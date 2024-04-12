Образцовый приют для бездомных животных появился на окраине Петропавловска Общество 12 апреля 2024 г. 0:30 6 Андрей Кратенко Каждый из его почти 800 обитателей не теряет надежды обрести хозяина фото автора В Мажилисе презентовали законопроект «Об ответственном обращении с животными», один из разработчиков которого активно выступает за убийство животных. А вот частный приют в Петропавловске показывает, что есть иное, куда более гуманное решение проблемы. Депутаты предлагают сократить сроки содержания животных в отловах, а затем убивать (избранники выражаются мягче, они находят эвфемизм: усыплять). Между тем предприниматель Андрей Исаков построил на окраине Петропавловска и три года содержит образцовый приют для бездомных животных, тратит на содержание и стерилизацию братьев наших меньших миллионы тенге. Чтобы привлечь внимание, в приюте проводятся праздники и ярмарки. В дни открытых дверей народ веселят аниматоры, собаки приветствуют гостей лаем, а кошки трутся о ноги. В приюте сейчас примерно 500 собак и 300 кошек. Кто-то, как, например, супруги Виктория и Евгений Н., вместе с дочкой Лерой приехали, чтобы выгулять своего четвероногого приятеля черной масти. Ходить на поводке он еще не умеет, рвется в разные стороны и повизгивает от избытка чувств. – Полгода назад мы увидели, как эту собачку выбросил в мусорный контейнер незнакомый мужчина, – вспоминает Вика. – Мы достали бедолагу, привезли в ветеринарную клинику. У песика были отбиты почки, он страдал недержанием мочи. Его долго лечили, держали в карантинной зоне. Наконец, малыш поправился. Теперь мы приезжаем к нему почти каждые выходные, кормим, гуляем, учим командам. Правда, взять к себе домой пока не можем – квартирка у нас маленькая, а с нами еще несколько кошек, которых тоже подобрали на улице. Вот когда обзаведемся своим домом, тогда сразу заберем собачку к себе… Длинный-длинный проход между вольерами. Здесь их сотни. В каждом одна или несколько добротных будок с ковровыми шторами (они защищают от мороза). Постояльцы бегут навстречу, приветствуют лаем, прыгают, стоят на задних лапах, просят внимания и ласки. Почти год живет в приюте изящный охотничий пес с боксерской кличкой Тайсон. Когда-то он выпрыгнул на ходу из машины и сломал передние лапы. Потребовалась операция. Хозяин написал отказную, и Тайсон оказался в приюте. После операции пес прихрамывает, но не это самое страшное. После предательства хозяина рана в его душе до сих пор не зажила, и, может быть, поэтому взгляд его всегда так печален. Хотя живет Тайсон в теплом вольере, у него полноценное и регулярное питание. Увы, для счастья этого мало… Редко кто пройдет мимо Тайсона, не остановившись. Слышу диалог: – Какой он чудесный! – И какой умный! «Любящих родителей тебе, ангелочек!» – пожелали Тайсону в Instagram. Трижды забирали и трижды возвращали в приют кота по имени Ластик. Увы, есть и такая проблема: люди забирают животных, а потом возвращают. Почему? Причина, несомненно, «уважительная»: Ластик ходит мимо лотка. После того как его в очередной раз кинули, котик в ужасном стрессе... Владелец приюта Андрей Исаков искренне благодарит добрых людей за благотворительную помощь (привозят корма, участвуют в субботниках по очистке территории) и всякий раз выражает надежду на то, что после знакомства с приютом кто-то из гостей обязательно вернется и заберет понравившегося четвероногого друга. – Все они очень скучают по людям, каждому нужен хозяин, – говорит Андрей Исаков. – Одних бездомников привозят, других увозят. Содержим мы наш приют за свой счет процентов на 90. В остальном помогают неравнодушные люди. На вопрос, как можно и нужно решать проблему бродяжек, Андрей Исаков отвечает, что единственный правильный путь – это стерилизация, которая, конечно, даст результат не сразу, а постепенно. Но для этого нужна и финансовая помощь государства, и новые места содержания животных. Кроме приюта Исакова в Петропавловске работают еще две небольшие ночлежки для бездомных собак. Требуются еще… – Лично мне невыразимо грустно от того, что власти опять хотят пойти по немилосердному пути – снова стрелять в бездомных животин, – говорит гостья приюта Елена Чернышова. – Что же делать? – То, что каждому по силам. Приютить бездомного кота или пса, накормить, полечить, помочь приюту… #приют #Петропавловск #собаки #животные #бездомные животные #кошки