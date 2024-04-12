Образцовый приют для бездомных животных появился на окраине Петропавловска

В Мажилисе презентовали законопроект «Об ответственном обращении с животными», один из разработчиков которого активно выступает за убийство животных. А вот частный приют в Петропавловске показывает, что есть иное, куда более гуманное решение проблемы.

Депутаты предлагают сократить сроки содержания животных в отловах, а затем убивать (избранники выражаются мягче, они находят эвфемизм: усып­лять). Между тем предприниматель Андрей Исаков построил на окраине Петропавловска и три года содержит образцовый приют для бездомных животных, тратит на содержание и стерилизацию братьев наших меньших миллионы тенге.

Чтобы прив­лечь внимание, в приюте проводятся праздники и ярмарки. В дни открытых дверей народ веселят аниматоры, собаки приветствуют гостей лаем, а кошки трутся о ноги. В приюте сейчас примерно 500 собак и 300 кошек.

Кто-то, как, например, супруги Виктория и Евгений Н., вмес­те с дочкой Лерой приехали, чтобы выгулять своего четвероногого приятеля черной масти. Ходить на поводке он еще не умеет, рвется в разные стороны и повизгивает от избытка чувств.

– Полгода назад мы увидели, как эту собачку выб­росил в мусорный контейнер незнакомый мужчина, – вспоминает Вика. – Мы достали бедолагу, привезли в ветеринарную клинику. У песика были отбиты почки, он страдал недержанием мочи. Его долго лечили, держали в карантинной зоне. Наконец, малыш поправился. Теперь мы приезжаем к нему почти каждые выходные, кормим, гуляем, учим командам. Правда, взять к себе домой пока не можем – квартирка у нас маленькая, а с нами еще несколько кошек, которых тоже подобрали на улице. Вот когда обзаведемся своим домом, тогда сразу заберем собачку к себе…

Длинный-длинный проход между вольерами. Здесь их сот­ни. В каждом одна или несколько добротных будок с ковровыми шторами (они защищают от мороза). Постояльцы бегут навстречу, приветствуют лаем, прыгают, стоят на задних лапах, просят внимания и ласки.

Почти год живет в приюте изящный охотничий пес с боксерской кличкой Тайсон. Когда-то он выпрыгнул на ходу из машины и сломал передние лапы. Потребовалась операция. Хозяин написал отказную, и Тайсон оказался в приюте. После операции пес прихрамывает, но не это самое страшное. После предательства хозяина рана в его душе до сих пор не зажила, и, может быть, поэтому взгляд его всегда так печален. Хотя живет Тайсон в теплом вольере, у него полноценное и регулярное питание. Увы, для счастья этого мало…

Редко кто пройдет мимо Тайсона, не остановившись. Слышу диалог:

– Какой он чудесный!

– И какой умный!

«Любящих родителей тебе, ангелочек!» – пожелали Тайсону в Instagram.

Трижды забирали и трижды возвращали в приют кота по имени Ластик. Увы, есть и такая проблема: люди забирают животных, а потом возвращают. Почему? Причина, несомненно, «уважительная»: Ластик ходит мимо лотка. После того как его в очередной раз кинули, котик в ужасном стрессе...

Владелец приюта Андрей Исаков искренне благодарит добрых людей за благотворительную помощь (привозят корма, участвуют в субботниках по очистке территории) и всякий раз выражает надежду на то, что после знакомства с приютом кто-то из гостей обязательно вернется и заберет понравившегося четвероногого друга.

– Все они очень скучают по людям, каж­дому нужен хозяин, – говорит Андрей Исаков. – Одних бездомников привозят, других увозят. Содержим мы наш приют за свой счет процентов на 90. В остальном помогают неравнодушные люди.

На вопрос, как можно и нужно решать проблему бродяжек, Андрей Исаков отвечает, что единственный правильный путь – это стерилизация, которая, конечно, даст результат не сразу, а постепенно. Но для этого нужна и финансовая помощь государства, и новые места содержания животных. Кроме приюта Исакова в Петропавловске работают еще две небольшие ночлежки для бездомных собак. Требуются еще…

– Лично мне невыразимо грустно от того, что власти опять хотят пойти по немилосердному пути – снова стрелять в бездомных животин, – говорит гостья приюта Елена Чернышова.

– Что же делать?

– То, что каждому по силам. Прию­тить бездомного кота или пса, накормить, полечить, помочь приюту…