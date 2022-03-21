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Обсудили избирательный процесс
Муканова Асель
корреспондент

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров провел в столице ряд встреч с участниками избирательного процесса.

В актовом зале ЕНУ имени Л. Н. Гумилева на встречу с председателем Центральной избирательной комиссии собрались свыше 350 человек – представители политических партий, неправительственных организаций, СМИ, члены общественного совета, депутаты маслихата, лидеры общественного мнения, блогеры.

Главной темой обсуждения стали политические реформы, озвученные в Послании Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». В частности, участники встречи сфокусировались на предстоящих изменениях в электоральные процессы – это внедрение смешанной избирательной системы при выборах депутатов Мажилиса и маслихатов областей, столицы, городов республиканского значения, а также мажоритарной – при формировании городских и районных маслихатов.

– Целью введения пропорциональной избирательной системы в 2007 и 2018 годах было развитие партийной системы как на республиканском, так и на региональном уровнях. Мажоритарная избирательная система, в свою очередь, даст возможность пройти в органы представительной власти сильным личностям, которые не состоят в какой-либо партии. И это повлияет на развитие политической конкуренции, – отметил Нурлан Абдиров.

Глава ЦИК подчеркнул, что формирование представительной власти по принципу смешанной избирательной системы даст широкую палитру мнений по решению запросов населения.

Состоялась дискуссия по введению электронного голосования, упрощению законодательных требований в отношении кандидатов в депутаты маслихатов и сельских акимов, повышению статуса национальных наблюдателей, их прав и полномочий, оптимизации процедуры подсчета голосов на избирательных участках.

В этот же день Нурлан Абдиров посетил Центр социального обслуживания «Шарапат» и ознакомился с работой участковой избирательной комиссии. Он обратил внимание на необходимость создания условий для голосования постояльцам центра, большая часть которых – пожилые люди, ветераны, лица с инвалидностью.

В течение трех часов Нурлан Абдиров общался с представителями столичной молодежи в стенах Центральной избирательной комиссии. Он рассказал, что члены ЦИК выезжают во все регионы страны для изучения мнения общественности по вопросам совершенствования избирательного процесса. И молодежь   – это большая (около 36%) и важная часть электората.

Участники встречи обсудили внедрение пропорциональной и мажоритарной избирательных систем, использование соцсетей при проведении предвыборной агитации, в том числе при организации дебатов, а также информировании молодежи. Разговор зашел и о проведении обучающих мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной культуры среди молодых избирателей.

Нурлан Абдиров поддержал это предложение молодежи и подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев в Послании сделал акцент на необходимости развития политической культуры среди граждан страны, а электоральная культура является ее важной составляющей. Поэ­тому Центризбирком будет уделять данному вопросу особое внимание.

В ходе встречи был проведен онлайн-опрос среди молодежи: 54,5% поддержали внедрение дистанционного электронного голосования с использованием компьютеров и смартфонов, 10,1% проголосовали за стационарное электронное голосование на избирательных участках, 27,8% – за смешанное голосование. За традиционную форму бумажным бюллетенем выступили 7,6%.

Также Нурлан Абдиров посетил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования IKOMEK 109, в котором ознакомился с работой call-центра в период выборов.

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