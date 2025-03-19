Образ будущего страны

Как отметил в выступлении на четвертом заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев, Казахстану сегодня как никогда нужны долгосрочные цели, потому что правильное целеполагание – основа основ любого успеха. «Уже в обозримой перспективе нас ждет 40-летие независимости. Крайне важно иметь четкое представление, с каким багажом мы подойдем к этому знаковому рубежу, какие исторические задачи мы должны решить к этому времени», – подчеркнул Президент.

Этот образ будущего на площадке Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК попытались увидеть участники открытой дискуссии: ведущие казахстанские ученые, аналитики, представители общест­венности и СМИ. Приглашением к диалогу стала презентация моно­графии директора КИСИ Еркина Тукумова «Будущее Казахстана: Узкий коридор возможностей».

В своей работе автор рассмот­рел ключевые аспекты развития Казахстана в условиях глобальных вызовов, включая климатические изменения, технологические революции, демографические изменения и пандемические угрозы, которые требуют своевременных и стратегически выверенных решений для адаптации и использования новых возможностей. Особое внимание Еркин Тукумов уделил экономическим вызовам, таким как преодоление «ловушки среднего дохода», диверсификация экономики и снижение сырьевой зависимости.

– Однозначных ответов на то, каким будет будущее Казахстана, нет ни у кого. Другое дело, что соответствующий разговор нужно вести на профессиональном уровне, иначе ценности, которые формируются вне этого контекста, могут сильно деформировать общество. В итоге мы незаметно через 10–15 лет можем оказаться совсем не там, где хотели, – отметил, обращаясь к коллегам, Еркин Тукумов. – Я уверен, что консенсус в казахстанском обществе есть: мы хотим построить справедливое государство с сильной экономикой, политическими институтами и средним классом, но порой проблемы прогнозирования упираются в разницу дефиниций, которые используют те или иные социальные группы.

Поэтому, считает автор моно­графии, необходимо выработать единые подходы, понять пределы децентрализации власти, к примеру, пределы ухода от нефтяной зависимости.

– Ведь наши нынешние проб­лемы – это наследие принятых на заре независимости решений, поэтому очень четко сегодня нужно понимать, что сейчас мы закла­дываем фундамент будущих дос­тижений или проблем. А мы все больше смотрим в прошлое, пытаясь бороться в нем сами с собой, – отметил Еркин Тукумов.

По мнению автора монографии, социокультурные аспекты модернизации затрагивают поиск баланса между сохранением нацио­нальной идентичности и интеграцией в глобальное пространство, исключая противопоставление традиций и инноваций. Кроме того, Еркин Тукумов подчеркивает необходимость долгосрочного стратегического планирования на 10, 20 и 50 лет, опираясь на развитие качественного образования, внедрение передовых технологий, формирование инклюзивной экономики и обеспечение равных возможностей для всех граждан.

«Соглашаясь в целом с критикой, не значит соглашаться с ненужностью стратегического видения и планирования. Особенно сейчас, когда появилась надежда на лучшее будущее, без зависимости от нефти, без непотизма и коррупции, – пишет автор во введении в монографию. – Можно это назвать состоянием движения к развитому Казахстану с высоким уровнем жизни, можно обозначить свои дефиниции – но это не самое главное. Главное, что сейчас вскрываются системные проблемы и осуществляются сис­темные меры по либерализации и децентрализации. В проведении сложных реформ никто гарантий успеха дать не может. Огромный объем проблем, накопившийся за многие годы, не имеет простых и быстрых решений».

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев также подчерк­нул, что если строить будущее, опираясь на зыбкое понимание нынешнего контекста, то мы будем обречены на провал. Нужно смот­реть в перспективу, подняться над сиюминутными проблемами, развиваться в стратегическом ключе.

– Поэтому эти задачи необходимо отнести к зоне ответственности академического сообщества, способного представить взвешенное видение институтам государственного управления, которые как раз и заняты оперативным решением текущих проблем, не оставляя ресурса для более перспективного прогнозирования. И сделать это нужно не с точки зрения хорошего или плохого, а с точки зрения наших возможностей, – отметил Талгат Калиев.

Главный научный сотрудник отдела мониторинга общественного мнения КИСИ Айгуль Забирова презентованную монографию наз­вала тщательным исследованием глобальных вызовов, исторического опыта Казахстана и его культурного ландшафта. Одними из сильных сторон книги, по ее мнению, являются анализ экономического развития страны, выявление основных трендов экономики Казахстана и ее проблемных зон – это неэффективное государственное участие с ведущей ролью сырьевого экспорта, низкая производительность труда, связанная с качеством человеческого капитала, структурные недостатки в экономике. При этом в монографии обозначаются ключевые факторы роста для дальнейшего развития государства, прежде всего экономическое усложнение.

Без либеральных реформ и понимания права частной собственности большинство этих проблем решить не получится, считает руководитель международного фонда защиты слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова.

– Необходимы реальные внут­ренние структурные изменения в экономике, иначе продвинуться нам не удастся, – считает эксперт. – Моя специализация лежит в поле политических коммуникаций, и я могу утверждать, что порой, даже если мы готовы сформулировать широкие программы и концепции, общество не всегда воспринимает в полном объеме эту информацию. При этом часто отторжение начинается уже на первом этапе, мол, опять мне хотят объяснить, как жить. Поэтому очень важно привлекать к этому диалогу регионы, например, а не навязывать видение сверху.

По мнению директора Института общественной политики партии «Amanat» Мадины Нургалиевой, на руку этому процессу служит тренд на формирование в Казахстане читающей нации. Вклад экс­пертного сообщества, в частности, Казахстанского института стратегических исследований, очень высок.

Подытожил дискуссию главный научный сотрудник КИСИ доктор политических наук Санат Кушкумбаев, который выразил уверенность: каждый может найти в презентуемой монографии что-то, что привлечет его внимание, ведь в ней затронут круг важных вопросов, касающихся внешней политики, национальной идентичности, модернизации государства и общества.