области будут сданы в эксплуатацию несколько поликлиник, реабилитационный центр и другие социальные объекты.

– Проведение подобных мероприятий в регионах имеет большое значение и способно придать развитию областей новый импульс. Мы продолжим эту практику, – пообещал Президент. – Известно, что ставка знаменитого Касым-хана была в Сарайшыке, а Абылай-хана – в Бурабае. Этот край также тесно связан с именем Кенесары-хана и занимает особое место в исторической летописи нашего народа. Поэтому четвертое заседание Национального курултая предлагаю в следующем году провести в Кокшетау.