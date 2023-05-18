Обширная программа Свежий выпуск 18 мая 2023 г. 3:00 1 Таша Нойер В Казахстане в рамках Дня работников культуры и искусства пройдут масштабные мероприятия. К примеру, в ходе международной акции «Ночь музеев» состоятся тематические выставки, экскурсии и лекции. Музеи страны будут открыты до поздней ночи. В Национальном музее РК можно будет посетить выставки книг, концерты, ярмарку ремесленников. В рамках проекта «Звездный гид» известные ученые, медиаперсоны, искусствоведы проведут здесь экскурсии. Также специалисты из 28 музеев страны примут участие в симпозиуме по фондосберегающей деятельности. В Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева в Алматы запланированы выставки произведений искусств, концерты и мастер-классы. Центральный государственный музей РК проведет пленэр «Сохраним наше наследие» с участием известных отечественных художников. – Каждый музей приготовил свою уникальную программу. В данный момент в Казахстане действует более 260 музеев, и каждый из них так или иначе поучаствует в праздновании Международного дня музеев. Уверен, «Ночь музеев» поможет повысить интерес казахстанцев к культурному наследию и искусству, – отметил на пресс-конференции в СЦК вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов. На территории Национальной академической библиотеки РК состоится фестиваль openair «Культура: Книга. Образование. Язык». Здесь пройдут мастер-классы, курсы медиаграмотности, интеллектуальные игры, networking «Чтение книги – трамплин к успеху», церемония награждения ветеранов библиотечного дела. Театр «Астана Опера» намерен исполнить торжественную оду «Ұлы дала әуені» Марата Бисенгалиева. В произведении отражена самобытная красота традиционной казахской музыки, в нем собраны фрагменты казахских песен и кюев. В праздновании Дня работников культуры и искусства РК примут также участие музыканты сводных симфонических оркестров и хоров из Астаны, Алматы Актау, Шымкента, Семея, Актобе, Усть-Каменогорска, Уральска, Павлодара, Костаная, Петропавловска, Караганды, Кокшетау... Заключительным мероприятием станет гала-концерт, на котором прозвучат классические, эстрадные и традиционные казахские народные произведения. #культура #Астана #мероприятия #концерты #искусство #театр #РК #ночь в музее #обширная программа #День работников культуры и искусства РК