Обширная программа

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Таша Нойер

В Казахстане в рамках Дня работников культуры и искусства пройдут масштабные мероприятия.

К примеру, в ходе международной акции «Ночь музеев» состоятся тематические выставки, экскурсии и лекции. Музеи страны будут открыты до поздней ночи.

В Национальном музее РК можно будет посетить выставки книг, концерты, ярмарку ремесленников. В рамках проекта «Звездный гид» известные ученые, медиаперсоны, искусствоведы проведут здесь экскурсии. Также специа­листы из 28 музеев страны примут участие в симпозиу­ме по фондосберегающей деятельности.

В Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева в Алматы запланированы выставки произведений искусств, концерты и мас­тер-классы. Центральный государственный музей РК проведет пленэр «Сохраним наше наследие» с участием известных отечественных художников.

– Каждый музей приготовил свою уникальную программу. В данный момент в Казахстане действует более 260 музеев, и каждый из них так или иначе поучаствует в праздновании Международного дня музеев. Уверен, «Ночь музеев» поможет повысить интерес казахстанцев к культурному наследию и искусству, – отметил на пресс-конференции в СЦК вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.

На территории Национальной академической библиотеки РК состоится фестиваль openair «Культура: Книга. Образование. Язык». Здесь пройдут мастер-классы, курсы медиа­грамотности, интеллектуальные игры, networking «Чтение книги – трамплин к успеху», церемония награждения ветеранов библиотечного дела.

Театр «Астана Опера» намерен исполнить торжественную оду «Ұлы дала әуені» Марата Бисенгалиева. В произведении отражена самобытная красота традиционной казахской музыки, в нем собраны фрагменты казахских песен и кюев.

В праздновании Дня работников культуры и искусства РК примут также участие музыканты сводных симфонических оркестров и хоров из Астаны, Алматы Актау, Шымкента, Семея, Актобе, Усть-Каменогорска, Уральска, Павлодара, Костаная, Петропавловска, Караганды, Кокшетау...

Заключительным мероприя­тием станет гала-концерт, на котором прозвучат классические, эстрадные и традицион­ные казахские народные произведения.

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