«Общество проголосовало за сильный и процветающий Казахстан» – Народный штаб за АЭС

Мажилис , АЭС , Референдум
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Центральная комиссия референдума озвучила предварительные итоги голосования, согласно которым 71,12% избирателей поддержало строительство АЭС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Близкие результаты показали накануне итоги экзитпулов. Как отметил спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, в новых политических реалиях по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся уже второй референдум из трех за всю 33-летнюю историю независимости страны, сообщает Kazpravda.kz

«Именно так и происходит формирование новой политической культуры, когда каждый гражданин напрямую участвует в решении важнейших для общества вопросов и чувствует свою сопричастность к судьбе страны. Это и есть прямая демократия в действии. Депутаты регулярно выезжают в регионы и видят, что сознание общества меняется, люди открыто высказывают свою позиции по любой теме и смело отстаивают ее на всех уровнях. Именно это и есть главные результаты президентского курса политических реформ по построению Справедливого Казахстана», – подчеркнул он.

Спикер Мажилиса заявил, что итоги референдума стали закономерным результатом имеющихся настроений в обществе. Так, Народный штаб за строительство АЭС побывал во всех регионах, провел тысячи встреч и видел, что общество в целом понимает важность построения АЭС для будущего страны. Бизнесмены, фермеры, шахтеры, рабочие, молодежь, учителя, врачи и многие другие хотят жить в развитой стране с сильной экономикой. Все они понимают, что ключом к этому является энергетическая независимость и для этого нужен АЭС.

«Мирный атом – это инновационный надежный, безопасный, экологичный источник энергии. Это мировой тренд, которые открывает новые горизонты в науке, технике, производстве, сельском хозяйстве и многих других сферах. Таким образом народ сделал свой выбор и общереспубликанский референдум состоялся. Поздравляю всех казахстанцев с этим историческим событием, которое, безусловно, займет свое особое место в новейшей истории нашей страны», – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также поблагодарил всех членов Народного штаба – представителей политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и ассоциаций. Он отметил, что всеми членами Штаба была проделана большая и важная работа во благо граждан РК.

#голосование #АЭС #штаб #референдум #народный

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