Полицейские помогли узбекским путешественникам, направлявшимся в Мекку

Общество

В Атырауской области  службы сотрудники патрульной полиции отдела полиции Курмангазинского района оказали помощь двум гражданам Республики Узбекистан, совершающим велопутешествие в священный город Мекку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Скриншот с видео МВД

Во время следования по территории Атырауской области иностранные путешественники обратились к полицейским с просьбой помочь с временным размещением. Стражи порядка  оказали содействие в размещении в гостинице и создали все необходимые условия для комфортного отдыха перед дальнейшей дорогой.

Кроме того, сотрудники полиции проинформировали гостей о дальнейшем маршруте, напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД и пожелали им благополучного продолжения пути.

Велопутешественники поблагодарили сотрудников патрульной полиции за оказанную поддержку, особо отметив гостеприимство и доброжелательность жителей Казахстана.

#полиция #Атырауская область #путешественники

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