собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане завершил работу II Международный симпозиум архитекторов и реставраторов тюркского мира.

Фото: акимат Туркестанской области

Мероприятие организовано Фондом тюркской культуры и наследия совместно с Туркестанским областным акиматом. Два дня участники дискутировали на тему «Памятники тюркской цивилизации: методы исследования, сохранения и реставрации».

В работе международного симпозиума приняли участие президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, менеджер проекта ИСЕСКО Усама Элнахас из Марокко, ведущие ученые из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Венгрии и Казахстана, а также эксперты международных организаций. У

частники посетили исторические и архитектурные памятники, сакральные места города Туркестана и Отрарского района, включая мавзолей Арыстан-баба. Образовательная экскурсия продолжилась в Отраре и мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи. Помимо архитектурного искусства, зарубежные гости ознакомились с богатым наследием казахской духовности и нацио­нальными традициями.