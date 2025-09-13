По информации пресс-службы акима области, в рамках проекта планируется возведение новой станции с использованием технологии «Чистый уголь» мощностью 360 МВт по электроэнергии и 1 000 Гкал по теплу. Уже оформлены земельные участки, получены технические условия, согласован эскизный проект.

Дефицит тепловой энергии в Семее составляет 147 Гкал⁄ч. Это препятствует строительству новых многоквартирных домов и социальных объектов. Кроме того, в летний период жители города остаются без горячего водоснабжения. Особенно нехватка тепла ощущается на правобережье.

На встрече Берик Уали отметил, что благодаря ТЭЦ-3 из эксплуа­тации будут выведены устаревшие и неэффективные котельные, увеличится энергетическая мощность. По его словам, акимат облас­ти готов оказать всестороннюю поддержку для своевременного строительства ТЭЦ-3.