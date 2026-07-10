Полицейские помогли узбекским путешественникам, направлявшимся в Мекку

В Атырауской области службы сотрудники патрульной полиции отдела полиции Курмангазинского района оказали помощь двум гражданам Республики Узбекистан, совершающим велопутешествие в священный город Мекку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Скриншот с видео МВД

Во время следования по территории Атырауской области иностранные путешественники обратились к полицейским с просьбой помочь с временным размещением. Стражи порядка оказали содействие в размещении в гостинице и создали все необходимые условия для комфортного отдыха перед дальнейшей дорогой.

Кроме того, сотрудники полиции проинформировали гостей о дальнейшем маршруте, напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД и пожелали им благополучного продолжения пути.

Велопутешественники поблагодарили сотрудников патрульной полиции за оказанную поддержку, особо отметив гостеприимство и доброжелательность жителей Казахстана.