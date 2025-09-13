Обсужден проект строительства ТЭЦ Энергетика 13 сентября 2025 г. 3:40 11 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай Аким области Абай Берик Уали в ходе встречи с председателем правления АО «Самрук-Энерго» Кайратом Максутовым обсудил проект строительства ТЭЦ-3 в областном центре. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По информации пресс-службы акима области, в рамках проекта планируется возведение новой станции с использованием технологии «Чистый уголь» мощностью 360 МВт по электроэнергии и 1 000 Гкал по теплу. Уже оформлены земельные участки, получены технические условия, согласован эскизный проект. Дефицит тепловой энергии в Семее составляет 147 Гкал⁄ч. Это препятствует строительству новых многоквартирных домов и социальных объектов. Кроме того, в летний период жители города остаются без горячего водоснабжения. Особенно нехватка тепла ощущается на правобережье. На встрече Берик Уали отметил, что благодаря ТЭЦ-3 из эксплуатации будут выведены устаревшие и неэффективные котельные, увеличится энергетическая мощность. По его словам, акимат области готов оказать всестороннюю поддержку для своевременного строительства ТЭЦ-3. #Семей #строительство #ТЭЦ