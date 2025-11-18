В эпоху короткого контента доверие и смысл важнее скорости - медиа-эксперт

Современная коммуникационная среда переживает новую трансформацию. Форум Digital Bridge 2025 в Астане стал отражением этой тенденции, показав, что границы между «онлайн» и «офлайн» больше не существуют.

О том, как меняется восприятие информации, какова роль сайтов в эпоху коротких форматов и что становится новой ценностью для аудитории, — в беседе с медиа-экспертом Айгуль Ахметовой.

– Айгуль Сарсенбековна, сегодня часто можно услышать мнение, что сайты потеряли значение. Так ли это на самом деле?

– Я бы не сказала, что они потеряли значение. Скорее, они изменили свою роль. Если раньше сайт был центром коммуникации, то теперь он — один из элементов большой экосистемы. Внимание аудитории рассеивается между социальными сетями, мессенджерами и видеоформатами. Но при этом сайт остаётся символом достоверности и структуры, местом, где сохраняется суть.

– Что изменилось в медиапотреблении за последние годы?

– Радикально изменилась сама скорость восприятия. По данным Global Digital Report 2025, более половины пользователей проводят основное время в социальных сетях, где доминируют короткие видео. Средняя продолжительность просмотра — всего 13–14 секунд. В эти секунды человек уже успевает уловить эмоцию, идею, смысл. Это не поверхностность, как принято считать, а новая форма адаптации к темпу времени.

– Вас не тревожит феномен «клиповости» мышления, о котором говорят психологи?

– Нет, я вижу в этом не угрозу, а естественную эволюцию мышления. Исследования MIT Media Lab показывают: постоянное взаимодействие с коротким контентом развивает способность быстро распознавать релевантность информации. Мозг просто учится быстрее понимать, что важно. Это новая когнитивная стратегия — навык мгновенного анализа.

– Какую роль в этой новой экосистеме играют сайты?

– Сегодня сайты — это архив, база знаний, подтверждение идентичности бренда. Если социальные сети создают первое впечатление, вызывают эмоцию, то сайт придаёт контекст, закрепляет доверие. Исследование Nielsen Norman Group показывает: 72% пользователей посещают официальный сайт компании, чтобы проверить достоверность информации, увиденной в соцсетях. Это говорит само за себя.

– Значит, будущее коммуникации — не в отказе от сайтов, а в их интеграции с новыми форматами?

– Совершенно верно. Каждая платформа выполняет свою задачу: социальные сети привлекают внимание, мессенджеры выстраивают контакт, сайты систематизируют и подтверждают. Вместе они образуют экосистему смыслов, где короткая форма ведёт к глубокой. Эффективная коммуникация сегодня — это способность объединять скорость и глубину, визуальный импульс и аналитический смысл.

– Если коротко, чему должна научиться современная медиаиндустрия?

– Главный навык — сохранять доверие там, где внимание длится секунды.

Современный человек живёт в потоке коротких сигналов, но ищет в них долгий смысл. И те, кто умеет соединить мгновенное с вечным — выигрывают.

 

#СМИ #медиа #формат

