На прошлой неделе в Аст­рахани прошел Х Кас­пийский медиафорум. Это мероприятие – один из важных инструментов укрепления сотрудничества и взаимопонимания между странами, находящимися в акватории Каспия. Как отметил на его открытии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за прошедшие годы форум трансформировался в авторитетную площадку для обсуждения всей актуальной кас­пийской повестки. Программа форума нынешнего года и состав участников это только подтверж­дают: более 700 представителей медиаиндустрии, политиков, дипломатов, общественных дея­телей собрались в Астрахани для того, чтобы обсудить вопросы транспорта, логистики, экологии Каспия, развития культурно-гуманитарных связей.

Однако, несмотря на широту повестки, форум остается в первую очередь профессиональным мероприятием, дающим возможность представителям медиасообщества прикаспийских, и не только, стран обсудить вопросы, связанные непосредственно с информационной сферой, которая в последние десятилетия претерпевает огромные изменения.

Медиаландшафт ХХІ века принципиально отличается от того, что был привычен и понятен еще в самом конце века ХХ, и он продолжает меняться. Скорость распространения информации беспрецедентно выросла, развиваются иные паттерны потребления контента аудиторией. Развитие технологий создает все новые вызовы для профессиональной журналистики и традиционных СМИ. Актуализируется вопрос адаптации медиаобразования, системы подготовки журналистов к происходящим изменениям.

Этим темам и была посвящена одна из панельных сессий Х Каспийского медиафорума: «Точки роста: традиции и новые ориентиры медиаобразования». На ней эксперты из Казахстана, России, Узбекистана, Туркменистана обсудили вопросы, каким ключевым навыкам надо учить современных журналистов и как, рассказывали об опыте своих стран в этой области, а также в целом делились мнениями о том, в каком направлении будет развиваться журналистика как сфера и профессия.

Модератор сессии, руководитель проектов управления конференций ТАСС Татьяна Ворожцова предложила начать дискуссию с небольшого блиц-опроса и попросила спикеров рассказать, какие навыки сегодня критически важны для журналистов.

В числе ответов – умение быст­ро ориентироваться в новостной повестке; добывать и проверять сведения; иметь глубокие познания в той области, по которой журналист специализируется; навык «упаковки» материалов для различных платформ; использование современных мультимедийных инструментов; эмпатия, этика и ответственность; общая эрудиция, развитое аналитичес­кое мышление и умение учиться.

То есть фактически участники дискуссии подчеркнули важность постоянного повышения уровня медиаграмотности. Здесь важно обратить внимание, что с точки зрения журналистики как профессии это понятие выходит далеко за рамки просто умения критичес­ки воспринимать информацию, необходимого сегодня для всех.

Для журналиста медиаграмотность – это профессиональная компетенция, включающая целый комплекс навыков и знаний, необходимых для создания ответственного и качественного медийного продукта. В него входят, в частности, системное аналитическое мышление, умение работать с источниками, навыки фактчекинга, понимание современной медиасреды и принципов ее работы (специфика медиарынка, алгоритмы соцсетей, форматы подачи информации), технологическая грамотность (владение современными инструментами для поиска, обработки и визуа­лизации информации), этичес­кие стандарты, межкультурная и социальная чувствительность (умение понимать контекст и специфику аудитории, для которой делается контент) и многое другое.

Очевидно, что без всего этого конкурентоспособным и вост­ребованным журналистом не стать. Но вместе с тем далеко не все современные образовательные программы закрывают эти потребности студентов.

Как отмечали спикеры сессии, медиаобразование должно адаптироваться под происходящие в информационной сфере изменения. Оно должно быть практикоориентированным, давать студентам реальное представление о том, как работает отрасль и что из себя представляет работа журналиста на практике. Только отчетливо понимая, какие задачи и в каких условиях предстоит выполнять, будущие медиаспециа­листы смогут «прокачать» нужные для работы навыки и знания.

В Казахстане еще в 2023 году были получены результаты социологического исследования по оценке качества подготовки специалистов медиасферы в организациях образования страны (высшего, послевузовского и дополнительного), а также уровня востребованности выпускников отечественных вузов по специальностям медиасферы. По итогам исследования Министерство культуры и информации совместно с представительством Internews и Кластерным бюро ЮНЕСКО на регулярной основе проводит вебинары и тренинги для педагогов, журналистов, студентов медиаспециальностей.

Кроме того, по данным МКИ, в нашей стране в 35 вузах готовят специалистов по направлению «Журналистика и информация», «Журналистика и репортерское дело» – для них были выработаны рекомендации по совершенствованию образовательных прог­рамм. Большое внимание также уделяется развитию отраслевой журналистики – экономической, финансовой, экологической, правовой, медицинской, научной, военной и так далее. Подготовка отраслевых медиаспециалистов ведется как в рамках университетского обучения, так и в формате краткосрочных курсов.

В целом сегодня для тех, кто заинтересован в получении новых знаний и хочет профессионально развиваться, возможностей немало: можно учиться самостоятельно, можно обратиться к многочисленным курсам и программам, доступным как онлайн, так и офлайн, как платно, так и бесплатно, на самых разных языках и по самому широкому спектру тем.

– Журналисты сегодня должны постоянно учиться, равно как и представители всех других сфер и профессий. Меняются времена, запросы, вызовы, знания, и учиться нужно, чтобы оставаться актуальными, чтобы навыки и опыт были релевантными и как специалисты мы были востребованы и конкурентоспособны. Непрерывное образование и самообразование – это очень важно в первую очередь для журналис­тов, – отметила модератор сессии Татьяна Ворожцова.

Вместе с тем, как отмечали спикеры, к формальному журналистскому образованию сегодня есть большие вопросы. Секретарь Сою­за журналистов России Алексей Вишневецкий обратил внимание на низкую эффективность университетского журналистского образования. По его словам, в России 175 факультетов, кафедр и отделений журналистики выпускают в год 42 тыс. человек, у которых в дип­ломе написано «журналист», но подавляющее большинство этих людей никогда не пойдут в профессию. А те, кто захотят работать в медиа, столкнутся с тем, что просто не знают как.

Алексей Вишневецкий подчерк­нул, что одна из причин нерелевантности вузовских программ обучения – в числе преподавателей слишком мало журналис­тов-практиков, только они могут рассказать студентам, чего от них реально потребует выбранная профессия.

Казахстанский журналист Денис Кривошеев считает, что наличие диплома, чтобы реализовать себя в медиа, сегодня не обязательно, а тенденции развития этой сферы таковы, что преимущество будет у тех, кто сумеет сформировать свою собственную аудиторию, превратить в бренд самого себя. СМИ будут меняться и становиться более персонализированными, уверен эксперт. В борьбе за внимание и доверие людей медийные персоны, отдельные журналисты будут гораздо более эффективны, чем централизованные журналистские редакции.

Все это, однако же, вопрос важности повышения медиаграмотности и ответственности журналистов не только не снимает, но и усиливает. В условиях, когда отдельный журналист или блогер становится «СМИ в себе», повышаются риски ошибок и искажений, осознанных или невольных манипуляций, происходит смещение фокуса с фактов на мнение. В целом это делает медиаполе более фрагментированным, усугубляя проблему «информационных пузырей» для аудитории.

Медиасфера продолжает стремительно меняться, соответственно, меняются и требования к тем, кто в ней работает, и дискуссии о будущем журналистики как отрасли и профессии продолжаются. Однако классические принципы, такие как объективность, проверка фактов и источников, ответственность, остаются неизменно актуальными.