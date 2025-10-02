Опасность цифровых платформ

А вот одна из коллег два месяца назад внезапно стала долж­ницей сразу в двух банках. Все началось со звонка с неизвестного номера, в ходе которого ей сообщили, что истекает срок действия SIM-карты и необходимо назвать код для его продления.

– Я была на тренировке, слушала вполуха в наушниках и сделала все так, как мне говорили. А потом начались звонки, что на меня оформляются кредиты и надо сообщить еще код и пройти Face ID. Когда я выполнила все инструкции, пошли сообщения о пополнении моей карты и списании с нее средств. В полиции, куда я обратилась с заявлением, выяснили, что деньги уже в долларах переведены на один из банковских счетов в Великобританию, – рассказывает потерпевшая.

Помимо обращений в полицию, девушка сама развернула поисковую операцию – выплачивать не свой кредит в 1 млн 200 тыс. совсем не хотелось. Она нашла номер карты дроппера, его номер телефона и позвонила ему. Конечно, дроппер оказался не очень любезным и сбросил звонок, а потом и вовсе заблокировал.

В полиции ее спросили: «Вы, что, не читаете ничего? Не смот­рите видеоролики?» И она с горькой иронией ответила: «Я даже сама об этом пишу!» Что тут сказать – только посочувствовать. К слову, банки пока приостановили выплаты по кредитам до окончания следствия.

Такие случаи происходят довольно часто. Кто-то, например, верит в чудодейственные средства, с помощью которых можно похудеть, помолодеть, разбогатеть, продлить жизнь. Яркие картинки и кричащие посты все больше завлекают людей. Конечно, мы не можем отказаться полностью от цифровых платформ, они уже заняли прочное место в нашей повседневной жизни. Удобные, красивые, экономят время, развлекают. Но чаще всего именно они становятся опасными в реальной жизни.

Умение критически оценивать информацию, отличать правду от вымысла и защищаться от онлайн-мошенников становится необходимым навыком для каждого из нас.

Следить за развитием событий

Отдельная история – недостоверные новости из Интернета. С ними тоже надо быть предельно осторожными, не принимать за чистую монету все, что там видите.

Недавно один из семейских пабликов распространил информацию об отключении воды по всему городу на сутки. Тут же последовал комментарий от водоканала, что информация не соответствует действительности. А спустя короткое время коммунальщики все-таки разместили уже на своей странице пост о предстоящем отключении воды. За эти двадцать минут горожане успели разослать все сообщения и опровержения, поспорить друг с другом, наслать тысячу проклятий. Трудно было разобраться, что здесь фейк, а что нет. И такие случаи лишь убеждают в том, что никто из нас не застрахован от недостоверной информации, как и от хитрых уловок мошенников.

Преподаватель университета Лейла Уразбаева, посвятившая журналистике более 55 лет жизни, уверена, что медиаграмотность необходимо формировать уже со школьной скамьи.

– Думаю, что фейковую новость отличает тот, кто следит за развитием событий и в курсе процессов в том или ином направлении. А те, кому информация поступает совершенно случайно, небольшими фрагментами, чаще ошибаются с выводами, – говорит Лейла Сагнаевна.

Фейковая информация часто апеллирует к эмоциям. Она затрагивает глубинные страхи, предубеждения и желания, создавая иллюзию близости и понимания. Правдивая информация, напротив, может быть сухой и рациональной, не вызывая столь сильной эмоциональной реакции.

– В эпоху информационного переизбытка люди склонны доверять тем источникам, которые подтверждают их собственные убеждения. Фейковые новости часто создаются с целью усиления определенной точки зрения, поэтому они находят отклик у тех, кто уже разделяет эти взгляды. Этот эффект подтверждения усиливается алгоритмами социальных сетей, которые подбирают контент, соответствующий интересам пользователя. И как ни больно об этом говорить, но доверие к традиционным СМИ сегодня падает, – говорит Лейла Уразбаева. – Люди разочарованы в политике, экономике и других сферах жизни, и это разочарование распространяется на институты, которые ранее считались надежными источниками информации. Фейковые новости, напротив, часто позиционируются как альтернативный взгляд, выражающий «правду», которую якобы скрывают официальные источники. Провокационные заголовки и эмоционально заряженный контент еще больше подогревают интерес.

Здесь лишь один совет: важно проверять источник информации, обращать внимание на дату публикации и сравнивать данные с другими заслуживаю­щими доверие ресурсами. Инструменты фактчекинга и сервисы по проверке изображений, коих сегодня очень много в Интернете, могут помочь в выявлении манипуляций.

И самое главное: нужно понимать, что медиаграмотность – не только важная задача для государства и образовательных учреждений. Это еще индивидуальная ответственность каждого, помощь в защите от недостоверной информации и хитроумных мошенников.