Образцовая сноха, жена и мама

Безупречное знание казахского языка сыграло судьбоносную роль в жизни артистки Екатерины Жолбарысовой.

Супруга известного музыканта, певца и композитора Сейфуллина Жолбарыса Екатерина Жолбарысова (в девичестве Лапина) выросла в отдаленном селе Коктал Балхашского района Алматинской области. В небольшом ауле проживают около тысячи человек, практически все население – казахи. Единственная школа здесь казахская, туда и пошла учиться в первый класс Катя, а следом за ней ее сестренка и братишка.

– Так и началось мое увлекательное путешествие в мир казахского языка, – рассказывает Екатерина. – Правда, первые годы в школе я испытывала колоссальную нагрузку, даже стресс. Понадобилось много времени на адаптацию, освоение азов. Но уже в третьем классе заговорила қазақша, за что очень благодарна учительнице Ляззат Сапарбеккызы Болсынбековой. Она мне здорово помогла, переводила каждый урок.

Полиглот Катя, у которой помимо казахского хороший уровень английского и турецкого языков, считает, что многое зависит от наставника, его отношения к подопечным. Ляззат Сапарбеккызы вложила в девочку максимум усилий и труда, сделала из нее отличницу. Она преподает в начальных классах не только общеобразовательные предметы, но и хореографию. Именно благодаря Ляззат-апай Катя научилась петь, ставить танцевальные номера. По сей день артистка не забывает первую учительницу, приглашает ее на свои концерты.

– Чтобы выучить любой язык, важно погружение в языковую среду, – уверена Екатерина. – Это как выбросить щенка из лодки в море. Хочет жить, поплывет. Что, собственно, и произошло у меня в школе с изучением казахского. После третьего класса, когда я заговорила, учеба стала даваться намного легче.

Позже семья Кати переехала в село Жетыген Илийского района Алматинской области, где прилежная ученица на одни пятерки окончила местную казахскую школу. Была активной участницей различных мероприятий, побеждала в тематических олимпиадах, на «Абаевских чтениях». В школьные годы Катя освоила литературный казахский язык, который куда сложнее разговорного. И с тех пор не допускает ошибок ни в речи, ни в письме.

Судьбоносным в жизни Кати стал 2007 год, когда она работала специалистом в Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций РК при Ассамблее народа Казахстана. Руководство делегировало девушку на телевизионный конкурс на знание казахского языка среди представителей нетитульных национальностей.

– Где-то на втором-третьем выпусках телепрограммы состоя­лось наше случайное знакомство с Сейфуллиным Жолбарысом, определившее всю мою дальнейшую жизнь, – вспоминает Катя с улыбкой. – Думаю, все-таки это была не случайная встреча, так сложились звезды. В перерыве между съемками в студии телеканала «Хабар» Сейфуллин услышал мой голос (я с кем-то говорила тогда на казахском), подошел, представился. Очень удивился, узнав, что я еще и пою. Ему как раз нужна была вокалистка европейской внешности, знающая государственный язык. Сразу предложил работу.

Как рассказывал позже в интервью журналистам сам Сейфуллин, Катя ему понравилась с первого взгляда, а еще больше сразила мужчину ее чистая речь қазақша, без акцента. Плюс ко всему у девушки с собой была флешка с аранжировками двух исполненных ею казахских песен, записанных композитором Владимиром Питерцевым.

– Это была находка для Сейфуллина, потому что я не просто пела, но и понимала, о чем пою, – продолжает артистка. – Ну и голос мой ему понравился. Вот так мы начали работать вместе. Конечно, наш союз не случился сиюминутно, спонтанно, легко. Муж долго ухаживал за мной. Около года я пыталась избегать его, потому что, во-первых, он старше меня на 15 лет. Во-вторых, на тот момент был женат.

Но потом настойчивый ухажер развелся с первой женой и все-таки добился расположения возлюбленной. Обаял девушку своей мощной харизмой, энергетикой, веселым и позитивным характером.

Таким образом Катя стала казахской келін, а сегодня воспитывает вместе с мужем двух дочерей 9 и 7 лет. Живут в Каскелене вместе со свекровью, которой исполнилось 93 года.

– Я хорошо знаю обычаи и традиции казахского народа, в этом плане нет никаких проблем, – делится Катя. – Мы прекрасно ладим с енешкой, такие же отношения у меня были и с аташкой, отцом Сейфуллина. Он относился ко мне, как к дочери. От апашки узна­ла много крылатых казахских выражений, которые, думаю, не каждый казах знает.

Безусловно, знание казахского языка и культуры помогло девушке стать хорошей снохой для близких Сейфуллина. Они – выходцы из Узбекистана, до переезда в Алматы жили в Казыгуртском районе Туркестанской области. В одно время Екатерина чуть ли не каждый день навещала родителей мужа: готовила им еду, делала уборку, возила аташку с апашкой по магазинам, театрам, больницам.

– Работала и как снабженец, и как водитель, словом, «техперсонал», – смеется казахская келинка. – В то же время успевала заниматься концертной деятельностью. Исполняла как песни мужа, так и народные композиции в современной обработке, которые очень люблю. В 2009 году вышел мой альбом, мы начали гастролировать с продюсерским центром по всему Казахстану. Но в последние годы из-за кризиса и пандемии я больше нахожусь дома с детьми и бабушкой. Тем не менее Сейфуллин не видит меня домохозяйкой, привлекает к концертам, корпоративам и тоям, где пою вместе с ним в дуэте. Причем зрители сами просят меня на сцену.

Мама двух дочерей-школьниц считает необходимым улучшить уровень преподавания казахского языка в школах. По ее мнению, важно применять креативные методики и технологии, тогда дети изучали бы предмет с удовольствием. Также нужно снизить большую нагрузку на учителей, которые сейчас завалены бумажной работой и отчетами, у них нет времени на творческий процесс. И здесь пригодился бы зарубежный опыт преподавания государственных языков.

– Сейчас много языковых учебных курсов, но если полученные на них знания не применять в жизни, толку не будет, – убеждена полиглот. – Должна быть постоянная практика. Тем, кто хочет выучить казахский, я бы посоветовала больше общаться с казахоязычными друзьями, коллегами и даже незнакомыми людьми. Пусть это будет продавец овощей рядом с домом либо официант в кофейне, куда вы часто ходите. Каждый день нужно учить новые фразы, слава богу, в Интернете есть масса информации.

Завершая беседу, Катя подчерк­нула, что казахстанцам нужно обязательно знать язык земли, которая тебя взрастила. Это в какой-то мере проявление благодарности казахскому народу. С другой стороны, общение қазақша очень сближает людей разных национальностей, способствует взаимопониманию, дружбе, обогащению культур. Об этом казахская сноха знает не понаслышке.