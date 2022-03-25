Общество
Обучать казахскому языку нужно с трехлетнего возраста
Валентина Мелехова, Костанай

В этом уверена Куаныш Сигае­ва. Этим она и занимается уже на протяжении 15 лет. Она учитель казахского языка в детском саду № 27. Куаныш Сундетовна обучает детишек трех возрастных групп: среднее звено (3–4 года), старшее звено (4–5 лет) и группа предшкольной подготовки (5–6 лет). Разу­меется, с последними работать куда проще, ведь у них уже есть определенный багаж знаний. С малышами чуть сложнее. Для малышей же все в новинку – и буквы, и звуки. И чтобы увидеть результат своей работы, педагог должен хорошенько потрудиться.

– Языковые коммуникативные занятия – самые сложные, потому что у детей нет усидчивости и внимание еще рассеянное. И чтобы им было интересно, примерно каждые три минуты нужно что-то новое говорить и показывать. Допустим, в средней группе занятие длится 15 минут, и за это время нужно как минимум пять раз сменить вид деятельности. Поэтому перед педагогом стоит задача продумать занятие от и до. Он должен четко знать, что и в какую минуту будет делать. Математику гораздо проще провес­ти, потому что там дети заняты тем, что они думают, решают, а здесь нужно запоминание. И вот чтобы ребенок что-то запомнил, ему должно быть интересно, – уверена педагог.

Для обучения детишек казахскому языку Куаныш Сигаева использует различные методики. Игровая форма – в помощь. Этот вид деятельности доминирующий в детском саду. К каждой возрастной группе свой подход: малышами обыгрываются сюрпризные моменты, детям постарше задаются проблемные ситуации, которые они должны решить.

– В среднюю группу приходят гости. Например, ежик, а у него на колючках – яблоко, груша, виноград... Мы проговариваем, кто пришел и что принес. Так мы изучали фрукты. Тему нацио­нальной одежды усваивали с помощью примерочной. Девочки надевали платье и говорили, что это көйлек, а мальчики – брюки – шалбар. Для ребят из группы предшкольной подготовки задачи посложнее: на левый край стола ставим лес, а на правый – ферму. Детям раздаем карточки с изображением животных, они должны назвать, кто это и где живет. То есть они запоминают слова и одновременно размышляют. Например, медведь – аю, живет в лесу – орман, а еще он косолапый – клубтық аю. Для четкости произношения специфических звуков провожу артикуляционные, дыхательные упражнения. Для лучшего запоминания в основном используются потешки, пословицы и считалочки. В обязательном порядке на каждом занятии – физминутка. Опять-таки, для каждой возрастной группы она проводится по-своему. Для среднего звена используется музыка с песней. Допустим, звучит предложение: сұр қоян секіреді – серый заяц прыгает. Дети прыгают и повторяют слова. А в группе предшкольной подготовки звучит просто музыка, без слов. Ребятишки сами проговаривают и выполняют движения, – поделилась своим опытом Куаныш Сигаева.

Немаловажную роль играет эмоциональная составляющая. Педагог должен не просто рассказать и показать, но еще и войти в образ. И здесь у Куа­ныш Сундетовны находятся свои приемы. Если речь идет о семье, одевается в бабушку и рассказывает, что она әже, а на голове у нее платок – орамал. В общем, нелегкая это работа – детей языку обучать. Куаныш Сундетовна даже в шутку называет себя Петрушкой, потому что приходится ей и прыгать, и бегать на занятиях вместе с детьми. Ассоциативное восприятие приносит хороший результат.

– Нужно, чтобы дети поверили педагогу, пошли за ним, чтобы захотели отвечать на его вопросы. Вот и пляшем вместе с ними, включая все свои артистические способности и устраивая целые театрализованные представления, – рассказывает учитель казахского языка детского сада № 27. – Наглядные примеры быст­ро усваиваются. Если нужно выучить какие-то слова, я пытаюсь подобрать что-то такое, что им хорошо знакомо. Ну вот, например, меня зовут Куаныш – это значит «радость», а название всем известного магазина «Бақыт» переводится как «счастье».

Для закрепления пройденного материала дети повторяют новые слова в группе уже на других занятиях: во время рисования или лепки. Таким образом, в процесс изучения государственного языка включается еще и весь педагогический состав.

Как бы ни было сложно работать с маленькими детьми, Куаныш Сигаева считает, что трехлетний возраст – самый подходящий для изучения не только казахского, но и любого другого языка. Ведь давно доказано, что именно в этот период своей жизни человек запоминает легко и надолго.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Происшествия , Общество , Видеогалерея
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на в…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 6…
Правительство , Общество
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не остан…
Общество , Видеогалерея
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайск…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021