Обсудили сохранность памятников

История
98
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане завершил работу II Международный симпозиум архитекторов и реставраторов тюркского мира.

Фото: акимат Туркестанской области

Мероприятие организовано Фондом тюркской культуры и наследия совместно с Туркестанским областным акиматом. Два дня участники дискутировали на тему «Памятники тюркской цивилизации: методы исследования, сохранения и реставрации».

В работе международного симпозиума приняли участие президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, менеджер проекта ИСЕСКО Усама Элнахас из Марокко, ведущие ученые из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Венгрии и Казахстана, а также эксперты международных организаций. У

частники посетили исторические и архитектурные памятники, сакральные места города Туркестана и Отрарского района, включая мавзолей Арыстан-баба. Образовательная экскурсия продолжилась в Отраре и мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи. Помимо архитектурного искусства, зарубежные гости ознакомились с богатым наследием казахской духовности и нацио­нальными традициями.

#Туркестанская область #памятники #симпозиум #сохранность #реставраторы #архитекторы #Фонд тюрской культуры

Популярное

Все
Крепкий выпуск «Арыстана»
Почему приборы не «кашляют»?
Регион укрепляет связи с Поднебесной
Что мешает развитию пчеловодства?
Цифровая карта и новые больницы
Тариф почти как в столице
По пути практического сотрудничества
Машину сделает машина
Пример созидательного стратегического партнерства
Транзитные коридоры, ритейлеры, маркетплейсы
Чек-лист для защиты от взломщиков
На границе появится новая объездная дорога
В Алматы завершился питчинг кинопроектов
И учебная практика, и забота о будущем
Отношения динамично развиваются
У АПК есть потенциал для глубокой переработки сырья
На страже жизни
По волнам памяти
В Улытау засеяно более 32 тыс. га
Король-рояль достанется нашим пианистам
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Премьер-министра Словакии торжественно встретили в Акорде
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Робертом Фицо
Выступление у озера Копа
С востока на запад
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав

Читайте также

Алтай – золотая колыбель тюркского мира
Новые технологии меняют архивное дело
Выставка к 100-летию Нургисы Тлендиева открылась в Париже
Найден затерянный город XII века?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]