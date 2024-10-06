Общественный порядок во время плебисцита обеспечивают 33 тыс. полицейских и военнослужащих

Референдум
114

МВД призывает жителей и гостей страны соблюдать закон и относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности, передает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

Генпрокуратура и МВД рассказали об обеспечении законности и правопорядка во время проведения референдума, сообщает СЦК.

Органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за законностью проведения республиканского референдума по вопросу строительства АЭС, а личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. О предпринимаемых мерах проинформировали в ходе брифинга на площадке СЦК представители Генеральной прокуратуры и МВД РК.

Начальник управления службы по защите общественных интересов ГП РК Бекжан Караманов напомнил, что в день референдума агитация запрещена. Также не допускается опубликование результатов опросов в масс-медиа и онлайн-платформах.

«Проведение таких опросов в помещениях для голосования участковых комиссий также запрещено. Несоблюдение этих требований влечет ответственность по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях. На данный час сообщений о таких фактах не поступало», - сказал спикер.

По словам Бекжана Караманова, все обращения о референдуме суды и органы прокуратуры сегодня будут рассматривать незамедлительно.

«Процесс голосования проходит в рамках правового поля. Нарушений со стороны комиссий референдума и государственных органов не зафиксировано. Высший надзор за законностью проведения референдума продолжаем», - резюмировал представитель Генпрокуратуры.

На охрану общественного порядка задействовано около 33 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии, из них на участках референдума, а их более 10 тыс. – 18 тыс. полицейских. Такие данные в ходе брифинга на площадке СЦК привел официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев. По его словам, организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава.

«На текущий момент каких-либо нарушений общественного порядка не зафиксировано. Совместно с государственными органами заблаговременно проведены комиссионные обследования участков референдума на предмет их технической укрепленности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Все эти объекты взяты под круглосуточную охрану», - уточнил спикер.

Официальный представитель МВД также отметил, что при проведении референдума не допускается нахождение сотрудников полиции в зале для голосования. Они прибывают в зал только строго по приглашению председателя Комиссии для пресечения нарушений общественного порядка. В случаях обращений граждан по нарушениям законодательства о выборах и республиканском референдуме обеспечивают поступление информации в дежурную часть ОВД и информируют об этом органы прокуратуры.

«Министерство внутренних дел призывает жителей и гостей страны соблюдать закон, относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности, направленным на обеспечение правопорядка», - сказал Шынгыс Алекешев.

#МВД #Генпрокуратура #АЭС #референдум #общественный порядок

Популярное

Все
Референдум-2024: Избирательные участки открылись в Астане
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Всенародный референдум по вопросу строительства АЭС проходит в Казахстане
В ЦКР состоялись встречи с международными наблюдателями
Министр обороны наградил именными часами солдат, боровшихся с паводками
Референдум-2024: казахстанцы проголосовали в Южной Корее и Японии
Премьер проголосовал на референдуме
Сборная Казахстана по футзалу поднялась на второе место в европейском рейтинге от УЕФА
Общественный порядок во время плебисцита обеспечивают 33 тыс. полицейских и военнослужащих
Токаев о референдуме: «Какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей. Уверен, будет принято верное решение»
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Глава государства оценил работу правительства
«Казахстан справился со стихийным бедствием без посторонней помощи» – Президент о весенних паводках
Почти 18% граждан, включенных в списки, проголосовали на референдуме по состоянию на 10:00
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Какую погоду ждать казахстанцам в октябре
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Казахстан выступил на общих дебатах 79-й сессии Генассамблеи ООН
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
В курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан построят новые аэропорты
По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержан ее владелец
Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Мобильный интернет в Казахстане дешевле, чем в 85% других стран
Нужны дополнительные мощности
Безопасность превыше всего
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Токаев: Все наши реформы носят необратимый характер
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто

Читайте также

Почти 18% граждан, включенных в списки, проголосовали на ре…
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорц…
Токаев о референдуме: «Какое бы решение ни принял народ, го…
Референдум-2024: казахстанцы проголосовали в Южной Корее и …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]