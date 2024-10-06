Общественный порядок во время плебисцита обеспечивают 33 тыс. полицейских и военнослужащих

МВД призывает жителей и гостей страны соблюдать закон и относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности, передает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

Генпрокуратура и МВД рассказали об обеспечении законности и правопорядка во время проведения референдума, сообщает СЦК.

Органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за законностью проведения республиканского референдума по вопросу строительства АЭС, а личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. О предпринимаемых мерах проинформировали в ходе брифинга на площадке СЦК представители Генеральной прокуратуры и МВД РК.

Начальник управления службы по защите общественных интересов ГП РК Бекжан Караманов напомнил, что в день референдума агитация запрещена. Также не допускается опубликование результатов опросов в масс-медиа и онлайн-платформах.

«Проведение таких опросов в помещениях для голосования участковых комиссий также запрещено. Несоблюдение этих требований влечет ответственность по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях. На данный час сообщений о таких фактах не поступало», - сказал спикер.

По словам Бекжана Караманова, все обращения о референдуме суды и органы прокуратуры сегодня будут рассматривать незамедлительно.

«Процесс голосования проходит в рамках правового поля. Нарушений со стороны комиссий референдума и государственных органов не зафиксировано. Высший надзор за законностью проведения референдума продолжаем», - резюмировал представитель Генпрокуратуры.

На охрану общественного порядка задействовано около 33 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии, из них на участках референдума, а их более 10 тыс. – 18 тыс. полицейских. Такие данные в ходе брифинга на площадке СЦК привел официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев. По его словам, организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава.

«На текущий момент каких-либо нарушений общественного порядка не зафиксировано. Совместно с государственными органами заблаговременно проведены комиссионные обследования участков референдума на предмет их технической укрепленности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Все эти объекты взяты под круглосуточную охрану», - уточнил спикер.

Официальный представитель МВД также отметил, что при проведении референдума не допускается нахождение сотрудников полиции в зале для голосования. Они прибывают в зал только строго по приглашению председателя Комиссии для пресечения нарушений общественного порядка. В случаях обращений граждан по нарушениям законодательства о выборах и республиканском референдуме обеспечивают поступление информации в дежурную часть ОВД и информируют об этом органы прокуратуры.