Общая судьба

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Рустам Алмазов

Казахстанская миротворческая делегация посетила Японию, где провела ряд культурных мероприятий.

В рамках поездки в Токийском национальном музее была организована презентация книги о Семипалатинском полигоне «Трагедия и судьба» казахстанской писательницы Сауле Досжан.

Перевод книги с казахского на японский осуществил известный переводчик Масуджима Шигенобу, который ранее перевел «Слова назидания» великого Абая. Инициатива о переводе романа исходила от Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО под руководством Олжаса­ Сулейменова.­

На презентации присутствовали представители казахской диаспоры и общества «Япония – Евразия» – «Сока Гаккай», писатели, издатели. В ходе мероприятия посол Казахстана в Японии Сабр Есимбеков отметил важность развития литературных и культурных связей между двумя государствами.

– После того как книга вышла в свет при поддержке МИД РК и посольства Казахстана в Японии, делегация из нашей страны была приглашена в Страну восходящего солнца. В ее составе, кстати, приехал и известный художник Карипбек Куюков. Его сейчас знает весь мир, он однажды подарил свою картину «Взрыв» экс-президенту США Бараку Обаме. Когда я попросила разрешения использовать его тематичную картину для обложки своей книги, он без колебаний согласился. Это человек с большим сердцем, – отметила Сауле Досжан.

Выставка художника «Искусственное солнце» открылась в Токийском национальном музее. В экспозиции представлены 14 картин мастера на антиядерную тематику.

Вице-президент общества «Япония – Евразия» – «Сока Гаккай» Хироцугу Тэрасаки отметил, что, написав роман о трагедии ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, казахстанская писательница вселила в людей мужество и надежду на безъядерный мир.

– Более 40 лет у нас испытывали атомные бомбы. Казахстан и Япония разделили общую трагедию и общую боль страданий. Мы должны создать безъядерный мир для следующих поколений, – отметил вице-президент Международного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» Валерий Жандаулетов.

На следующий день после презентации книги в Токио члены делегации из Казахстана прибыли в Хиросиму. Здесь они посетили Парк мира и возложили цветы к памятнику жертвам атомной бомбардировки, почтили их память минутой молчания.

Делегацию принял мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи. В своей речи он заметил, что человечество сегодня снова стоит перед угрозой применения ядерного оружия и этого нельзя допустить.

В составе казахстанской делегации также были заместитель акима Карагандинской облас­ти Ербол Аликулов, начальник управления культуры, архивов и документации этого региона Еркебулан Жумакенов, директор филиала Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Умитхан Муналбаева и другие.

– Это мое первое путешествие в Японию. Жаль, что не смогла увидеть и изучить всю эту замечательную страну, а побывала только в Токио и Хиросиме. Японцы – очень доброжелательный народ. Главное, у меня как будто появилась духовная связь с этой страной. Надеюсь, она будет не раз проявляться в моих будущих произведениях, – заключила Сауле­ Досжан.

#казахстан #Япония #полигон #РК #Хиросима #антиядерная тематика #Семипалатинский полигон #Сауле Досжан #ядерное оружие

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