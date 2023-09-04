Общение с "известным блогером" обернулось вымогательством для казахстанок

Вымогателей установили полицейские Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Фото: Kazpravda.kz

На след группы вымогателей сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Злоумышленники под фейковыми аккаунтами в Instagram и Telegram от имени известного российского блогера знакомились с девушками. После продолжительной переписки они входили к ним в доверие и предлагали обмениваться интимными фотографиями. Затем, угрожая разглашением порочащих сведений и распространением компрометирующих фото, требовали деньги.

Помимо этого, они предлагали помощь в регистрации в Instagram, продвижении аккаунта и по другим услугам», – рассказали в ДП.

В отношении подозреваемых выявлены 40 случаев вымогательства и мошенничества. Проводится досудебное расследование по соответствующим уголовным статьям.